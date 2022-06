De-a lungul anilor am invatat ca trairea unei vieti frumoase nu are nimic de-a face cu cati bani ai in cont sau cu cate lucruri detii. Nu are nimic de-a face cu corpul perfect sau cu hainele pe care le porti.

Sa traiesti cu adevarat este sa faci tot ce iti place. Sa iti bucuri inima. Sa iti simti sufletul cu adevarat fericit.

Citeste continuarea pe Kudika.ro.