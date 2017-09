Am fost la Scoala feminista de vara si am inteles de ce este o responsabilitate sa fii femeie

Astazi discutam despre cum sta feminismul si ce fac femeile in Romania in 2017. Crud, insa inca ne luptam pentru a obtine drepturi fundamentale, precum egalitatea pe toate planurile barbat-femeie. Oficial, demaram proiecte de lege, infiintam centre pentru victimele violentei domestice care sfarsesc prin a fi utilizate altfel, cheltuim sume imense pe solutii ineficiente, in timp ce multe romance au probleme de nivelul Evului Mediu.

Conform statisticilor Forumului Economic Mondial din 2015, Romania se afla pe ultimul loc in UE si pe locul 72 la nivel mondial la egalitatea intre femei si barbati. Statul roman nu face multe pentru prevenirea violentei domestice, pentru sanctionarea hartuirii sexuale la munca, pentru prevenirea hartuirii sexuale stradale si nu prea ofera servicii in caz de viol, sau pentru femeile agresate sexual.

Recent, Guvernul Romaniei a elaborat un proiect de lege, pentru perioada 2017-2019, privind consolidarea centrelor de primire in regim de urgenta sau de recuperare a victimelor violentei domestice, a centrelor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie si organizarea echipelor de interventie in astfel de cazuri. Sunt reticenta si astept sa vad rezultate.

Majoritatea cazurilor de violenta domestica de la noi sfarsesc prin numeroase sesizari si nici o solutionare. Astfel de cazuri sunt luate in serios abia in momentele in care viata unei femei este pusa in pericol serios sau chiar femeia este ucisa. Ordinele de protectie sunt deseori incalcate, sesizarile musamalizate si cele mai multe dintre cazuri fac rumoare cel mult intre barfele vecinilor. Fara sprijin din partea autoritatilor, deseori cu copii in grija si fara venit si educatie, multe femei prefera sa se resemneze.

Cunosc un astfel de caz. De fapt, mai multe: „Este o mama la vreo 60 de ani cu numerosi copii plecati in strainatate. Este batuta la cea mai mica asa zisa greseala si ii este interzis sa paraseasca curtea, sa vorbeasca cu oamenii sau sa ia orice decizie in lipsa acordului sotului. Aceasta nu a facut niciodata plangere de rusine si nici nu intentioneaza. Copiii cunosc ceea ce se intampla, dar nu iau masuri: probabil speriati si ei ca urmare a violentelor suferite sau impiedicati de mama.“ Astfel de cazuri sunt frecvente in Romania si cred ca e de datoria noastra sa discutam despre ele si sa cautam solutii.

La un search pe Google sau la o confruntare cu realitatea directa constat ca se vorbeste mai mult despre femeie in raport cu ceea ce detine barbatul: acces minor al femeilor la functii si la luarea deciziilor, inegalitatea salariilor, violenta domestica etc. Se dezbate mai mult despre conditiile de viata ale femeilor si gandirea patriarhala care domina mai ales zonele rurale. Ok, este bine! Totusi, nu vad solutii viabile la problemele cotidiene pe care le intampina femeile, nu vad idei practice despre cum pot acestea evolua. A obliga prin Legea salariului unitar la egalitate va impune o echitate aparenta, nu va schimba insa mentalitatea.

Feminismul, intr-o democratie veche de 28 de ani, in loc sa creasca increderea in sine a femeilor si sa le vorbeasca despre resursele de care dispun si sansele mari pe care le au de a reusi, promoveaza mai degraba un non-feminism care arata cu degetul si le invata pe femei sa scuze si sa acuze in directia primului barbat din cale. Vorbim despre o societate in care se dezbat proiecte de lege care propun redefinirea conceptului de familie: barbat si femeie, si nu altcumva.

Agentia de digital Profero si compania iSense Solutions au realizat, in cadrul platformei Bold by Lowe Group, un studiu despre perceptia romanilor din mediul urban asupra egalitatii de gen si stereotipurilor feminine din online. Cei mai multi considera ca fetele din Romania sunt educate sa fie moderne (90%), sa-si spuna punctul de vedere (85%), sa se lupte pentru ceea ce-si doresc (84%), sa fie puternice (83%), curajoase (80%), independente (80%) si pe cont propriu (73%). Ingrijorator este ca la fel de multi cred că fetele trebuie sa aiba grija de aspectul fizic (90%), sa fie precaute cu ceea ce spun in public (71%), sa gateasca (67%) si sa fie ascultatoare (62%).

In acest context este cu atat mai importanta activitatea societatii civile care se organizeaza masiv (spun ele) pentru sustinerea drepturilor femeii. Aceste miscari lupta pentru schimbarea mentalitatilor si propun o noua perspectiva asupra feminismului. Astazi este considerata femeie cine simte si se identifica astfel. Generatia de azi nu isi pune problema egalitatii de gen si a manifestarilor libere, considera acest lucru de la sine inteles. Absurdul intervine cand aceasta gandire intra in conflict cu modul in care constructul social „femeie” este definit de societate.

Zilele trecute am fost la o ultima intalnire din cadrul Scolii feministe de vara, unde am discutat despre feminismul din Romania. A fost mai degraba o dezbatere in care erau reprezentate toate categoriile de gen: atat comunitatea LGBT sau queer (minoritati sexuale), dar si heterosexuali.