Detalii neștiute din viața lui Meghan Markle, dezvăluite într-o nouă biografie

Pentru că cea mai așteptată nuntă regală a momentului, respectiv cea a lui Meghan Markle cu Prințul Harry, va avea loc în scurt timp, toată atenția publicului este îndreptată spre fosta actriță.

Meghan Markle are un trecut foarte interesant și câteva lucruri mai puțin cunoscute despre ea au ieșit la iveală în ultimul timp. Cu toate acestea, o nouă biografie, scrisă de același autor care a scris și despre viața Prințesei Diana, Andrew Morton, va fi lansată pe 17 aprilie: „Meghan: O Prințesă de la Hollywood”. Deși mai sunt 2 săptămâni până când va apărea pe piață, publicația The Times a publicat câteva fragmente din carte, selectând câteva mari revelații dezvăluite acolo.

Citește și tu, mai jos, câteva detalii neștiute până acum din viața și trecutul lui Meghan Markle.

Pentru Meghan Markle, Prințesa Diana era un model în viață. Se pare că Meghan a fost foarte afectată, pe când avea doar 16 ani, de moartea Prințesei Diana, urmărind ceremonia de înmormântare cu lacrimi în ochi. Meghan își dorea încă de atunci să îi calce pe urme Prințesei în ceea ce privește acțiunile sale caritabile și umanitare.

La vârsta de doi ani, Meghan Markle a fost înscrisă de către părinții ei la grădinița „Little Red School House”, o instituție elitistă pentru fii și fiicele elitei din showbiz-ul hollywoodian, și a fost colegă cu nimeni alta decât Scarlett Johansson.

Știm deja că Meghan a cochetat cu teatrul încă de la vârste fragede. Aceasta a continuat și în liceu să facă parte din trupa de teatru. Un lucru mai puțin cunoscut despre Meghan este că a fost aleasă să fie regina balului atunci când avea 18 ani, în 1998.

