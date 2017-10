Cele 7 trasaturi emotionale care ne fac atragatoare pentru barbati

N-am sa spun niciodata unei femei sa se schimbe ca sa fie pe placul unui barbat. Si asta din doua motive. Primul: undeva, acolo, exista un barbat care te place fix asa cum esti! Si al doilea: cele mai multe schimbari sunt temporare si devin, in cele din urma, istovitoare. Este ca si cum ai incerca sa joci un rol doar de dragul de a fi intr-o relatie. Cam cat crezi ca o sa dureze asta? La un moment o sa obosesti si nu o sa ti se mai para nimic placut in chestia asta. Si, pana la urma, oare chiar merita?!

Totusi, exista cateva (mici) trucuri care functioneaza si care te vor ajuta, in cazul in care chiar iti doresti ca o relatie sa mearga. Asa ca nu te mai chinui cu diete inutile: atractivitatea ta nu sta in cateva kilograme in minus. Cred ca mai importanta decat sileuta este increderea in sine si felul in care te raportezi la viata. Nu rade: pentru o relatie pe termen lung, emotiile sunt mai importante decat ridurile si vergeturile!

Acestea fiind zise, am facut un top cu acele calitati emotionale pe care barbatii le considera atragatoare. Esti curioasa? Atunci citeste randurile care urmeaza:

1. Bunatatea

Stiu ca filmele din anii ’80-’90 ne-au invatat ca barbatii sunt mai atrasi de „scorpii”. Ba chiar exista niste titluri celebre pe tema asta: „Why men love bitches” si „Fetele bune ajung in rai, fetele rele ajung unde vor”. Dar sa stii ca nu esti deloc o ratata si nu vei fi privita cu superioritate (cel putin nu de un barbat care sa te merite) daca esti o persoana buna, pozitiva, cu zambetul pe buze. Asa ca nu trebuie sa joci rolul unei capricioase sau al unei femei greu de multumit, doar pentru ca asa ai vazut ca se comporta divele in filme. Stiu ca este un cliseu, dar cel mai bine fii tu insati!

2. Eleganta

Si nu, nu ma refer la acea eleganta vestimentara, la care visam cu ochii deschisi privind imaginile din reviste. Ma refer la eleganta cu care gestionam situatiile de stres, momentele conflictuale, crizele, tensiunile. De multe ori alegem sa ne luptam cu oamenii din jurul nostru si nu cu situatia care ne genereaza starea. Asadar, atunci cand iti vine sa arunci cu ce gasesti la indemana sau sa te certi cu soferul care ti-a taiat calea, mai bine trage aer in piept si incearca sa ramai calma. Partenerul tau sigur va aprecia atitudinea ta.

3. Chibzuinta

Oamenii buni la suflet nu sunt intotdeauna chibzuiti, dar oamenii chibzuiti sunt intotdeauna buni la suflet. Poate ca nu culegi intotdeauna roadele purtarii tale sau nu esti tratata cu reciprocitate, dar pana la urma nici nu conteaza prea mult. Merita orice va face un pic mai frumoasa ziua cuiva. De exemplu, sa-ti amintesti ca prietenei tale ii place un anumit autor sau ca iubitul tau tine cu o anumita echipa de fotbal si sa-i cumperi bilet la meci. Crede-ma, gesturile tale nu vor trece neobservate!

4. Simtul umorului

Nu trebuie sa fii o masina de spus glume pe banda rulanta. Nici nu te simti obligata sa razi la glumele partenerului tau sau ale amicilor lui, daca sunt nesarate. Dar partenerul tau sigur va aprecia daca vei fi spontana, daca nu te vei cenzura si vei rade din tot sufletul atunci cand auzi o gluma buna. Si, mai ales, daca vei dovedi ca ai si un pic de auto-ironie!

5. Capacitatea de a lua rapid o decizie

Da, barbatii nu pot intelege de ce ne ia atat sa ne hotaram cu ce rochie sa ne imbracam. Si nici de ce oscilam atat intre salata cu pui sau salata cu somon. Asa ca e mai simplu pentru toata lumea daca nu-ti mai bati atata capul cu decizii in chestiuni (pe care ei le considera) minore.

6. Inteligenta emotionala

Din pacate, la acest capitol, barbatii si femeile percep lucrurile total diferit. De exemplu, o femeie isi doreste foarte tare ca partenerul ei sa o asculte atunci cand are o problema si nu neaparat sa si incerce sa o ajute, pe cand un barbat isi doreste sa fie lasat in pace si prefera sa-si rezolve singur problema, sa nu fie luat la intrebari (pe care, in situatii de stres, le percepe ca pe un interogatoriu). Asa ca e destul de greu de anticipat cand sa te implici si cand sa stai la distanta pana cand nu cunosti bine un barbat.

7. Recunostinta

E adevarat ca traim intr-o epoca in care auzim mai mereu: „Fii recunoscatoare pentru ceea ce ai!”. Pe de alta parte, nu e nimic rau in a fi asa. Asta inseamna ca poti sa spui „multumesc ” pentru ceea ce primesti de la partenerul tau, fie ca e vorba de o cina in oras (la care se ofera sa achite el nota de plata), de o cina pregatita acasa (pregatita chiar de el) sau de faptul ca se ofera sa te ia de la birou cu masina sau sa-ti faca cumparaturile. Sa-ti arati recunostinta este un gest pe care partenerul tau il va considera atragator si puternic, in acelasi timp.

Foto: Imaxtree