Lasa viata sa se intample

Sarcina ta nu este sa cauti iubirea si fericirea, ci doar sa descoperi ce inseamna sa traiesti cu adevarat

Intotdeauna am fost o persoana care planifica tot; imi place sa simt ca eu sunt cea care detine controlul, ca am puterea de a face o schimbare in viata mea. In momentul in care incep un plan ma tin de el pana cand reusesc sa il pun in aplicare. Imi place sa stiu ce se va intampla inainte de a lua o decizie, sa ii fac scenarii in minte, sa imi aleg viitorul.

Citeste continuarea pe Kudika.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro