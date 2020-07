Vesta masculină, piesa care nu trebuie să îți lipsească vara asta din garderobă

Primul lucru care îmi vine în minte atunci când mă gândesc la veste este Kate Moss care a promovat în 2005 acest trend devenit apoi aproape instantaneu un must-have al anului. Outfit-ul său care a făcut probabil cea mai mare senzație și de la care a pornit isteria a fost cel purtat la festivalul Glastonbury unde a combinat această piesă pe negru cu o pereche de hotpants gri, o curea boho lată pe șolduri, cizme de cauciuc și nu în ultimul rând, Pete Doherty la brațul său.

Ulterior vesta a devenit trademark-ul său ea fiind deseori văzută purtând diverse variante atât în timpul zilei, în outfit-uri casual, cât și seara la evenimente formale.

De atunci vesta pare să fi fost uitată, dar anul acesta a revenit în tendințe și este un element extrem de ofertant și versatil care poate fi integrat cu ușurință în orice garderobă. Designer-ii par să fie și ei de acord, vesta fiind prezentă pe nenumărate podiumuri de primăvară-vară, precum Celine, Saint Laurent, Hermès, Givenchy, Max Mara și mulți alții. Aerul de tomboy pe care-l conferă purtătoarei face parte din șarmul său iar multiplele posibilitățile de layering în care poate fi integrată face din vestă o piesă must-have nu numai al sezonului actual ci și în general.

Dar în ce styling-uri a fost vesta propusă mai exact de marile case de modă și cum o poți purta și tu vara aceasta? Ți-am pregătit mai jos câteva exemplificări.

Costumul din trei piese

Dacă ești adepta costumelor, optează sezonul acesta pentru variante formate din trei piese cum au propus Max Mara, Burberry sau Rag & Bone purtate fie cu o cămașă sau un trenci în aceeași nuanță sau pur și simplu ca atare. Vei obține un look extrem de strong care nu mai are nevoie de accesorizare în plus.

70s boho chic

Chiar dacă vara aceasta nu mai putem merge la festivaluri, nu înseamnă că trebuie să renunțăm în totalitate la ținute boho. Inspiră-te din propunerile lui Hedi Slimane pentru Celine și poartă vesta cu cămăși vaporoase, fuste pantalon, jeans evazați, cizme și coliere multiple la gât.

Suprapuneri

Dacă-ți place layering-ul aruncă un ochi asupra combinațiilor nonconformiste prezentate de Jonny Johansson pentru Acne Studio sau a celor clean și sleek ale lui Nadège Vanhee-Cybulski pentru Hermès. Lasă imaginației frâu liber, joacă-te, dar ține întotdeauna cont de proporții.

Mix de printuri

O altă modalitate cool de a purta vesta este să realizezi un mix de printuri cum a făcut și Nicolas Ghesquière pentru Louis Vuitton. Pare complicat la prima vedere dar nu este. Tot ce ai de făcut este să combini piese în care să se regăsească cel puțin o nuanță.

