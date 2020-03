Nu ți se poate întâmpla? 5 situații de criză în cuplu! Sigur te vei lovi de ele

Cine își dorește situații de criză în cuplu? Peste unele puteți trece, altele degradează relația atât de tare încât nu se mai poate face nimic. Trebuie avut în vedere că oamenii se schimbă, iar o relație nu merge de la sine, ci implică foarte multă muncă.

Situații de criză în cuplu: aspectul fizic

Nu este vorba despre superficialitate sau lipsa altor valori mai importante. Să te păstrezi atractiv și după căsătorie, sau după ce relația a devenit serioasă, este un element demn de luat în seamă. Bărbații sunt vizuali, iar femeile preferă și ele un trup tonifiat unuia întreținut exclusiv cu bere (să recunoaștem!). Însă în multe cupluri apare comoditatea, iar din sentimentul de siguranță emoțională partenerii nu mai dau atenție aspectului fizic, ceea ce poate duce la delăsare și situații de criză în cuplu.

Sigur că îmbătrânim cu toții, trupul se transformă după o naștere, sunt situații normale și naturale pe care este logic să le luăm în considerare. Nu înseamnă că trebuie să ignorăm felul cum arătăm. Studiile au demonstrat că mintea umană are constant nevoie de noutate, iar la nivel fizic se poate face prin trucuri vestimentare sau schimbări de look (tunsoare, culoarea părului). Plus că un aspect fizic plăcut ajută la păstrarea chimiei sexuale.

Infidelitatea este dureroasă

Infidelitatea este una dintre cele mai importante situații de criză în cuplu. Sunt persoane pentru care acesta este motiv absolut de despărțire, fără nicio cale de întoarcere. Altele aleg să rămână în cuplu, să întoarcă privirea și să se comporte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Lucru care aparent este posibil, dar în profunzime, la nivel emoțional, nu.

Așa că apar răbufniri de furie din alte motive, fustrare, dezamăgire, senzație de gol interior, anxietate, lipsa încrederii, disconfort emoțional semnificativ. Există și al treilea caz în care cei doi luptă în mod real să depășească situația delicată. Conștient nu își doresc ruptura și muncesc activ pentru repararea capitalului de încredere, identificarea problemelor care au dus la adulter și soluționarea lor. Interesant este că un cuplu care trece prin acest proces asumat în final devine mult mai puternic și sudat.

Disputele familiale devin situații de criză în cuplu

Certurile cu soacrele sunt clasice și cu lung istoric, inspirație chiar și pentru povești. Dacă nu cu soacrele neapărat, poate cu alți membri ai familiei. Problema este că ele nasc situații de criză în cuplu tocmai prin atacarea loialității partenerului care îți este loial ție, dar și familiei în care s-a născut. Chiar dacă nu a avut o copilărie prea fericită, nu a primit prea multe emoțional sau financiar. Intrarea în competiție cu rudele, conflictele directe sau latente, pasiv-agresive, destabilizează cuplul și nu aduc nimic bun. Cuvântul cheie? Limite, alături de multă diplomație.

Evoluați diferit

De-a lungul vieții fiecare crește în ritmul lui, unii chiar stagnează perioade îndelungate. Iar dezvoltarea inegală poate crea situații de criză în cuplu. Că discutăm de o creștere profesională, culturală, emoțională (prin terapie sau situații de viață care ne deschid ochii) mica fisură are potențialul de a deveni o prăpastie. Te poți gândi la ce îți place la partenerul tău, ce îți conferă bucurie, ce nevoi îți împlinește el, desigur având în minte și ce ai tu de lucrat… tu cu tine.

Aspectele financiare generează situații de criză în cuplu

Câștigi mai mult decât el și își simte amenințată masculinitatea. Ori se simte confortabil să aibă grijă de copii, să își asume rolul tradițional feminin, iar asta te face pe tine furnizorul financiar principal. Ba chiar să îi contești rolul masculin. Dar te simți protejată de el? Simți că faceți echipă și te poți baza pe el? În zilele noastre, dinamica aceea clasică masculin-feminin capătă noi valențe ori este reinterpretată din temelii. Și este foarte în regulă să fie așa.

Pentru bărbați, presiunea performanței, a câștigului, dependența financiară a femeii pot fi mari surse de stres. Dacă eu pățesc ceva ori sunt concediat, poate partenera mea să asigure o perioadă minimul financiar pentru noi? Este ea o plasă de siguranță emoțională și practică în momentele dificile? Este foarte important să stați de vorbă cât se poate de sincer despre așteptările financiare pe care le aveți unul de la celălalt, cum să gestionați finanțele în cuplu. Faceți reguli agreate de comun acord legate de aspectul banilor și veți evita foarte multe conflicte în viitor.

