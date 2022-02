Învățarea continuă îți poate lărgi orizonturile profesionale

Text: Mihaela Pascari

Fie că este vorba despre o facultate pe care ți-ai dorit dintotdeauna să o urmezi, dar ai avut tot timpul alte lucruri de făcut, un curs dintr-un domeniu diferit de cel în care activezi sau un training de dezvoltare personală care nu a ajuns niciodată în vârful priorităților tale, acum e momentul să acționezi. Principalul beneficiu pe care ți-l poate aduce învățarea continuă, pe lângă o sănătate emoțională mai bună sau deschiderea de noi orizonturi profesionale, este un salariu mai mare.

Modul în care înveți, depinde de tipul personalității tale, de programul pe care îl ai, dar și de obiectivele pe care vrei să le atingi. Spre exemplu, dacă ești o fire organizată, motivată și determinată în proiectele în care se implică, atunci varianta ideală pentru tine este să apelezi la diverse platforme de învățare sau ateliere online.

Totodată, există diverse resurse, canale de Youtube sau cărți în format fizic sau online la care poți apela oricând. Dacă îți place să comunici și să fii tot timpul conectat la tendințele actuale, atunci poți participa la diverse evenimente, webinarii din domeniile de interes pentru tine. Există și persoane cărora le este greu să se motiveze și să se pună pe treabă, însă pentru ele sunt create cursurile moderate de un mentor. Acesta are rolul de ghida cursanții, de a da teme pentru acasă și de a oferi feedback. Revenind însă la cum să ajungi să-ți mărești veniturile, iată câteva lucruri pe care trebuie să le cunoști despre învățarea continuă.

Treci mai ușor printr-un proces de recrutare

E clar că un training, un curs sau o facultate, îți poate aduce plus valoare pe piața muncii. Totuși, nu trebuie să te aștepți ca lucrurile să se întâmple peste noapte. E important să începi cu ceva, iar cu cât este mai mare nivelul tău de educație, cu atât venitul tău ar putea crește în timp.

De ce beneficiu imediat te poți bucura? Cu ajutorul noilor abilități dezvoltate te poți evidenția față de ceilalți candidați, atunci când aplici la un job. Recrutorii sunt foarte atenți la partea de educație și alte cursuri pe care le parcurg persoanele ce aplică la joburile disponibile. Implicarea în învățarea continuă arată dorința candidatului de a se dezvolta și este un element decisiv atunci când un angajator are de ales între două persoane cu experiență de lucru similară.

Îți reduci nivelul de stres și ai mai mult curaj să ceri o mărire de salariu

În mod clar există o legătură directă între învățarea continuă și îmbunătățirea sănătății mintale și a încrederii în propria persoană. Mai mult, un studiu al Universității Sussex a constatat că doar citind timp de doar 6 minute îți reduci nivelul de stres cu 68%.

Așadar, odată ce ai parcurs un curs sau un training, nivelul de încredere în propria persoană va crește semnificativ. Cu ajutorul încrederii, vei fi mai conștient de câte poți realiza și îți va fi mult mai ușor să ieși din zona de confort. Totodată, în fața managerului căruia vrei să-i ceri o mărire de salariu, cu siguranță, te vei simți mai încrezător. Mai multe despre cum să-ți negociezi salariul, află din acest articol!

Poți obține un job de manager

Educația continuă este, de asemenea, benefică dacă-ți propui să avansezi în carieră. Spre exemplu, te poți pregăti pentru o poziție de conducere, parcurgând un curs de leadership. Desigur, și salariul va crește odată cu obținerea noului rol. Despre cum să gestionezi primul rol de manager, am povestit în acest articol!

Poți să faci o reconversie profesională într-un domeniu mai bine plătit

Dacă ești în căutarea unor noi provocări profesionale, atunci o idee bună este să faci o reconversie profesională. De preferat să fie un domeniu în care te regăsești, dar și în care se oferă salarii pe măsură. Totuși, e important să nu te arunci într-o industrie fără să cunoști tot ce implică aceasta. Încearcă să afli cât mai multe de la oamenii care lucrează în domeniu sau din diverse surse online. Spre exemplu, dacă te-ai gândit să-ți încerci norocul în domeniul IT, te poți înscrie în proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Cine se poate înscrie în proiect:

Are domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

Are o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

Este angajată, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

A absolvit cel puțin 8 clase

Dispune de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

Are în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

Are în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

Este un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat)

Deține competențe digitale de bază

