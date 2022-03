Consilierea în carieră, primul pas spre jobul care te face fericită

„Am fost foarte norocos că am realizat multe dintre lucrurile pe care visam să le realizez. Dar, la sfârșitul zilei – și cred cu adevărat acest lucru – nu este vorba de a obține o mare bogăție sau succes, pentru că acestea nu aduc fericirea în cele din urmă. Ceea ce contează este dacă ai dus o viață interesantă, dacă ai contribuit într-un fel la acea lume din jurul tău” spunea Leonardo diCaprio într-un interviu pentru Telegraph. Iar îndrumarea sa în carieră merită urmată, când îți dorești să faci o schimbare, mai ales într-un domeniu pe care nu-l cunoști. Nu uita să fii fericită cu alegerea făcută!

O altă îndrumare vine din partea lui actriței americane Amy Poehler, cunoscută pentru aparițiile ei în Saturday Night Live: „Nu poți face lucrurile singură. Pe măsură ce navighezi prin viață, fii deschisă către colaborare. Găsește un grup de oameni care te provoacă și te inspiră, petrece mult timp cu ei și asta îți va schimba viața.”

Când vine vorba de planificarea carierei, este atât de ușor să te bazezi pe sfaturile prietenilor și familiei, sau chiar pe propria intuiție, însă poate nu te gândești să obții sfaturi și sprijin profesional. Să colaborezi cu un consilier în carieră, pentru a te înțelege mai bine și pentru a lua decizii informate cu privire la cariera ta, astfel încât alegerea să te facă fericită. De exemplu, dacă ai înclinații spre domeniul IT, poți alege proiectul Cursuri IT , by eJobs care îți oferă o experiență completă: consiliere în carieră, cursuri și coaching.

Ai numeroase avantaje când alegi consilierea în carieră:



4. Îți clarifici obiectivele în carieră

Dezvoltarea carierei este un proces continuu, prin urmare, consilierea în carieră este potrivită în orice etapă în care te afli acum. Dacă ești în căutarea unei noi poziții sau a unei direcții în cariera ta, într-o lume care oferă atât de multe informații și nenumărate opțiuni, este firesc să te întrebi de unde începi. Ce job ți se potrivește? Un consilier în carieră știe ce întrebări să pună astfel încât tu să poți contura ce îți dorești de la viitoarea carieră, dar și domeniul în care ești potrivită. Iată câteva întrebări pe care le poți primi:

Ce îți place să faci?

Ce activități te fac să te simți împlinită?

Care sunt aptitudinile tale?

Ce calificări ai?

Ce calificări ți-ai dori să obții?

În ce companii ți-ai dori să lucrezi?

Ce experiențe de lucru ți-au plăcut până în prezent?

Cum înveți cel mai bine (urmând cursuri în format fizic sau online)?

Ce te motivează să înveți?

Cum depășești provocările?

2. Îți afli punctele forte și punctele slabe

În cadrul unei sesiuni de consiliere în carieră poți efectua o serie de teste, inclusiv teste de personalitate și teste de aptitudini. Astfel vei afla care sunt punctele tale forte și ce ai putea îmbunătăți. Consilierul în carieră te va sprijini în găsirea resurselor și surselor de informații potrivite pentru a te forma.

3. Primești îndrumare pentru dezvoltarea abilităților

Dacă îți dorești să te specializezi în domeniul IT, este important să apelezi la sesiunile de consiliere în carieră, pentru că îndrumătorii cunosc cursurile disponibile pe piață și te pot ghida spre cel care ți se potrivește. Poți alege proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). Ai ocazia ca după finalizarea cursurilor să aplici pentru joburi în domeniul IT. Pentru asta, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar. Detalii aici .



Iată care sunt condițiile pentru înscriere:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajată, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat)

deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

4. Primești suport în realizarea CV-ului și a scrisorii de intenție

Odată cu obținerea unei specializări în domeniul IT, și CV-ul tău, dar și scrisoarea de intenție trebuie regândite, astfel încât să-ți pună în valoare noile abilități, dar și obiectivul tău profesional. Consilierul te va ghida în redactarea CV-ului și a scrisorii de intenție, astfel încât acestea să se potrivească jobului la care aplici și îți vor oferi tot suportul necesar în procesul de căutare a unui loc de muncă, de aplicare și, ulterior, în pregătirea pentru interviu.

5. Ai ocazia de a simula interviurile

Un interviu îți poate crea o stare de neliniște, pentru că nu știi ce întrebări îți va pune recrutorul și dacă vei ști să răspunzi la ele. Ce-i drept nu poți ști niciodată ce întrebări vei primi, dar te poți antrena pentru a răspunde chiar dacă nu ai cunoștințele necesare. Un consilier în carieră poate simula interviurile și îți va oferi feedback și idei despre cum să răspunzi la întrebări dificile sau cum să-ți perfecționezi abilitățile de comunicare. Această practică îți va oferi mai multă încredere în tine.

6. Te ajută să înțelegi opțiunile de carieră

Când pornești în căutarea unui loc de muncă poate că nu ești sigură ce job s-ar potrivi abilităților și cunoștințelor tale. În plus, poate îți dorești să lucrezi pentru anumite companii, să ai un anumit stil de lucru (remote, hibrid, de la birou). Un consilier de carieră ține cont de toate aceste aspecte, cunoaște piața muncii și cererea din partea angajatorilor și îți poate reduce timpul necesar căutării și aplicării la un job.

7. Obții sprijin de la o persoană obiectivă

Un consilier în carieră îți oferă perspective, informații, expertiză și sfaturi imparțiale. Astfel ai ocazia de a-ți da seama ce-ți dorești de la cariera ta. Poți vorbi despre ideile, despre preocupările tale legate de cariera ta fără a-ți impune anumite limite, iar consilierul tău de carieră te va ajuta să dai un sens acelor idei și să găsești soluții pentru preocupări.

8. Îți extinzi cercul de prieteni profesioniști

Să găsești oamenii care au aceleași pasiuni ca tine și care lucrează în companii de care și tu ești interesată poate fi o misiune dificilă. Un consilier în carieră îți poate crea astfel de conexiuni, te poate îndruma spre grupuri de profesioniști, spre conferințe sau te poate recomanda companiilor alături de care a lucrat. Astfel îți vei extinde rețeaua profesională, iar căutarea și găsirea unui loc de muncă vor fi mult mai ușoare și plăcute.

Sesiunile de consiliere în carieră îți oferă perspective pe plan profesional. Te pot ajuta să-ți stabilești o strategie în carieră și să-ți atingi mai ușor obiectivele atunci când îți dorești să intri într-un domeniu în care poate nu ai experiență, precum IT-ul.

