Nu mai alerga dupa barbatul care nu te-a iubit niciodata cu adevarat

Inima alege uneori ce este gresit pentru tine. Pentru ca ea nu stie cand este iubita sau nu. Ea nu recunoaste oamenii rai si sufletele toxice. Ea doar ofera iubire… si o face in cel mai frumos mod posibil.

In vremurile moderne nimeni nu mai este romantic. Oamenii fie gasesc, fie cauta iubirea in locurile gresite. Ei se blocheaza inconstient in relatii in care nimeni nu stie ce se va intampla in viitor. Ei ajung sa ramana cu o iluzie a dragostei care nici macar nu exista in realitate.

