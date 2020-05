Maurice Munteanu: Jurnal de #stauacasă 32

Un fel de motto:

Cea mai scurtă scrisoare îi aparține lui Victor Hugo. Odată cu manuscrisul cărții sale Mizerabilii, el a trimis editorului un bilet cu următorul conținut: – ?. Răspunsul a fost tot atât de concis: – !

Deși îmi propusesem să scriu despre începuturile din romanele lui Murakami, care mi se par perfecte, mi-am dat seama că n-ar fi mare lucru de scris – îți plac sau nu îți plac. Și mi-am adus aminte de tot felul de chestii care m-au amuzat în această carantină, lucruri legate de acțiunile cetățenilor în social media, și mi-am zis că dacă tot plouă, mai bine scriu despre treburile astea.

Sigur, una se întâmplă pe Instagram, alta pe Facebook, și alta pe TikTok (bine, habar n-am ce se întâmplă, de fapt, pe TikTok și nici nu cred că vreau să aflu). Passons!

Categoria celor care își dau singuri like – aceasta rămâne categoria care mă emoționează cel mai tare. Aici îl avem, de exemplu, pe cetățeanul Popescu care postează o melodie pe Facebook. În secunda imediat următoare, cetățeanul Popescu își dă singur like la postare. Priceless! Mai cu seamă că de multe ori postarea rămâne acolo, cu acel singur like dat de însuși cetățeanul Popescu.

Categoria celor amorezați de #-uri – îi întâlnești în general pe Instagram și te emoționează delicatețea prin care îți comunică ce se întâmplă în poză și, mai ales, faptul că au înțeles pe deplin rolul acestui simbol – #. Apare o fotografie cu cetățeanul la mare, urmată de explicațiile de rigoare: #eu #la #mare #nice #photo #litoral #asta #vara

Categoria intelectualilor de top (sau, după caz, de țop) – cetățeni dedicați, pasionați în exclusivitate de frumos, iubitori de artă și de citate. Pe paginile lor găsești mereu lucruri utile, urmărindu-i ai câte ceva de învățat – mai un citat din Platon, mai o poză prost încadrată cu câte un tablou celebru, toate acestea mixate cu portrete ale posesorilor în fața unei barăci, la munte, și, ocazional, cu imagini ce le documentează mesele îmbelșugate de Paști – drob, ceapă și niște bere, o combinație sexy & discretă.

Categoria celor care urmăresc maxim 100 de conturi dar, de fapt, toată ziua freacă Instagramul și se uită, în special, pe paginile celor pe care, cică, nu-i tolerează – au văzut ei la case mari (Balenciaga, Kardashian etc.) că nu-i de bonton să urmărești toată plebea. Ei, evident, nu se consideră plebea, dar se uită de dimineață până seara la ce au mai făcut cântăreața X de categorie C sau nu știu ce asistentă TV. Bine, oficial ei urmăresc muzeul Luvru și case de modă de nișă, dar se excită exclusiv la bârfele ordinare.

