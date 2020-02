Cu ce lucruri surprinzătoare au rămas acești 13 actori din filmele în care au jucat

Având în vedere cât timp petrec pe platoul de filmare, nu ar trebui să ne mire că unii actori leagă conexiuni destul de speciale unii cu ceilalți. Și pe lângă legăturile cu ceilalți actori, ei se pot atașa și de unele obiecte care au ajutat în portretizarea unui anumit personaj.

Nu este o misiune tocmai ușoară pentru actori să ia unele lucruri din recuzită deoarece ele rămân la studiourile de filmare. Dar, uneori, ei găsesc o modalitate și iau acasă acele obiecte care i-au impresionat sau care i-au făcut să se simtă într-un anumit fel. Iată care sunt cele mai surprinzătoare lucruri pe care actorii le-au luat din filmele în care au jucat:

1. Reese Witherspoon

Într-un interviu pentru emisiunea The Graham Norton Show, Reese Witherspoon a declarat că ea a luat acasă întreaga garderobă din Legally Blonde 2: Red, White and Blonde. Printre aceasta, se numără și 77 de perechi de pantofi semnați Jimmy Choo. Cu toate astea, ea nu a purtat pantofii niciodată de atunci. „Nu i-am atins niciodată de atunci și la a 15-a aniversare i-am scos de unde i-am depozitat și i-am probat. Unii dintre ei îmi sunt buni, alții nu, iar atunci, i-am arătat fiicei mele și a fost interesant.”

2. Zac Efron

Zac Efron a vorbit într-un interviu pentru BBC Radio 1 despre lucrurile pe care le-a luat din filmele în care a jucat. A spus că din Baywatch a luat pantalonii scurți, din High School Musical tricoul de basketball, iar din Hairspray, în care a interpretat rolul Link Larkin, o curea. În plus, a mai spus că uneori chiar poartă acea curea.

3. Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens a devenit cunoscută datorită filmului High School Musical în care a interpretat-o pe Gabriella. Ea a dezvăluit într-un interviu pentru Cosmopolitan UK că a luat ca amintire din film colierul pe care l-a primit de la Troy Bolton, jucat de Zac Efron. Însă, ea nu l-a purtat după aceea. „Mi se pare că trebuie să-l vând pentru un scop caritabil deoarece stă literalmente într-o pungă și va rugini”, a spus ea.

4. Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence a interpretat-o pe Katniss Everdeen în filmele Hunger Games. Ea era extrem de pricepută atât la vânătoare, cât și la tir cu arcul, așa că erau puține ocaziile când o vedeai fără jacheta de piele și cizmele închise la culoare. În cadrul unui interviu pentru E! News din anul 2015, ea a fost întrebată dacă a luat acasă ceva anume din film, iar ea a răspuns: „Am luat jacheta de piele și cizmele de vânătoare din piele.”

5. Robert Downey Jr.

Nu ar trebui să ne mire că Robert Downey Jr., cel care a interpretat rolul Iron Man în seria Avengers ar vrea să ia acasă un obiect din recuzita personajului care l-a consacrat. Din filmul Avengers: Age of Ultron, el a luat acasă un „A” destul de masiv. „Eu îl am”, a spus Robert în timpul unui interviu.

6. Chris Hemsworth

În cadrul unui interviu din anul 2018, Jimmy Kimmel l-a întrebat pe Chris Hemsworth, care l-a interpretat pe Thor, dacă va ajunge să-l ia acasă pe Mjolnir, cunoscutul ciocan al lui Thor. Chris a răspuns că a luat „câțiva … aproximativ cinci.” Când Jimmy Kimmel a întrebat unde îi păstrează pe toți, Chris a spus: „E unul lângă baie, undeva deasupra șemineului.”

7. Robert Pattinson

Potrivit CBS New York, se pare că Robert Pattinson, care l-a interpretat pe vampirul Edward Cullen în filmele Twilight a luat acasă câteva perechi de lenjerie din film. „Să fiu sincer, am luat mai multe perechi de lenjerie. Am făcut asta după toate filmele. Au cea mai bună lenjerie și nu am idee de unde o iau. O folosesc în fiecare zi.”

8. Kristen Stewart

Kristen Stewart a spus într-un interviu pentru People din 2012 faptul că a luat mai multe din inelele personajului ei, Bella Swan, din seria de filme Twilight. Ea a luat în mod special inelul primit de personajul ei de la mama ei și cel de logodnă cu diamante cu care Edward a cerut-o în căsătorie. „Sunt cu adevărat extrem de importante pentru mine. Îmi plac foarte mult”, a spus Kristen.

9. Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe, care l-a interpretat pe Harry Potter, a spus că a luat acasă două perechi de ochelari, una din primul film, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, iar alta din prima parte din cel de-al șaptelea film, Harry Potter and the Deathly Hallows. „Perechea din primul film este absolut minusculă acum, dar este foarte drăguță”, a spus Daniel Radcliffe pentru Daily Mail.

10. Emma Watson

Actrița Emma Watson a interpretat-o pe Hermione Granger în toate cele opt filme Harry Potter. Ea a spus că a luat acasă mai multe lucruri din locul care i-a amintit de timpul petrecut ca studentă la Hogwarts. „Mi-am luat bagheta, ceasul și o mantie”, a spus Emma într-un interviu pentru Time.

11. Timothée Chalamet

Timothée Chalamet a declarat pentru BBC Radio 1 că ar fi vrut să ia acasă mai multe lucruri din recuzita personajului pe care l-a interpretat în The King. El a luat o „cască groasă metalică” și un colier.

12. Chris Evans

Chris Evans l-a interpretat pe Ransom Drysdale în Knives Out. El a dezvăluit dacă a luat sau nu obiecte din recuzita personajului: „Cel mai mult am luat haine”, a spus Chris. „Dar am cerut voie înainte, deci nu este un furt”, a explicat el, adăugând că a primit „toate puloverele” din film.

13. Julie Andrews

În timpul emisiunii The Graham Norton Show, actrița Julie Andrews a spus că a luat acasă o pereche de pantofi din filmul Mary Poppins. Ea a spus că îi folosește acum drept prag la ușile din casa ei.

Foto: PR, Instagram

