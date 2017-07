Cum ar fi ruinat telefoanele mobile romantismul din Sex and the City

Telefoanele mobile cu siguranta ne afecteaza pe noi toti, insa atunci cand vine vorbe despre relatii amoroase nu este chiar cheia succesului.

Producatoarea serialului Sex and the City a povestit cum telefoanele ar fi eliminat si ultima urma de pasiune si spontaneitate. Candace Bushnell a declarat ca dinamismul prezentat in serialul de succes nu poate fi intalnit in epoca telefoanelor si a aplicatiilor de dating.

„Merg intr-un bar si 90% dintre oameni folosesc telefoanele. Este mai usor pentru ei sa se retraga, in timp ce atunci cand traiesti in oras, interactionezi tu tot felul de oamnei diferiti in fiecare zi”.

Daca ai crezut ca aplicatiile de dating vor inviora monotonia tehnologiilor din ce in ce mai avansate, Candace nu are aceeasi parere. „Am fost chiar socata cat de neromantica este aplicatia Tinder”.

„Cu 20 de ani in urma, trebuia sa iesi la intalniri. Dar Tinder ne-a impins impotriva unei realitati foarte dure si cred ca tinerii se vad ca niste articole in lumea intalnirilor. Trebuie sa recunosc ca nu ne-a trecut prin minte acum 20 de ani sa devenim mai atractivi pe profilurile noastre, aceasta idee de auto-promovare”.

Celebra producatoare a declarat ca Carrie si Mr Big nu ar fi putut avea relatia pe care au avut-o in serial, in conditiile societatii actuale in care dependenta de telefoane si numarul de ore pierdute online creste alarmant.

Text: Robert Moraru

Foto: PR