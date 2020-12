Ce sport extrem ai dori să încerci o dată în viață?

Ce cred cu tărie este că nimic nu se compară cu senzația unei experiențe noi, iar la acest capitol trebuie să recunosc că mereu am încercat să îmi depășesc limitele. Mai ales atunci când vine vorba despre sport. Cei care mă urmăresc pe Social Media știu că am acceptat recent o provocare în această direcție. Mai exact, provocarea Explore More, lansată de Huawei – prima mea cursă pe circuit, alături de echipa Racing Academy, monitorizată de noile device-uri HUAWEI WATCH FIT și HUAWEI WATCH GT 2 Pro. Am acceptat acest challenge fără să stau prea mult pe gânduri, iar dorința mea de a încerca și altceva crește constant. Iar pe lista provocărilor este trecut și bungee jumping. Momentan doar îmi imaginez senzația și abia aștept momentul! (Zâmbește)

Care este funcția pe care o folosești cel mai des la HUAWEI WATCH FIT?

Recunosc, răspunsul este tare complicat! Pentru că, de când l-am descoperit, nu îl mai dau jos de la mână și este cu mine peste tot. Sunt atentă permanent la starea mea fizică, la nivelul de stres, la calitatea somnului… iar HUAWEI WATCH FIT îmi oferă acces rapid la toate lucrurile care contează pentru mine. Funcția mea preferată (sau, cu siguranță, în top), este tehnologia de încărcare rapidă. Cu o încărcare de doar 5 minute, pot folosi ceasul o zi întreagă! Sună bine, nu-i așa?

Preferi sa practici sport în aer liber sau în interior?

Afarăăăă, cu siguranță! Natura mă încarcă întotdeauna cu energie pozitivă, iar starea mea de bine este garantată. Prefer oricând o sesiune de sport în aer liber în locul unui antrenament în interior, însă reușesc să mă adaptez cu ușurință și faptul că îmi place să fac sport mă ajută să mă bucur de mișcare de oriunde – în parc, în living sau la munte. (Zâmbește)

Cum îți menții nivelul de stres scăzut cu ajutorul HUAWEI WATCH FIT?

Programul meu este, de cele mai multe ori, extrem de încărcat și plin de situații neprevăzute, iar eu uit deseori când este momentul să iau o pauză. Acum, HUAWEI WATCH FIT, asistentul meu personal (așa cum îmi place mie să îi spun) are grijă să mă atenționeaze atunci când trebuie să mă deconectez pentru câteva minute. În plus, ceasul vine echipat și cu un set de exerciții de respirat, foarte utile pentru momentele în care nivelul de stres este mai ridicat. Tehnologia este un bun sprijin în această eră a vitezei, în care provocările sunt la ordinea zilei.