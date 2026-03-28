ELLE Interviu: Herrlich Hosting – un ghid în arta de a găzdui evenimente estetice acasă

Prin Herrlich Dining („herrlich', care înseamnă „glorios' sau „delicios' în limba germană), Hannah reușește să îmbine gastronomia, moda și designul, și să le dezvolte în concepte inovatoare pentru branduri și evenimente – adică experiențe culinare personalizate, ateliere de gătit, sau activări culinare imersive. În 2024 a deschis în Berlin un restaurant pop-up, „Herrlich Studio', unde chiar și Dua Lipa a încercat celebra salată de cartofi a casei, un moment pe care Hannah îl consideră highlight-ul carierei sale.

Spre deosebire de cărțile de bucate tradiționale, Herrlich Hosting ne spune că starea de bine a gazdei este la fel de importantă ca cea a invitaților, și plecând de la acest concept, oferă sfaturi despre cum ne putem regla emoțional, astfel încât să evităm stresul specific organizării unei întâlniri romantice sau amicale.

Hannah a inclus în carte rețete cu ingrediente simple, care pot fi preparate cu ustensile pe care deja le avem în bucătărie, mizând pe ideea că oricine poate găti. În aceeași notă, ghidul oferă și sugestii de meniuri, conține secțiuni dedicate stilizării mesei, dar și povești culinare vizuale realizate în patru țări diferite. Cât despre selecția specifică a rețetelor, Hannah spune: „Este, în esență, o arhivă a ultimilor trei ani; cele mai importante momente din toate proiectele noastre.'

ELLE: Cum ai reușit să te evidențiezi în această industrie? Care este semnătura specifică Herrlich Dining?

Hannah Kleeberg: Principiul după care ne ghidăm este „Fun Dining în loc de Fine Dining'. Vrem să readucem un sentiment de lejeritate și accesibilitate într-o scenă care adesea se hrănește din exclusivitate și „coolness'. Semnătura noastră este definită de acea energie primitoare și plină de bucurie.

Photos Finn Dubbeld, Herrlich Hosting, gestalten 2026

ELLE: Ce provocări ai întâmpinat atunci când ți-ai început afacerea și cum le-ai gestionat?

H.K.: Începerea unei afaceri fără investitori sau sprijin financiar din partea familiei a fost incredibil de dificilă. M-am confruntat și cu tipicul „sindrom al impostorului' pe care știu că mulți creativi îl experimentează, adică teama că nu sunt suficient de bună, precum și cu obstacolul de a fi luată în serios ca femeie tânără în această industrie. Am gestionat aceste provocări printr-o rețea puternică de sprijin social, terapie și multă ambiție. Terapia este esențială. A fost cel mai important instrument pentru mine în procesarea feedback-ului și menținerea echilibrului.

ELLE: Care este relația ta cu rețelele sociale și cum reușești să rămâi mereu conectată și prezentă?

H.K.: Este o relație mixtă, dar, în cele din urmă, îmi place să împărtășesc ceea ce fac. Să văd cum mâncarea poate declanșa un sentiment colectiv de bucurie face ca totul să merite.

ELLE: Simți presiunea de a veni mereu cu ceva nou? Urmezi tendințele?

H.K.: Aleg conștient să nu urmez tendințele; cred că nu sunt sustenabile. Deși simt presiunea de a inova, canalizez această energie în munca mea sau mă ancorez concentrându-mă pe ceea ce contează cu adevărat: prietenia și susținerea femeilor.

ELLE: Cum ar arăta pentru tine cina perfecta? Unde ar avea loc și pe cine ai invita?

H.K.: S-ar întâmpla într-o grădină scăldată în soare din Provence, înconjurată de toți prietenii mei cei mai apropiați.

ELLE: Noi am avut ocazia să ne cunoaște în cadrul unui proiect pentru Google Pixel, o experiență pe care mi-o aduc aminte cu mare plăcere. Cum a fost pentru tine să filmezi în România și ce preparat sau aromă asociezi cu țara?

H.K.: Îmi place enorm România și comunitatea creativă incredibil de talentată de acolo. Sunt foarte mândră de rezultatul acelui proiect. Și mâncarea! Am mâncat extraordinar de bine acolo — sarmalele românești au fost, de departe, preferatele mele.

ELLE: Am remarcat, urmărindu-te pe Instagram, că ești pasionată și de modă. Cum ți-ai descrie stilul personal?

H.K.: Fantezist, feminin și puțin ca Carrie Bradshaw — dacă ar locui în Europa.

ELLE: Fiind activă în social media, observ cum tot mai des brand-urile aleg să împletească, într-un mod foarte creativ, obiecte vestimentare și accesorii cu elemente din gastronomie. Cum vezi această intersecție dintre mâncare și modă?

H.K.: Mâncarea declanșează emoții profunde, așa că legătura este naturală. Mâncarea este un limbaj pe care toată lumea îl înțelege; este mai mult decât o tendință. Este ceva ce va rămâne mereu esențial și evocator.

ELLE: Ce te-a inspirat să transformi creațiile Herrlich Dining într-o carte de bucate?

H.K.: Simplu: toată lumea continua să o ceară! În plus, crearea unei cărți de bucate a fost un vis de-o viață pentru mine.

ELLE: Există rețete care au pentru tine o poveste specială sau o amintire aparte?

H.K.: Fiecare dintre ele spune povestea noastră. Însă deserturile îmi sunt deosebit de dragi, pentru că reflectă puternic moștenirea mea și locul din care provin.

ELLE: Imaginile sunt, de asemenea, captivante – ar putea fi considerate niște instantanee dintr-un fashion film. Cum a decurs procesul creativ pentru identitatea vizuală a cărții?

H.K.: Am vrut să creez o fuziune între o carte de bucate tradițională și un editorial de modă. Scopul a fost să spun povești teatrale prin intermediul mâncării.

ELLE: Ce ți-ar plăcea ca cititorii să simtă atunci când încearcă rețetele tale?

H.K.: Un sentiment de bucurie, aproape copilărească, și mândria de a fi creat ceva atât de frumos.

ELLE: Până ajungem să citim cartea, ne poți împărtăși câteva sfaturi pentru a organiza mese memorabile și estetice acasă?

H.K.: Să existe mereu un „fir roșu' care leagă elementele între ele! Totul ține de o planificare bună. Când ești pregătit, poți fi cu adevărat prezent alături de invitații tăi.

ELLE: Cum vezi evoluția Herrlich Dining? Care este cel mai mare obiectiv al tău?

H.K.: Obiectivul meu suprem? Un show de gătit la televizor!

ELLE: Ce sfat ai da cuiva care vrea să urmeze o carieră similară?

H.K.: Momentul perfect pentru a începe este acum. Și cel mai important: aveți încredere în alte femei!

Herrlich Hosting. Anyone, Anywhere, Anytime va fi disponibilă pe site-ul www.herrlichdining.de începând cu 31 martie 2026.

