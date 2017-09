Fa cunostinta cu Jack Schlossberg, singurul nepot al lui John F. Kennedy

Avem un cont de Instagram interesant de impartit cu voi! Tu ce ai face daca ai fi nepotul celui de-al 35-lea presedinte al Statelor Unite? Noi am descoperit contul de instagram al singurului nepot al lui John F. Kennedy si credeti-ne, nu este asa cum va asteptati! Tanarul nu pare sa fie interesat de mondenitate si activitati in lumea buna, ci este un baiat normal, cu pasiuni si interese.

Nu stiu cati dintre voi ati auzit de Jack Schlossberg, jackuno pe Instagram. Pana la 24 de ani nu a fost mai deloc sub luminile reflectoarelor, dar prezicem ca acest lucru nu va mai dura pentru mult timp. Jack este singurul nepot al fostului presedinte John F. Kennedy si fiul celebrilor Caroline Kennedy si Edwin Schlossber. Se pare ca acesta a urmat cursuri la Yale, unde s-a implicat in activitati de jurnalism. Tanarul are diferite interese si este talentat. Se pare ca printre pasiunile acestuia se numara cainii, paddleboarding-ul si muzica.

Contul acestuia de Instagram este dovada ca se poate si fara stralucirea de Hollywood, fara continut pompos si fotografii in contexte luxoase. Ba mai mult, tanarul mentine decenta si naturaletea tipica unei familii de leaderi politici. Noi il apreciem si suntem curiosi sa vedem ce surprize ne pregateste!

Tanarul este amuzant, inteligent. Este interesat in ultima vreme de curiozitati lingvistice: diferenta dintre nuts, beans si seed este una din dilemele sale de zilele acestea. Este pasionat si de tehnologie si storytelling.

Este un fan declarat al lui Justin Trudeau, un politician canadian, lider al partidului liberal si Prim Ministru al Canadei. Acesta a reusit sa ia un interviu fostului presedinte american Barack Obama.

In materie de muzica se pare ca il admira pe Shawn Mendes, pe care il considera vocea generatiei sale. Il admira si pe Elvis.

Este iubitor de animale, mai ales de caini si pisici.

Isi iubeste familia si se pare ca petrece suficient timp cu rudele si prietenii apropiati.

Pentru mai multe despre Jack, este mai bine sa aruncati un ochi pe Instagram.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Instagram