„Îmi amintești de fiica mea!” Actrița porno Stormy Daniels vorbește despre aventura cu Donald Trump

Actrița porno Stormy Daniels, care susține că a avut relații sexuale cu Donald Trump, în 2006, a acordat un interviu postului de televiziune CBS News.

Potrivit declarațiilor lui Stormy Daniels, întâlnirea sexuală cu Donald Trump a avut loc în 2006, la doar un an de la căsătoria acestuia cu Melania și la scurt timp de la venirea pe lume a fiului lor, Baron.

Până acum, Donald Trump a negat vehement relația cu Stormy Daniels, însă un important semn de întrebare a apărut după ce avocații lui Trump au declarat că îi cer lui Stormy Daniels despăgubiri de 20 de milioane de dolari deoarece ar fi încălcat un acord de confidențialitate pe care l-a semnat în 2016.

Interviul pe care Stormy Daniels l-a acordat aseară lui Anderson Cooper în cadrul emisiunii „60 Minutes” a fost presărat cu dezvăluiri șocante.

Actrița porno Stormy Daniels a declarat că a făcut sex neprotejat cu Donald Trump în 2006, deși nu s-a simțit atrasă de el, iar în timpul actului sexual l-a plesnit cu o revistă pe coperta căreia se afla chiar poza lui Trump.

Ea a mai precizat că, în 2011, după ce a vrut să vorbească într-un interviu despre această aventură, a fost amenințată în timp ce se afla într-o parcare, împreună cu fiica ei. „Eram într-o parcare, mergeam la sală cu fiica mea. Un tip a venit spre mine şi mi-a zis: „Lasă-l în pace pe Trump. Uită toată povestea.” Apoi s-a întors, s-a înclinat spre fiica mea şi a spus: „Ce fetiţă frumoasă. Ar fi păcat dacă mama ei ar păţi ceva.” După care a plecat.”, a declarat Daniels.

Legat de întâlnirea cu Donald Trump, Stormy Daniels a povestit că aceasta a avut loc la un turneu caritabil de golf de la Lacul Tahoe.

„A vorbit despre el și s-a lăudat că fotografia lui este pe coperta acelei reviste. M-a întrebat diverse lucruri și eu l-a îmtrebat altele și am devenit mai apropiați. El mi-a spus ‘Wow – tu – tu ești specială. Îmi amintești de fiica mea. Ești deșteaptă si frumoasă și o femeie hotărâtă și îmi placi. Chiar te plac'”, a declarat Daniels.

Potrivit lui Daniels, care avea 27 de ani la momentul acela, Trump a menționat că ea ar putea participa la Celebrity Apprentice, emisiunea pe care actualul președinte a avut-o mai mulți ani la NBC.

În timpul interviului, Daniels a ținut să precizeze că nu este o victimă și întreaga aventură a fost consensuală. „Acesta nu este un caz ‘Me Too’. Eu nu am fost o victimă. Nu am spus niciodată că am fost o victimă”.

Foto: Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK