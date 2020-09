Nu lăsa diferența de vârstă să te sperie! Ce câștigă bărbații care au o relație cu o femeie mai mare decât ei

Diferența de vârstă nu este o problemă dacă bărbatul e cu 10-15 ani mai mare. A fost validată de secole într-o societate patriarhală. Dacă în schimb el este mai tânăr decât partenera se dă liber la preconcepții și ridicat de sprâncene. De parcă bărbatul nu este un adult care și-a făcut alegerea asumat, iar femeia un prădător care se hrănește din anii care îi despart. S-a mai auzit și teoria conform căreia bărbatul devine astfel trofeu. Deși, cel mai probabil, nu a fost luat în calcul faptul că relația presupune un schimb, că ea nu este despre orgolii și sclipici, ci despre nevoi emoționale reale. Iar diferența de vârstă nu constituie un impediment când aceste nevoi sunt împlinite sănătos.

Maturitatea emoțională

Într-un cuplu cu diferență de vârstă, unde femeia are ceva ani în plus față de partenerul ei, primul aspect semnificativ este maturitatea emoțională. Discutăm de mai puțină dramă, limite clare, mai puține jocuri și mai multă asumare. Ceea ce se mulează perfect pe ideea de relaționare sănătoasă și asigură un confort mental și emoțional bărbatului, care nu mai e prins în hățișuri relaționale imature. Partenera știe clar ce vrea, ce nu e ok pentru ea, până unde poate să facă anumite compromisuri și care sunt nuanțele acestora.

Mai puțină nesiguranță

Încrederea în sine, niveul înalt de acceptare de sine, fac din femeia mai mare decât partenerul ei un… lac liniștit. Nu are nevoie de reasigurări constante izvorâte din nesiguranță, iar mentenanța nu este deloc una complicată. Pentru un bărbat mai tânăr, care nu iubește scenele aproape teatrale, pe care le consideră dovezi de iubire, va fi mult mai facil să gestioneze relația. Gradul scăzut de nesiguranță al femeii îi va oferi partenerului inclusiv mai multă autonomie pentru intimitate și timp cu sine, fără marca geloziei.

Siguranță, acceptare, iubire

Acestea sunt nevoi emoționale de bază care fac relația de cuplu un important instrument de vindecare a rănilor sufletești. Când o femeie își asumă relația cu bărbatul mai tânăr decât ea îl acceptă așa cum este. Are suficientă experiență să ofere iubire într-un mod sănătos, și să creeze un climat de siguranță emoțională. Pentru ea cuplul este un parteneriat, o echipă și un spațiu relațional unde fiecare să evolueze în continuare. Mental provoacă partenerul, căuia i se deschid noi perspective și orizonturi. În plus, ea nu este doar iubită, ci și un prieten în a cărui părere sau sfat el poate avea încredere. Femeia respectivă știe deja ce își dorește de la o relație, de la un bărbat. Și nu mai are nevoie de testări confuze, lucru care poate fi extrem de seducător.

