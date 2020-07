De ce ne comportăm diferit în fața persoanelor necunoscute

Spui ceea ce crezi? Te comporți la fel cum ai face-o în preajma prietenelor tale? Acest lucru se întâmplă pentru că simțim în permanență nevoia să fim acceptate, să facem o impresie cât mai plăcută și ne pasă involuntar de ceea ce crede restul lumii despre noi.

Iată o listă cu 7 motive pentru care ne comportăm diferit în astfel de situațîi:

1. Este vorba despre protecție

În fața persoanelor necunoscute suntem vulnerabile și nu suntem pregătite să fim criticate sau judecate. Cu astfel de lucruri în minte, le vei oferi acestor persoane o parte diferită a personalității tale. Te străduieșți să dai tot ce ai mai bun și să scoți în evidență punctele tale forte, trăsăturile pentru care știi că ești apreciată în general. Nu este nimic greșit în a alege calea sigură, face parte din natura umană.

2. Tinzi să îți ascunzi defectele

Este o formă de a refuza aspectele care nu îți plac la tine. Fiecare dintre noi are lucruri pe care le apreciază la sine, dar și lucruri pe care ar dori să le îndrepte. Iar scopul unei prime impresii este acela de a încânta persoanele pe care le întâlnim cu ce avem mai bun de oferit. Însă, există posibilitatea să afișezi calități pe care nu le dețîi, dar pe care ți-ai dori să le ai. Ascundem părțile negative, lăsându-le la iveală doar pe cele cât mai pozitive.

3. Vrei să te reinventezi

Îți place ideea unui început și asta pe bună dreptate. Cui nu îi place? Întâlnirea cu persoane necunoscute este ocazia perfectă de a te perfecționa, de a deveni o persoană mai bună. Este o șansă să descoperi o nouă versiune a ta și vei regreta dacă nu profiți de oportunitatea de a trăi momentul și toate aspectele pozitive ale acestuia. Primele impresii nu se rezumă doar la prezentare ci înseamnă și reinventare. Pentru două minute ai șansa să fii cine îți dorești, ceea ce este foarte palpitant.

4. Vrei să uiți trecutul mai puțin frumos

Da, este greu să schimbi o primă impresie, mai ales dacă este una negativă. Jumătate din motivele pentru care nu suntem noi atunci când ne prezentăm se datorează faptului că am mai trecut prin experiențe rușinoase și nu vrem ca acest lucru să se repete. O primă impresie proastă te poate urmări, chit că are legătură cu un interviu la care nu te-ai descurcat sau o întâlnire nereușită cu cineva de care îți plăcea. Rezultatele acestor tipuri de experiențe sunt dăunătoare și ne fac să ne închidem în noi până când ajungem în punctul în care ne vom simți confortabil în preajma persoanelor cu care am făcut cunoștință.

5. Ideile preconcepute au un impact mare

Este perfect natural să ne gândim că alte persoane și-au pus viața în ordine în timp ce noi încă ne confruntăm cu anumite probleme vechi. Însă, trebuie să știi un lucru: nimeni nu știe ce face sau încotro se îndreaptă. Probabil ai mai auzit acest lucru, dar cu toate astea nu te ghidezi după el atunci când ești pusă în fața unor persoane necunoscute. Știm că persoana din fața noastră se află în aceeași situație ca și noi, dar continuăm să ne desconsiderăm.

6. Îți este frică de critici

Preferi ca lumea să te accepte pentru ceea ce nu ești, decât să te judece pentru ceea ce ești. Lucrurile ar trebui să fie exact invers, însă îți este mult mai ușor să îi lași pe cei urâcioși să critice o parte din tine, parte despre care tu știi foarte bine că nu este adevărată și să dai ocazia numai persoanelor care merită să te cunoască cu adevărat. Procedeul este unul standard: mai întâi vrei să descoperi ce fel de persoană este cea din fața ta, pentru ca mai apoi să alegi strategia cu care o abordezi.

7. Te lași ușor intimidată

Uneori, expunerea în față cuiva este asociată cu cedarea și avem impresia că le oferim oportunitatea de a critica și a-și asuma lucruri care poate nu sunt adevărate. Așadar, concluzia este simplă: cât timp vei fi atentă la ceea ce spui, îi vei intimida și tu pe cei din jurul tău așa cum te intimidează și ei pe tine. Dacă tu îți ții gândurile în frâu și nu le arăți slăbiciunile tale, ei cu siguranță nu vor avea ce obiecta.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro