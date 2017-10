Nu reusesti sa ai o relatie de lunga durata? Iata de ce:

Stai si te intrebi de ce nu merge nicio relatie si sfarsesti prin a suferi. Esti un dezastru cand vine vorba de relatii. Stai linistita, intr-o anumita masura toate credem asta despre noi. Daca pana acum nu ai avut noroc de iubire pe termen lung, asta nu inseamna ca esti condamnata la singuratate pe viata. Opreste-te putin si analizeaza de ce s-a sfarsit fiecare relatie si poate vei realiza ca unele situatii se repeta.

Corecteaza acele aspecte si vei vedea cum apar si schimbarile. Citeste 9 motive frecvente pentru care relatiile nu functioneaza si vezi daca te identifici cu acestea.

1. Relatiile esuate din trecut te fac sa fii reticenta cand vine vorba de iubire

Toate am avut parte de inimi frante si de suferinta si nu e deloc placut. Nici nu o sa incerc sa indulcesc sentimentul! Chiar este greu sa treci peste astfel de momente si iti lasa un gust amar. Realitatea dura este ca, daca nu infrunti trecutul si nu treci peste suferinta provocata de fostele relatii, nu vei putea sa ai o relatie sanatoasa in prezent si vei ajunge in aceeasi situatie.

2. Te folosesti de trecut pentru a interpreta prezentul si viitorul

Orice experienta neplacuta, fie ca este vorba de indiferenta, abuz, tradare, dar si altele aparent nevinovate, iti poate afecta felul in care abordezi relatia cu actualul si modul in care te proiectezi in viitor pe tine impreuna cu el. Nu lasa acest lucru sa se intample! Daca nu ai lucrat cu tine la acest capitol, atunci este cazul sa incepi acum pentru a avea parte de o relatie armonioasa. Daca nu lupti cu emotiile negative, acestea se vor simti inevitabil in cuplu si te vor afecta. Asa ca ia masuri pentru viitorul tau in dragoste!

3. Cauti vina exclusiv in partenerul tau

Din diverse motive, multora ne vine greu sa recunoastem atunci cand gresim. Asa cum ne spune si Aristotel, dreptatea este intotdeauna undeva la mijloc. Daca privesti situatiile cu maturitate si atentie, vei observa ca in orice situatie a existat o parte de vina si la tine. O reactie, o replica, un comportament ar fi putut face diferenta. Asa ca nu iti cauta scuze si asuma-ti greselile. Lipsa de asumare este unul din principalele motive ale despartirilor.

4. Ai standarde nerealiste

Haideti sa fim sincere aici! Nu spun sa renunti la toate principiile tale si sa scazi pretentiile la minim pentru ca asta ar aduce in viata ta persoane nepotrivite, dar compromisul este uneori sanatos. Si tu ai defecte si el le va accepta daca vede la tine aceeasi atitudine. Nu cred ca vrei sa sfarsesti singura de vreme ce citesti aceste randuri. Asa ca refa un pic lista aceea cu criterii si vezi ce mai poti taia de acolo.