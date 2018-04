Tot ce trebuie să știi despre familia lui Meghan Markle

Știm multe lucruri despre socrii viitoarei ducese, însă ce știm, de fapt, despre familia lui Meghan Markle? Actrița se va căsători în curând cu fratele prințului William, Harry, iar părinții ei au declarat deja că sunt încântați de nunta fiicei lor. Însă, există niște detalii pe care nu le cunoști, însă, despre rudele lui Meghan.

Părinții ei s-au cunoscut la sfârșitul anilor ’70

„Tatăl meu era director de lumini la o telenovelă, iar mama avea un job temporar,” a scris Meghan în 2015 într-un eseu pentru revista ELLE din State. „Îmi place să cred că a fost atras de ochii ei dulci și de freza afro, în plus față de dragostea comună pentru antichități.”

Pe 4 august 1981, Meghan a venit pe lume și s-au mutat mai târziu în Los Angeles iar ea a fost într-o continuă căutare a identității personale, venind dintr-o familie mixtă. Familia lui Meghan Markle, însă, nu a rămas atât de unită, părinții ei divorțând când ea avea 6 ani. A trăit cu mama sa, instructor de yoga, dar tatăl ei a inspirat-o să se apuce de televiziune.

Tatăl ei o va duce la altar

Cu toate că s-au speculat multe idei cum că mama ei, Gloria, o va duce la altar – datorită relației apropiate pe care o au, însă, conform tradiției, cel mai probabil va fi Tom cel care o va însoți. Un apropiat al familiei lui Meghan Markle a declarat pentru The Sun, că tatăl ei este „extrem de entuziasmat” să facă acest lucru.

Familia lui Meghan Markle este numeroasă

Cu toate că Meghan este singurul copil al Gloriei și a lui Tom, află că ea are doi frați vitregi – o soră și un frate, mai exact. Ambii sunt dintr-o căsătorie mai veche a tatălui ei. Thomas Markle Jr, care are 51 de ani acum, a spus despre Meghan că „a fost mereu prințesa familiei, dar acum va fi o prințesă adevărată.” Aparent, cei doi au o relație apropiată iar thomas s-a declarat mândru de sora lui cea mică.

Dar, Meghan mai are o soră vitregă cu care relațiile nu sunt deloc cum ne-am aștepta. Samantha Grant a fost model și actriță, însă după ce Meghan a urcat scara socială și a devenit faimoasă, aceasta a început să o critice pentru că nu și-a ajutat tatăl mai mult financiar. În plus, Samantha va lansa și o carte intitulată The Diary of Princess Pushy’s Sister, în care povestește cum Meghan și-a dorit mereu să intre în familia nobilă. Aparent, Meghan și cu Samatha nu au mai vorbit de mai bine de un deceniu. Aceasta nu a primit nici invitație la nuntă, însă, conform The Sun, nici fratele ei vitreg nu a fost invitat.

Familia lui Meghan Markle este numeroasă, dar, iată, nu există o relație apropiată între toți membrii. Așteptăm nunta ca să vedem exact cine va participa și cine a fost complet exclus de pe lista de invitați.

