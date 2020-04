Top 8 accesorii fashion care nu se vor demoda niciodată

Un lucru este sigur: fotografiile de la ultimele Săptămâni ale modei care au avut loc în februarie și în martie vor fi multă vreme în lista noastră de inspirații… mai cu seamă că în toamnă nu se anunță organizarea show-urilor de modă pentru vara lui 2021, așadar nu vor fi nici Săptămâni ale modei.

Pe scurt, iată care sunt accesoriile ultra moderene ale acestui sezon, dar care își vor găsi loc în garderoba ta multă vreme de acum înainte. Așadar, în cazul în care ai „investit” înainte de pandemie într-unul dintre acestea, nu trebuie să îți pară rău.

Geanta supradimensionată

Chiar dacă în ultima vreme ai auzit vorbindu-se doar de genți micro mini, ei bine, geanta în care îți încape orice este în continuare „in”. Iar dacă alegi una cu personalitate, nu există riscuri să te plictisești de ea.

Pălăria

Dar nu orice fel de pălărie, ci cea inspirată de cele ale pescarilor, evident, restilizate și purtate cu piese glam precum bijuteriile vizibile. Acest model de pălărie este uber cool și te salvează și în zilele în care coafura nu este de partea ta.

Geanta din tweed

O geantă clasică, din tweed, va înlocui orice alt accesoriu atunci când porți o ținută monocromă ori una colorată. Coco Chanel a fost prima care a lansat-o iar de atunci a fost prezentă mereu în modă.

Geanta albă

Multă vreme am evitat gențile albe deoarece aveam impresia ca nu se potrivesc cu nimic din garderoba mea. Dar iată că m-am înșelat, ele se asortează de minune cu ținute minimaliste all white, all black sau cu orice fel de look-uri în culori pastelate.

Pantofii albi

Cred că am avut discuții contradictorii legate de pantofii albi cu colega și prietena mea, Cristina Crăciun, cel puțin doi ani la rând. Ea își achiziționa doar pantofi albi iar eu îi evitam cât puteam. Însă, în final, am ajuns la concluzia că arată impecabil cu ținute albe, cu ciorapi negri (chiar dacă nu crezi, este musai să încerci) sau cu orice fel de jeanși.

Geanta roșie

O geantă roșie este un statement în garderoba unei femei. Arată că ai curaj, că ești puternică și că nu îți este frică să ieși în evidență. În concluzie, nu o evita!

Geanta micro mini

Nu este comodă din simplul motiv că nu îți încape nimic în ea, dar în ziua azi nu ai nevoie decât de telefon și de cardul de credit. Iar o astfel de geantă poate ține chiar locul unei bijuterii.

Multiple genți

Ideea de a agăța o geantă mică de una mare (din aceeași familie) este nouă! Astfel, poți purta două genți mici și vei fi super stylish, dar vei avea și suficient spațiu pentru a-ți ține lucrurile de care ai nevoie pe parcursul unei zile.

Foto: Imaxtree

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro