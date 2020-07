Interviu: Casey Cadwallader, maestrul siluetelor marca Mugler

Pe Casey Cadwallader l-am cunoscut în showroom-ul casei Mugler în luna ianuarie, la Paris, pe vremea când încă existau show-uri de modă și oamenii se îmbrățișau. Casey Cadwallader purta o pereche de jeanși, un tricou și o șapcă pe sub care îi puteai remarca privirea blândă și zâmbetul cald.

Cu două săptămâni în urmă, am stat de vorbă, timp de 45 de minute, cu designerul englez care a preluat cârma brand-ului Mugler (un brand care a făcut furori în anii ’80), despre copilăria lui, despre inspirații și muze, despre viitorul modei în general, dar și despre cel al casei Mugler. Ei bine, da, este timpul pentru schimbare și asta a simțit și Casey chiar înainte de această criză globală. Află cât de importantă este creativitatea pentru un designer și de ce a ajuns moda în impas.

ELLE: Ai fost atras de modă de mic sau această pasiune a venit cu timpul?

Casey Cadwallader: Am crescut într-o famile cu o mamă foarte interesată de modă. Ea m-a făcut conștient de existența acestui domeniu. Când eram copil, mamei îi plăcea să-și compună ținute și își cumpăra mereu haine. Cred că am învățat multe de la ea.

O altă influență a fost și sora mea, care e cu 10 ani mai mare decât mine. Îmi amintesc că atunci când era în liceu era foarte fashionable. Asculta Cindy Lauper, de altfel, imita perfect coafura artistei. Avea o tunsoare nebună, tipică anilor ’80, și adora trenciurile. Toate astea mi-au trezit interesul pentru modă de la o vârstă fragedă. Dacă sora ta semăna cu Cindy Lauper, cred că era foarte cool să ai un asemenea style icon acasă! Da, recunosc că întotdeauna am fost fascinat de coafura ei foarte cool: jumătate din păr era foarte lung, iar cealaltă jumătate era foarte scurt, ca un bob. Era foarte reușită acea tunsoare asimetrică.

ELLE: Faptul că ai studiat arhitectura te ajută în ceea ce faci azi pentru casa Mugler?

Casey Cadwallader: Foarte mult. Studiile pe care le-am absolvit sunt fundamentale pentru dezvoltarea mea ulterioară, fac parte din mine. Ca orice lucru pe care îl înveți la un moment dat, îl păstrezi într-un sertar pe care îl deschizi la nevoie.

Pregătirea mea în arhitectură este foarte relevantă, mai ales pentru Mugler, deoarece arhitectura se concentrează pe forme, materiale și detalii. Fără doar și poate arhitectura te ajută atunci când vrei să faci design pentru piese vestimentare sau accesorii.

ELLE: Bănuiesc că și cursurile de desen au fost de folos.

Casey Cadwallader: Este amuzant, pentru că atunci când eram în facultate eram foarte bun la desen, arhitectura se rezumă la desenul foarte geometric. Într-o zi aceste desene geometrice au devenit siluete feminine, așa că a trebuit să învăț să desenez alt fel de forme. Cu siguranță este alt tip de desen.

ELLE: Când ai auzit prima dată de casa Mugler?

Casey Cadwallader: Nu îmi amintesc exact momentul, pentru că eram foarte tânăr. Mă uitam foarte mult la televizor în acea perioadă, pentru că am crescut într-un orășel mic din New Hampshire. Și pentru că sora mea mai mare ieșea mereu cu prietenii, eu rămâneam singur acasă și mă uitam la MTV și la show-uri de modă. Cred că am văzut prima prezentare de modă a lui Thierry Mugler la televizor. Îmi amintesc foarte bine și de celebrul videclip al lui George Michael pentru piesa Too Funky, care a fost pentru mine un moment important pentru a înțelege ce înseamnă brand-ul Mugler.

ELLE: Da, a fost un moment de referință în istoria modei!

Casey Cadwallader: Și astăzi mi se pare la fel de spectaculos. Fantezia clipului este impresionantă și nu am mai văzut ceva similar de multă vreme.

ELLE: Cum ai făcut trecerea de la Acne la Mugler, două concepte total diferite?

Casey Cadwallader: Cred că, în calitate de designer, trebuie să te adaptezi ușor pentru a putea sări de la un tip de proiect la altul. Îmi place să cred că pot trece la o estetică diferită atunci când este cazul. Dacă privesc un pic în urmă, am lucrat mult cu Narciso Rodriguez în New York, iar creațiile lui erau arhitecturale, precise și foarte sexy. M-am mutat de la Narciso la Acne Studios și apoi la Mugler. În calitate de arhitect și ca persoană obsedată de sculptură, de formă și de corpul uman, am găsit la Mugler un spațiu minunat de creație, deoarece aici am ajuns să modelez forme spectaculoase.

Experiența Acne a fost mai mult despre explorarea tehnicilor fibrelor și a metodelor de imprimare a texturilor. Este adevărat, însă, că inovația în ceea ce privește materialele face parte chiar din ADN-ul Thierry Mugler. Așadar, dacă punem cap la cap toate aceste piese care parcă fac parte dintr-un puzzle, consider că traseul meu profesional are sens.

Nu știu care dintre brand-uri este mai aproape de estetica mea. Nu am lucrat niciodată doar pentru mine, așa că ar mai fi lucruri de explorat. Am învățat, însă, multe lucruri despre direcția în care îmi place să creez, dar și despre oameni, și am cunoscut designeri excepționali. Consider că mă reprezintă câte un pic din ambele estetici. Ambele brand-uri sunt actuale și moderne, și chiar dacă nu pare, există o mulțime de asemănări între ele, deși fiecare dintre ele are un stil extrem de personal.

ELLE: Cât de importantă este pentru tine arhiva lăsată de Thierry Mugler?

C.C.: Este remarcabil să poți avea acces la arhivă, să vezi creațiile de aproape și să le poți aduce în atelier ori de câte ori ai nevoie. Cred că reprezintă o sursă infinită de inspirație și o colecție de idei ce pare să nu se termine niciodată. Îmi place să privesc arhiva la începutul fiecărui sezon. Avem un fel de procedură: atunci când decidem să începem cercetarea, apelăm la zece sau douăzeci de piese din arhivă. Le aducem în atelier, modelele le îmbracă, apoi le fotografiem, vorbim despre ele și le trimitem înapoi la arhivă.

Aceste piese sunt atât de puternice încât, atunci când se află în aceeași încăpere cu noi, aproape că „țipă” la noi. Așadar, e mai bine pentru toată lumea ca ele să se întoarcă „acasă, iar noi să ne continuăm munca.

Există referințe din arhivă în toate colecțiile pe care le fac, dar de cele mai multe ori sunt foarte subtile. Uneori este vorba despre un anumit tip de țesătură, alteori este vorba doar despre o culoare, despre forma unei cupe, a unui sutien sau despre forma unui umăr. Aceste influențe sunt „timide”, astfel încât să nu domine produsul pe care îl realizez. În același timp, găsesc aceste piese clasice deosebit de frumoase și consider important să ofer omagii arhivei casei cât de mult pot.

ELLE: Consideri că ești pe aceeași lungime de undă cu Mugler?

C.C.: Nu știu. Sunt multe aspecte de discutat. Cred că în general există numeroase lucruri pe care le avem în comun. Semănăm din punct de vedere cultural, amândoi iubim oamenii, în special personalitățile puternice, oamenii cărora nu le este frică să fie altfel. Așa că legătura dintre noi este naturală din punct de vedere spiritual. Iubim oamenii care sunt diferiți și vrem să celebrăm asta, să îi facem să se simtă puternici și încrezători. Mai avem în comun dragostea pentru cultură, muzică, dans, artă și arhitectură. Ador fiecare piesă creată de Thierry Mugler, toate sunt un mister pentru mine. Cum poate fi aceeași piesă vestimentară atât de structurată, dar și atât de fluidă? Thierry Mugler s-a format aproape ca un om de știință, ca tehnician, așa cum m-am format și eu. Așa că, da, cred că sunt o mulțime de aspecte în legătură cu care ne asemănăm. Faptul că el a lucrat în urmă cu aproximativ două decenii în industria modei reprezintă o diferență, deoarece moda s-a schimbat și a evoluat. Este un mare noroc pentru mine că pot cerceta arhiva, că pot să îmi găsesc inspirația din colecțiile sale, totodată conștientizând acest decalaj de douăzeci de ani. Încerc să aflu ce ar putea fi Mugler astăzi, odată cu schimbările prin care au trecut femeile, și totodată să înțeleg ce își doresc femeile în prezent. Și acest decalaj ajută.

ELLE: V-ați cunoscut? Cum decurg întâlnirile cu Thierry Mugler?

Casey Cadwallader: Da, ne-am întâlnit o singură dată, dar am comunicat de mai multe ori. Este un tip foarte drăguț, blând, cu o lumină specială în ochi și o personalitate foarte puternică. Când te uiți în ochii lui, emană o energie fascinantă. Întâlnirea noastră s-a încheiat cu o îmbrățișare, așa că pot spune că a fost totul foarte plăcut. Recunosc, însă, că am fost speriat de moarte (râde).

ELLE: Cine este azi muza casei Mugler? Sau muza ta? Te regăsești în această idee de a avea o muză?

C.C.: Pe de o parte, urăsc acest concept, iar pe de altă parte, îl iubesc. Să vă explic: nu aș putea avea niciodată o singură muză, deoarece nu cred că m-ar ajuta să rămân receptiv la nou. Când creez, încerc să nu mă gândesc doar la femei, ci și la persoane care se află pe alte poziții în spectrul genului, mă gândesc și la persoane care au dimensiuni și forme diferite, vârste diferite și origini etnice diferite. Îmi doresc o abordare cât mai globală, deschisă și modernă. Dacă aș avea doar o muză, de exemplu Sharon Stone, mi-ar fi greu să îmi păstrez această deschidere. În loc să am o singură muză, am cinci sute, probabil. Atunci când lucrez la un model nou, trebuie să am o persoană în minte cu care să îl asociez. Spre exemplu, când concep anumite schițe mă gândesc la Cardi B, iar pentru altele, mă gândesc la cineva complet diferit. Asta mă ajută să am o gândire multilaterală. Și această deschidere este foarte importantă pentru casa Mugler, pentru că este și a fost mereu un brand receptiv la orice e nou și inovator. Și iată încă un motiv pentru care cred că brand-ul acesta mi se potrivește, acestea sunt valorile în care cred.

ELLE: Cât de mult contează casting-ul pentru show-urile tale? Am văzut că la ultimul show, cel pentru toamna lui 2020, a apărut Bella Hadid.

C.C.: Da, am avut-o pe Bella Hadid la ultimele două prezentări. Ea a deschis sezonul primăvară-vară 2020 și a închis ultima prezentare, cea de toamnă-iarnă 2020-2021. Aș putea spune că am muncit la fel de mult la casting pe cât am muncit și la colecție! Casting-urile încep cu multe luni înainte de prezentare, pentru că deseori folosim oameni care nu sunt doar modele. Deci poate fi și cineva care are o altă meserie decât cea de model. Am avut profesori, muzicieni sau artiști care au defilat lângă supermodele. Această abordare foarte modernă arată că brand-ul Mugler este incluziv, un aspect important pentru mine. În show-urile noastre apar oameni cu diferite forme ale corpului, înalți, scunzi, persoane de 18 ani, dar și de peste 60. Dar ceea ce au în comun toți oamenii care ne prezintă colecțiile este că sunt extrem de motivați și de puternici. Le poți simți energia pe podium și asta este grozav.

ELLE: Vor mai exista show-uri de modă la fel ca până acum? Vor mai investi casele de modă în astfel de lucruri?

Casey Cadwallader: Cred că totul se va schimba, dar totuși cred că show-uri vor exista în continuare. Definiția unei prezentări de modă va fi alta, cu siguranță, dar ceea ce reprezintă aceasta, în schimb, nu. O ființă umană, în haine reale, mersul, privirea, mișcarea trupului și a hainelor nu pot fi înlocuite de o fotografie de modă. Prin urmare, consider că există ceva magic în cadrul unei prezentări de modă, și probabil este vorba despre acea energie care plutește în aer. În acest sezon, cred că va trebui să fim foarte creativi și mai ales trebuie să găsim o variantă prin care să generăm emoție, chiar dacă nu va exista un public prezent. Va fi un concept nou. Dar nu îmi place să mă gândesc la acest concept ca la unul negativ, ci mai degrabă ca la o oportunitate de a ne gândi la idei complet noi. Lumea se schimbă. Ideile se schimbă în fiecare săptămână. Și probabil ne vom schimba și noi.

ELLE: Cât de importantă va fi comunicarea brand-ului Mugler pe social media, după această pandemie?

Casey Cadwallader: Am luat decizia să continuăm să comunicăm prin rețele de socializare deoarece eu însumi stau mult pe Instagram și mi se pare că mă inspiră. Sigur că depinde și pe cine urmărești. Pe mine mă inspiră să văd oameni în diferite locuri, care postează filme, arhitectură sau artă, și cred că este un canal util pentru a visa puțin și a ieși din casă. Prin urmare, am decis să continuăm să postăm pe social media pentru a le oferi oamenilor divertisment în această perioadă. Cred că planul a funcționat destul de bine, în ciuda faptului că pagina noastră a devenit mai mult una inspirațională și mai puțin una despre produsele pe care vrem să le vindem, dar asta simțim că este bine să facem acum. Dar mai cred că, după această fază, social media își va recăpăta aceeași importanță pe care o avea și înainte de criză. Între timp, noi încercăm să comunicăm într-un mod distractiv, autentic, să punem mai mult accent pe oameni, pe cultură și, mai ales, pe întreaga comunitate din jurul brand-ului nostru. Cred că asta trebuie să facem acum pentru a fi relevanți.

ELLE: Ce cotitură crezi că va lua moda după această perioadă de hibernare? Crezi că ca va fi o schimbare temporară sau una care va dăinui?

C.C.: Este o întrebare interesantă, deoarece cred că moda era deja la un pas de a avea nevoie de o schimbare, înainte de a veni această pandemie. Totodată, și criza în sine va schimba foarte mult lucrurile. Dar cred că cele două se vor influența reciproc. Este interesant că și noi începuserăm să facem la Mugler patru colecții pe an, dar în noiembrie am decis totuși să ne întoarcem la două, astfel încât să avem o colecție pentru primăvară-vară și una pentru toamnă-iarnă. Strategia noastră a fost să producem mai puțin cantitativ, dar ceea ce producem să fie mai relevant. Cred că e important să avem mai mult timp ca să nu ajungem ca niște hamsteri care aleargă pe o roată. Cred că toată lumea care lucrează în industria modei simte asta din când în când. Există o presiune enormă asupra noastră să fim cât mai creativi și există și presiunea vânzărilor. Înainte concepeam colecții de patru ori pe an, pe care trebuia să le vindem până la o anumită dată. Așa că aveam presiunea organizării unui show de modă și apoi, la doar câteva săptămâni distanță, să avem și colecția gata pentru vânzare. Nimănui nu îi convenea această situație. Nu cred că era bine nici pentru consumatorul de modă. Câtă lume merge în magazine la fiecare două săptămâni? Nu cunosc prea mulți oameni care să aibă timp să facă asta. Prin urmare, consider că ne-a fugit pământul de sub picioare și cred că, pe viitor, lumea va avea nevoie de lucruri mai puține, dar mai bune din punct de vedere calitativ. Noi lucrăm la asta de ceva vreme. Dacă am avea mai mult timp să lucrăm la un blazer, de exemplu, atunci ne-am putea asigura că este mai bine executat, că ajunge la fabrica potrivită, că avem timp să studiem materialul din care e confecționat și să îl facem sustenabil și, nu în ultimul rând, va avea și un preț mai bun. Cu cât ai mai mult timp la dispoziție, cu atât poți face un produs mai valoros. Este o diferență între fast fashion și ce facem noi, dar cred că totul se rezumă la alegerile pe care le facem. Producem o cantitate mică de haine, le lucrăm foarte atent și, astfel, durabilitatea lor va fi mai mare. Și cred că ar trebui să ne concentrăm pe asta chiar mai mult decât înainte. Cred că uneori lumea se mișcă mult mai repede decât trebuie, așa că noi încercăm să producem piese care nu se demodează, în loc să facem doar încă o colecție. Vrem să dezvoltăm o colecție Mugler permanentă, cu o calitate excepțională, cu un preț bun, care să arate splendid și la care să te poți întoarce mereu și să știi că vei regăsi toate aceste calități. Firește că întotdeauna vor apărea produse noi, dar principiile noastre de bază rămân cele enunțate. Ne gândim din ce în ce mai mult la asta în ultima vreme.

ELLE: Cât de mult crezi că se va schimba comportamentul consumatorilor de modă în general?

C.C.: Cred că se va schimba destul de mult. În mod evident, în această perioadă nu au fost vânzări nicăieri în lume. Lumea a cumpărat în general piese de purtat în casă. Eu, de exemplu, mi-am cumpărat o mulțime de haine pentru sport. Vom vedea ce se va întâmpla, dar cred că, pentru o perioadă cel puțin, oamenii nu vor fi foarte confortabili cu ce se întâmplă în lume, cel puțin din punct de vedere economic, și cred că asta va afecta foarte mult și moda. De asemenea, nu vor mai fi foarte multe evenimente pe covorul roșu, acolo unde oamenii trebuie să fie foarte fashionable și stylish. Așadar, moda va fi afectată, dar cred că va avea loc și o resuscitare, în momentul în care oamenii vor simți din nou încântarea de a se îmbrăca și de a arăta bine, chiar și pentru a merge pe stradă fără să aibă o anume destinație (râde). Totuși, cred că la un moment dat moda va reveni la ce a fost și este normal să se întâmple asta. Până la urmă, rolul modei este să meargă înainte și să fie în pas cu vremurile.

ELLE: Ne poți da un mic indiciu cu privire la cum va arăta următoarea colecție Mugler? Sau este prea devreme?

Casey Cadwallader: Este incredibil că, în ciuda faptului că am avut foarte mult timp pentru a lucra la această colecție, am terminat totul și totuși nu am făcut nimic încă. Toate randările sunt gata, dar nu am reușit încă să facem nici un fitting. Toți cei din atelier lucrează de acasă. Ne întoarcem la birou din mai, când vom avea, probabil, fitting-uri interminabile.

Următoarea noastră colecție este foarte primăvăratică, liberă, culorile sunt frumoase și înălțătoare, croiul este foarte puternic și foarte sexy, dar într-un mod purtabil, în același timp. Lucrăm acum la ideea de a alătura drama, impactul și seducția ce definesc casa Mugler, dar în același timp vrem ca aceste piese să fie și ușor de purtat. Cred că a fost un experiment interesant pentru noi. Pregătiți-vă pentru niște soluții foarte bune!

Traducere de Mădălina Preda

Foto: Mugler

