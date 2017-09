Cum contribuie animalele de companie la fericirea si sanatatea noastra

Daca nu ai un animal de companie, poate ca nu vei stii despre ce vorbesc, dar exista sansa sa iei in considerare ideea de a cumpara unul dupa ce citesti randurile care urmeaza.

Aproape toata viata, de cand m-am nascut, am avut parte de cate un animal de companie. Am avut aproape tot ce se poate tine intr-un apartament, incepand usor, cu o broasca testoasa, hamster, porcusori de Guineea, pisici si, in prezent, un catel si inca o broasca testoasa ( de data aceasta, de apa, nu de uscat!). Bineinteles ca acum treisprezece ani cand am luat prima oara contact cu un animal nu stiam cum sa il ingrijesc sau sa ma port cu el, fiind un copil in scoala primara. Sigur, ma distram sa urmaresc testoasa prin toata casa sau sa ma joc cu hamsterii, dar abia mai tarziu am realizat cata bucurie si stare de bine imi dadeau aceste vietati. Cei dintre voi care aveti animale de companie, stiti despre ce vorbesc!

Pare ca traim intr-o lume in care stresul a devenit boala secolului, iar orice modalitate de a ne destinde de la problemele cotidiene este bine-venita. Aici vine si rolul animalelor de companie, care s-au dovedit a fi extrem de benefice cand vine vorba de sanatatea mentala a omului.

Animalele au un efect calmant

Potrivit unor studii, numai privitul pentru cateva minute la niste pesti inotand poate scadea tensiunea arteriala si ajuta la detensionarea muschilor. Asta si este rolul acvariilor pe care le gasesti in majoritatea cabinetelor de stomatologie, pentru ca pacientii sa fie relaxati inainte de a se aseja pe “scaunul de tortura”!

Alte studii arata ca detinatorii de animale au o presiune arteriala mai scazuta si prezinta un risc mai mic de a dezvolta boli cardiace, fata de familiile care nu detin niciun animal de companie.

Animalele de companie iti ofera dragoste neconditionata

Din cate stim pana acum, animalele nu au pareri personale, nu ne pot critica, sau da vreun verdict. Chiar si in zilele in care nu esti in cea mai vesela stare, tot vei avea parte de dragostea si admiratia lor. In urma unui studiu tinut in cadrul unui azil de oameni in varsta din St. Louis, SUA, subiectii s-au simtit mai fericiti si nu au mai simtit starea de singuratate cat timp au stat in liniste alaturi de cate un catel.

Studiul a cuprins in jur de 37 de astfel de centre pentru pensionari, in care singuratatea era principala cauza pentru depresie. Timp de cateva saptamani, batranii au petrecut, individual, cateva ore in compania unui caine. Dupa terminarea experimentului, fiecare individ a recunoscut ca senzatia de singuratate aproape ca disparuse, si ca starea lor generala se imbunatatise considerabil.

Ne pot schimba comportamentul, in bine!

Iata urmatorul scenariu: te intorci acasa, dupa o zi lunga si grea la servici, nu ai chef de nimic si seful ti-a creat din nou probleme. Simti ca mai ai putin si cedezi nervos. Dar in acel moment te intampina alergand Chow-Chow-ul tau blanos, si incepe sa dea din coada, cerandu-ti atentie. Asa ca te apleci ca sa-l mangai si el sare bucuros sa te linga. Nu-i asa ca zambesti? Asta este un singur exemplu prin care animalul tau de companie iti poate schimba starea de la una proasta, la una extrem de buna, in doar cateva minute.

Atingerea lor poate fi vindecatoare

Puterea de vindecare a atingerilor este dovedita de mult timp. Un simplu masaj de treizeci de minute poate reduce considerabil nivelul de hormoni ai stresului, cortizolul, si ne poate optimiza sistemul imunitar, ajutand la productia de celule albe. Imbratisarile ne inunda corpul cu oxitocina, hormonul care reduce stresul, si ne scad tensiunea arteriala. Nu este de mirare ca, dupa ce mangaiem un catel sau o pisica, ne simtim de o mie de ori mai relaxati, crescandu-ne nivelul de serotonina si dopamina.

Ne ajuta sa devenim mai responsabili

Nu degeaba spune lumea ca a avea un animal de companie, in special un catel, este aproape acelasi lucru cu a avea grija de un copil. Odata cu ei, vine si multa responsabilitate, care – conform studiilor legate de depresie- ajuta la sanatatea mentala. Psihologii sunt de parere ca ne construim stima de sine, punand in aplicare abilitatile noastre. Cand indeplinim o sarcina ( animalul este viu si nevatamat a doua zi), ne confirmam faptul ca suntem capabili de a avea grija de o alta fiinta, in afara de noi insine.

A avea grija de un animal de companie implica si un program mai ordonat in viata de zi cu zi. Dormitul pana la pranz nu prea mai este posibil, doar daca nu te deranjeaza sa cureti prin casa restul zilei. Daca intentionezi sa stai pana noaptea tarziu, ai putea sa te mai gandesti o data, inainte de a regreta de dimineata!

Asadar, acestea nu sunt decat cateva din motivele pentru care animalele sunt nemaipomenite si pot fi de mare ajutor atunci cand nu ne simtim cel mai bine. Daca ai nevoie de o companie care sa nu se planga de vremea de afara, de politica sau de preturile din magazine, atunci poti adopta oricand un simpatic partener blanos!

Text: Petra Murariu

Foto: Instagram