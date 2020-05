Domnica Mărgescu: ce îmi voi achiziționa și ce voi purta după izolare

Îmi place moda, ador trend-urile, mă uit nonstop ce piese spectaculoase au apărut, care sunt must-have-urile designerilor și fac asta de când mă știu. Ei bine, de când sunt în izolare, trebuie să recunosc că interesul meu pentru piesele foarte fashion a scăzut. Fiind provocată (de colegele mele Ioana Ulmeanu și Daria Georgescu) să scriu acest articol, am început să îmi analizez reacțiile legate de modă & stil din izolare. Și, da, recunosc: mi s-a schimbat comportamentul de consumatoare de modă.

Înainte nu exista zi în care să nu deschid site-uri precum net-a-porter.com sau matchesfashion.com sau săptămână în care să nu fac vizite la magazine cool din București, precum Entrance. Acum, însă, mă rezum la a-mi lua mai toate informațiile despre noile piese ale designerilor de pe Instagram, ceea ce înseamnă că în mintea mea procesul de achiziționare a diverselor piese nu mai are loc. Ce-i drept, m-am panicat un pic, nu aș vrea neapărat să mi se schimbe comportamentul meu de consumator de modă, dar partea pozitivă este că am timp să mă gândesc mai mult dacă chiar am nevoie de atâtea piese noi într-un sezon.

Ceea ce am învățat în toți acești ani lucrând în modă este că, atunci când stilul nostru vestimentar ajunge la o maturitate, putem jongla cu piese achiziționate de-a lungul timpului, astfel încât să nu mai fie nevoie să cumpărăm compulsiv. Pe scurt, dacă ești stăpână pe stilul tău, atunci styling-ul contează, și nu neapărat să „etalezi” mereu cele mai hot piese fashion.

Sigur că în fiecare sezon este bine să „dăm un refresh” garderobei noastre și să achiziționăm câteva piese care să aibă acel „je ne sais quoi” și să ne scoată din anonimat. Dar un lucru este cert: nu este nevoie să cumpărăm mai mult de o piesă statement într-un sezon. Sau poate chiar nici una, având în vedere că și designerii și-au restrâns producția și după pandemie piața de modă se va schimba, cel puțin pentru o perioadă. Sunt sigură că totul va reveni la normal, dar din păcate nu așa rapid cum speram.

Pe scurt, iată ce îmi voi achiziționa eu după pandemie, după o perioadă în care nu am cumpărat absolut nimic în afară de alimente sau obiecte casnice utile, care am constatat că îmi lipsesc din casă:

1. Un tricou alb oversized

Pe vremuri, în adolescență, aveam o uniformă formată din tricou alb și jeanși, de care, evident, m-am plictisit la un moment dat, dar pe care simt că o voi purta din nou cum ies din casă. Sigur, aș accesoriza tricoul alb cu un șirag de perle la baza gâtului.

Tricou din bumbac, Zara, 29,90 lei

2. O pereche de bermude negre

Sunt într-un mood minimalist, deci am nevoie 100% de o pereche de bermude negre din piele ecologică sau din bumbac.

Bermude din stofă de lână, The Frankie Shop, 109 dolari, www.thefrankieshop.com

3. O pereche de jeanși albi

Recunosc că mai am în dulap încă o pereche, dar sunt de bază! I-am purtat chiar și pe timpul iernii, cu un pulover negru din cașmir și o pereche de bocanci. Așadar, sunt versatili, iar de această dată aș cumpăra unii cu o croială diferită.

Jeanși, H&M, 89,90 lei

4. O fustă midi „with a twist'

Nu am mai purtat fuste de ani de zile, dar simt că după izolare voi investi într-una spectaculoasă pe care o voi purta cu tricoul alb.

Fustă din stofă de lână, Dries Van Noten, 645 euro, www.mytheresa.com

5. Kitten heels

De când stau acasă, odată la câteva zile simt nevoia să port câte o pereche de pantofi, și, culmea, m-am oprit mereu asupra celor cu tocul mic. De regulă port doar teniși sau pantofi masculini.

Pantofi din piele, Ganni, 112 euro, www.theoutnet.com

Am scris impulsiv despre cele cinci piese pe care simt că o să le cumpăr după izolare și constat și eu că mă îndrept, din nou (am mai avut o astfel de perioadă, dar scurtă), către un stil feminin sau cel puțin unul cu accente feminine. Sunt curioasă ce veți achiziționa voi după această „pauză de modă”.

