Motive pentru care fostul tau iubit te cauta din nou

Daca te-ai despartit in urma cu cateva luni de iubitul tau, iar acesta te cauta din nou, este normal sa te intrebi care sunt motivele pentru care iti da mesaje.

De regula, nu este nimic complicat la mijloc, trebuie doar sa intelegi cum gandesc barbatii. Daca nu ati mai vorbit de mult timp si brusc primesti un mesaj de la el, este normal sa iti pui intrebari. Ai grija doar sa nu te gandesti ca el doreste sa va impacati.

In plus, daca el iti spune ca ii este dor de tine, vorbiti prin mesaje cateva zile, apoi dispare, este clar ca el are un alt scop si nu o relatie serioasa.

Ti-am pregatit o lista cu posibilele motive pentru care ti-a scris din nou:

1. Este trist

Atunci cand un barbat este trist si iti scrie, s-ar putea sa aiba nevoie doar de mai multa incredere in sine.Faptul ca tu ii raspunzi la mesaj, ii demonstreaza ca inca esti interesata de el. Acest lucru il face sa creada ca inca te poate cuceri, asadar poate cuceri pe oricine.

Pe de cealalta parte, de regula atunci cand un barbat din trecut scrie unei femei, aceasta poate fi flatata, gandidu-se ca fostul iubit este curios in privinta vietii ei. Femeile in general nu isi imagineaza ca ai putea sa incepi sa vorbesti prin mesaje cu cineva doar pentru ca vrei sa iti demonstrezi ca inca te poti avanta in jocul seductiei. Din pacate insa, barbatii gandesc complet diferit.

2. Vrea sa isi impresioneze prietenii

Da, pare ciudat, insa si acesta poate fi un motiv. S-ar putea ca acesta sa se laude cu faptul ca inca vorbesti cu el, dovada a calitatilor sale, iar mesajele de la tine sa fie astfel o dovada. Totodata, el spera ca el sa ii raspunzi (desi probabil vorbeste si cu alte femei) pentru a demonstra cat de popular este. Ce ai de facut in cazul lui? Fereste-te de el. Ignora-i mesajele, deoarece acesta nu isi doreste cu adevarat o relatie.

3. Trece printr-o perioada mai sentimentala

Barbatii pot trece si ei prin perioade in care se simt mai emotivi. Acest sentimentalism trezeste in ei vechi iubiri, asadar nu ar trebui sa te surprinda daca te cauta. S-ar putea sa primesti de la el un mesaj in care iti spune ca se gandea la tine. Desi totul s-ar putea transforma intr-o poveste minunata, de regula aceasta stare a lui nu dureaza mai mult de o saptamana, asa ca cel mai bine este sa nu ii dai atentie, daca nu exista si alte semne ca ar vrea sa va vedeti.

4. Tocmai s-a despartit de cineva

Trebuie sa recunoastem, pentru astfel de mesaje suntem toti vinovati. Daca tocmai s-a despartit de cineva, probabil se simte ranit si ar vrea sa revina la o persoana care il ajuta sa se simta in siguranta. Asadar, isi aminteste de tine si te cauta, insa si in cazul lui, acest comportament este de scurta durata. Cum se va simti mai bine, va pleca din nou.

5. A baut putin mai mult decat ar fi trebuit

Toti stim glumele de pe internet despre „drunk texting”. In cazul fostului tau iubit, este posibil sa fie vorba despre acelasi lucru. Dupa o iesire cu prietenii, poate se simte romantic si brusc i se face dor de tine sau, poate isi doreste putina atentie. Singurul lucru pe care il uita cand te cauta in astfel de momente? Faptul ca dimineata urmatoare nu isi va aminti acest lucru sau il va regreta. Cel mai simplu este sa il ignori.

6. Nu gandeste ca tine

Probabil ti-ai dat si singura seama ca barbatii gandesc diferit. Femeile au emotii mai puternice si reactioneaza diferit, dar in acelasi timp incercam sa ascundem adevaratele motive pentru care actionam intr-un anumit fel.

Barbatii, in schimb, isi ascund sentimentele, insa de regula sunt mult mai directi. Tot ce poti face in astfel de situatii este sa iti amintesti comportamentul lui din timpul relatiei si sa te bazezi pe intuitia ta.

Foto: Imaxtree