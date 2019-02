Mihail – „Who You Are” premiată cu Discul de Platina în Italia

2018 a fost un an plin de realizări pe plan internațional pentru Mihail: a dominat topurile din Italia, finalul anului găsindu-l pe artist pe primul loc în topul celor mai difuzate piese internaționale cu single-ul „Who You Are'.

Tot datorită succesului acestei piese a primit și trofeul „Top of the Top' în cadrul Festivalului Sopot din Polonia, iar în luna decembrie Mihail a fost invitat să cânte în cadrul prestigiosului Concertul anual de Crăciun de la Vatican.

O piesa inspirată din experiențele personale ale artistului, „Who You Are' a petrecut 9 săptămâni pe locul 1 in topul Media Forest, fiind a cincea cea mai difuzată piesă din 2017, consolidându-i poziția artistului în industria muzicală autohtonă. Este primul single în limba engleză semnat Mihail, care a devenit faimos datorită piesei „Ma ucide ea', a doua cea mai ascultată piesă din 2016.

Foto: PR

