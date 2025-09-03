Filme și seriale de neratat în luna septembrie 2025 pe SkyShowtime

  de  Madalina Frasineanu
Dexter: Resurrection
Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna septembrie 2025.

Dexter: Resurrection (Dexter: Renașterea) – Sezonul: 1 Episoade: 10

Dexter: Resurrection (Dexter: Renașterea) are loc la câteva săptămâni după ce Dexter Morgan (Michael C. Hall) este împușcat în piept de propriul său fiu, în timp ce se trezește din comă și află că Harrison (Jack Alcott) a dispărut fără urmă. Conștient de presiunea la care și-a supus fiul, Dexter pleacă spre New York, hotărât să-și găsească fiul și să îndrepte lucrurile. Dar împăcarea nu vine ușor. Când detectivul Angel Batista (David Zayas) de la Miami Metro apare cu întrebări, Dexter își dă seama că trecutul îi va veni repede de hac. Pe măsură ce tatăl și fiul își confruntă proprii demoni în orașul care nu doarme niciodată, cei doi se scufundă în întuneric mai adânc decât și-ar fi putut imagina și descoperă că singura cale de ieșire este împreună. Serialul îi are în distribuție pe Uma Thurman și Peter Dinklage.

Primele două episoade sunt disponibile pentru vizionare din 12 septembrie, iar restul apar săptămânal.

Tulsa King – Sezonul: 3 Episoade: 10

În sezonul trei din Tulsa King, pe măsură ce imperiul lui Dwight se extinde, la fel se întâmplă și cu numărul inamicilor săi – și cu riscurile la adresa echipei lui. Acum, el se confruntă cu cei mai periculoși adversari de până acum în Tulsa: familia Dunmire, o familie de elită, puternică și influentă, care nu joacă după vechile reguli, forțându-l pe Dwight să lupte pentru tot ce a construit și să îi protejeze pe cei apropiați. Tulsa King îi are în rolurile principale pe Sylvester Stallone, nominalizat la Oscar, Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, alături de Garrett Hedlund și Dana Delany. Samuel L. Jackson va apărea, de asemenea, în sezonul trei al acestui serial de succes, realizat de producătorul executiv Taylor Sheridan, nominalizat la Oscar.

Primul episod este disponibil pentru vizionare din 25 septembrie, iar restul apar săptămânal.

În plus, disponibile: Sezonul 1 și 2

Atomic – Sezonul: 1 Episoade: 5

Atomic este o aventură explozivă, plină de acțiune și adrenalină, în centrul căreia se află Max (Alfie Allen), un traficant de droguri nonconformist care străbate Orientul Mijlociu, și Mohammed (Shazad Latif), un bărbat bântuit de trecut și vânat de cei care îl vor mort. În încercarea disperată de a-și răscumpăra greșelile, drumurile lor se intersectează în Deșertul Libian, unde sunt atrași într-un complot al unui cartel venezuelean care plănuiește să transporte uraniu pentru o bombă nucleară. Cu soarta omenirii atârnând la propriu în rucsacuri, cei doi se află în fața unei alegeri imposibile: să se salveze pe ei sau să salveze lumea?

Primele două episoade sunt disponibile pentru vizionare din 26 septembrie, iar restul apar săptămânal.

Mr. Bigstuff – Sezonul: 2 Episoade: 6

Mr. Bigstuff este o comedie în șase episoade care explorează problematica familiilor destrămate, masculinitatea sensibilă și vânzările de covoare. Serialul urmărește povestea a doi frați înstrăinați: Glen (Ryan Sampson), un perfecționist anxios care încearcă „să trăiască viaţa ideală de suburbie” și fratele lui, Lee (Danny Dyer, câștigător BAFTA), un mascul alfa dependent de droguri, care păstrează o cutie de biscuiți în care ține cenușa tatălui lor.

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 29 septembrie.

În plus, disponibil: Sezonul 1

The Critic

The Critic este un thriller întunecat și savuros, plin de replici tăioase, plasat în Londra anilor 1930, cu o distribuție britanică de top: Ian McKellen (câștigător al premiului Oscar), Gemma Arterton, Mark Strong, Ben Barnes, Alfred Enoch, Romola Garai și Lesley Manville. Când cel mai temut critic de teatru din oraș, Jimmy Erskine (McKellen), ajunge brusc în vizorul noului proprietar al ziarului Daily Chronicle, David Brooke (Strong), acesta încheie un pact faustic cu actrița Nina Land (Arterton), care ar face orice pentru a-i câștiga bunăvoința.

Disponibil pentru vizionare din 13 septembrie.

Humane

Un colaps ecologic global îi obligă pe liderii lumii să recurgă la măsuri extreme pentru a reduce populația planetei. Într-o comunitate privilegiată, un jurnalist proaspăt retras din activitate își invită cei patru copii adulți la cină pentru a-i anunța că vrea să intre în noul program național de eutanasie. Dar când planul tatălui eșuează în mod îngrozitor, tensiunile explodează și totul scapă de sub control. Filmul îi are în distribuție pe Jay Baruchel, Emily Hampshire, Peter Gallagher și Enrico Colantoni.

Disponibil pentru vizionare din 15 septembrie.

Brutalistul

Fugind din Europa postbelică, arhitectul vizionar László Toth ajunge în America, hotărât să-și refacă viața, cariera și căsnicia cu soția sa, Erzsébet, după ce au fost despărțiți în timpul războiului de frontierele și regimurile schimbătoare. Singur într-o țară necunoscută, László se stabilește în Pennsylvania, unde influentul industriaș Harrison Lee Van Buren îi descoperă talentul în construcții. Dar puterea și dorința de a lăsa ceva în urmă vin cu un preț greu de plătit… Din distribuție fac parte dublul câștigător al premiului Oscar Adrien Brody, laureata cu Oscar Felicity Jones, nominalizatul la Oscar Guy Pearce, alături de Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Emma Laird, Isaach De Bankole și Alessandro Nivola.

Disponibil pentru vizionare din 16 septembrie.

Atacul din 5 septembrie

Atacul din 5 septembrie dezvăluie momentul decisiv care a schimbat pentru totdeauna mass-media și care continuă să aibă un impact asupra știrilor live și astăzi. Plasat în timpul Jocurilor Olimpice de Vară de la München din 1972, filmul urmărește o echipă americană de transmisiuni sportive care s-a adaptat rapid de la știrile sportive la transmisiunile în direct ale sportivilor israelieni luați ostatici. În centrul poveștii se află Geoff (John Magaro), un producător tânăr și ambițios care încearcă să se facă remarcat în fața șefului său, legendarul director TV Roone Arledge (Peter Sarsgaard). Alături de interpreta germană Marianne (Leonie Benesch) și mentorul său, Marvin Bader (Ben Chaplin), Geoff preia în mod neașteptat conducerea transmisiunii live.

Disponibil pentru vizionare din 17 septembrie.

Dog Man

Peter Hastings, câștigător al premiului Emmy, a regizat această adaptare animată a seriei îndrăgite de cărți și bestseller de Dav Pilkey. Când o operație salvatoare unește un polițist și un câine, Dog Man ia naștere. Jumătate câine, jumătate om, Dog Man a jurat să protejeze și să servească. În timp ce Dog Man își îmbrățișează noua identitate, el trebuie să oprească comploturile malefice ale superticălosului felin Petey the Cat.

Disponibil pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 29 septembrie.

Continuări seriale:

Poker Face

Episoade noi: în fiecare joi
Finalul sezonului: 18 septembrie
Distribuție: Natasha Lyonne, Awkwafina, Cynthia Erivo, Katie Holmes, Kumail Nanjiani

Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Noi lumi stranii)

Episoade noi: în fiecare luni
Finalul sezonului: 29 septembrie
Distribuție: Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong

Suits LA (Costume LA)

Episoade noi: în fiecare marți
Finalul sezonului: 6 noiembrie
Distribuție: Stephen Amell, Lex Scott Davis, Josh McDermitt, Bryan Greenberg

Vedete care au fost date în judecată de paparazzi și implicate în procese costisitoare

Foto: PR

