Celebritățile de la Hollywood care au adoptat copii

Pe lângă fostul cuplu Angelina Jolie și Brad Pitt, mai multe celebrități au adoptat copii din toată lumea și nu au ținut secret, ci au vorbit cât se poate de deschis despre această călătorie. Fie că au făcut acest pas alături de partenerii lor sau pe cont propriu, vedetele de mai jos sunt un exemplu de voință și este unul dintre motivele pentru care le admirăm.

Sia

În mai 2020, Sia a dezvăluit că în 2019 a adoptat doi băieți în vârstă de 18 ani dintr-un centru de plasament. Cântăreața a povestit în emisiunea radio The Morning Mash Up faptul că adolescenții urmau să fie dați afară din cauza vârstei și a decis să îi înfieze. Artista a vorbit la vremea respectivă pentru SiriusXM și despre viața alături de cei doi băieți în contextul pandemiei. „Pentru amândoi a fost destul de dificil. Dar au început să facă lucruri extrem de benefice pentru ei, care îi ajută. Au făcut multe chestii educaționale.”

Tom Cruise și Nicole Kidman

În timpul căsniciei, Tom Cruise și Nicole Kidman i-au adoptat pe Connor și Isabella. După divorțul din 2001, cei doi copii au ales să locuiască cu tatăl lor și s-a speculat că o evită pe Kidman deoarece nu face parte din Biserica Scientologică, în timp ce Cruise e membru în acest cult controversat. În 2018, într-un interviu pentru revista WHO, actrița a vorbit despre relația cu cei doi copii adoptați: „Ei sunt adulți. Pot lua singuri decizii. Ei au ales să fie scientologi și ca o mamă, este datoria mea să îi iubesc.”

Sandra Bullock

Chiar dacă divorțul de Jesse James era în plină desfășurare, Sandra Bullock l-a adoptat pe Louis, iar ulterior a adoptat-o pe Laila. În decembrie 2015, actrița a mărturisit că a păstrat secretul cu privire la a doua adopție pentru că își dorea să le ofere copiilor ei un mediu sigur și lipsit de probleme.

Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness

Hugh Jackman și Deborra-Lee Furness au doi copii adoptați, Ava Eliot Jackman și Oscar Maximilian Jackson. Actorul a vorbit despre faptul că soția lui a suferit mai multe pierderi de sarcină și încercări nereușite de fertilizare in vitro. „Am făcut fertilizare in vitro, iar Deb a pierdut mai multe sarcini. Nu mă gândesc la ei ca fiind adoptați, sunt copiii noștri.” Deborra-Lee Furness și-a făcut publică experiența și s-a luptat pentru ca legile internaționale care vizează adopția să îi ajute mai mult pe părinții care își doresc asta.

Madonna

Cei patru copii adoptați de Madonna, David Banda, Mercy James și Stella și Estere s-au născut în Malawi, Africa. Au fost adoptați în ani diferiți – David în 2016, Mercy în 2009, iar opt ani mai târziu pe Stella și Estere. Într-un interviu pentru People din 2017, artista spunea: „Uneori închideam ochii și mă gândeam: „de ce bucătăria mea nu e plină de copii care dansează?” Sunt atât de mulți copii care au nevoie de o casă.” Madonna are și doi copii biologici – Lourdes Maria Ciccone, alături de actorul Carlos Leon, și Rocco Ritchie, cu fostul soț, Guy Ritchie.

Brad Pitt și Angelina Jolie

Pe lângă cei trei copii biologici, Shiloh, Knox și Vivienne, Angelina Jolie și Brad Pitt i-au adoptat pe Maddox din Cambodgia, pe Pax din Vietnam și pe Zahara din Etiopia. Despre copiii ei, actrița a povestit că: „sunt cei mai grozavi oameni pe care i-am întâlnit vreodată și îmi oferă atât de multă bucurie.” În timpul turneului pentru promovarea filmului Eternals, Jolie a spus: „Ceea ce este important este să vorbim cu deschidere despre toate aceste lucruri. Adopția și orfelinatul sunt cuvinte pozitive în casa noastră.”

Charlize Theron

Charlize Theron i-a adoptat pe Jackson la începutul anului 2012 și pe August în iulie 2015. De la o vârstă fragedă actrița știa că vrea să fie mamă și a fost o susținătoare a adopției. „Mama mea are o scrisoare pe care am redactat-o când aveam opt ani. În scrisoare o întrebam dacă am putea să mergem la un orfelinat și să adoptăm un frate sau o soră”, a spus Charlize Theron într-un interviu cu Diane von Furstenberg.

Sharon Stone

Sharon Stone l-a adoptat pe Roan împreună cu fostul ei soț, Phil Bronstein. Când s-au despărțit în 2004, au început și demersurile pentru custodie, iar Bronstein a câștigat custodia deplină. În 2005, actrița l-a adoptat pe Laird, iar un an mai târziu pe Quinn. În mai 2017, cei trei au urcat pe scenă și i-au înmânat mamei lor premiul Mama anului. Emoționată de gestul lor, actrița a spus atunci: „A fi mamă nu a fost deloc ușor, dar a fost plin de iubire. Suntem o familie fericită și norocoasă.”

Cate Blanchett

Cate Blanchett și soțul ei, regizorul Andrew Upton, au adoptat o fată, care poartă numele Vivian Edith Patricia Upton, în 2015. Mai au împreună trei copii biologici, pe Dashiell, Roman și Ignatius. Actrița e cunoscută pentru discreția ei, iar informația a fost confirmată de purtătorul ei de cuvânt. În trecut actrița a vorbit public despre dorința ei de a avea o familie numeroasă. „Aș vrea să am mai mulți copii, dar nu știu când. Nu i-am plănuit nici pe ceilalți. Nu ar trebui să planifici lucrurile acestea.”

Meg Ryan

Meg Ryan a adoptat-o pe Daisy True în 2006, la cinci ani după ce s-a despărțit de Dennis Quid, alături de care are un fiu biologic, pe Jack. Când a vorbit despre adopție pentru revista People, actrița a mărturisit: „Sunt convinsă că nu a fost nimic întâmplător cu adopția. Ea este fiica pe care ar trebui să o am.”

Lionel Richie

Lionel Richie și fosta lui parteneră, Brenda Harvey, au adoptat-o oficial pe Nicole Richie când avea nouă ani. Părinții ei biologici, care erau prietenii cântărețului, se confruntau cu probleme personale și financiare și nu mai puteau avea grijă de ea. În 2015 Lionel Richie a vorbit despre fiica lui adoptată. „La acea vreme eram deja „tata.” Acela a fost momentul când am zis: „Să o adoptăm.”

Kristin Davis

La fel ca personajul ei din Sex and the City, Charlotte, Kristin Davis a adoptat o fată, Gemma Rose, în 2011. De asemenea, în 2018 a adoptat un băiat. Actrița a vorbit în 2019 la Red Table Talk despre adopția celor doi copii ai ei de culoare. „Simt că este treaba mea să fac cât mai multă cercetare și muncă și să construiesc cât mai multe punți posibile.”

