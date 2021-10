In relatiile adevarate nu exista ura, manie, invidie si ranchiuna. In relatiile adevarate exista doar iubire in cea mai frumoasa forma a ei.

Iubirea nu poate fi masurata. Iubirea invinge distanta, rupe barierele, darama zidurile. Iubirea este frumoasa pentru ca este cel mai pur sentiment. Iubirea este medicament pentru ca vindeca inimi ranite. Iubirea se masoara in fapte, si nu in cuvinte. Iubirea este un cadou greu de gasit.

