Cele mai captivante 10 pelicule care au fost filmate într-un singur loc

Peliculele din lista de mai jos s-au făcut remarcate prin faptul că poveștile lor au fost redate și filmate, fie în întregime, fie pe aproape, într-un singur loc.

1. 7500

Patrick Vollrath și-a făcut debutul în regie cu filmul 7500, în care copilotul unui zbor de noapte de la Berlin la Paris trebuie să salveze viețile pasajerilor care sunt puse în pericol de către teroriști. Acțiunea peliculei cu Joseph Gordon-Levitt în rol principal se desfășoară în cabina de pilotaj a avionului.

2. Frozen

Adam Green a scris și regizat filmul Frozen, cu Shawn Ashmore, Emma Bell, Ed Ackerman și Kevin Zegers în rolurile principale. În acest thriller, trei schiori rămân blocați într-un telescaun chiar în momentul în care are loc o furtună foarte puternică. Atunci, se văd nevoiți să își analizeze foarte bine opțiunile și să vadă care este varianta prin care pot scăpa cu viață.

3. Miss Julie

Jessica Chastain, Colin Farrell și Samantha Morton au fost protagoniștii filmului Miss Julie regizat de Liv Ullmann. În această dramă romantică, tema principală se concentrează pe obținerea puterii și deținerea controlului, iar domnișoara Julie, valetul tatălui ei și bucătăreasa conacului se angajează în acest joc puternic.

4. Bodies Bodies Bodies

În Bodies Bodies Bodies, filmul regizat de Halina Reijn, un grup format din 20 de bogați plănuiește o petrecere într-un conac de familie îndepărtat. Acești tineri își propun să se distreze, dar petrecerea ia o turnură neașteptată și tragică. În filmul Bodies Bodies Bodies au jucat Rachel Sennott, Amandla Stenberg, Rachel Sennott, Maria Bakalova și Pete Davidson.

5. The Sunset Limited

Samuel L. Jackson și Tommy Lee Jones sunt cei doi actori care joacă în filmul The Sunset Limited. Acțiunea are loc într-un apartament din New York și surprinde felul în care doi bărbați, ale căror opinii nu se intersectează de fiecare dată, dezbat tot soiul de subiecte într-o singură seară.

6. Exam

Filmul Exam, care a fost regizat de către Stuart Hazeldine, i-a avut în distribuție pe Adar Beck, Gemma Chan, Nathalie Cox și John Lloyd Fillingham. În acest thriller, care se petrece într-o sală de examen, opt candidați veniți pentru un loc de muncă într-o corporație au parte de un interviu cu totul și cu totul neobișnuit, care le poate fi fatal dacă nu îl parcurg așa cum trebuie.

7. All is Lost

Filmul All is Lost, scris și regizat de J.C. Chandor, are în distribuție un singur actor, și anume pe Robert Redford, în rolul unui marinar a cărei barcă se lovește de un container pe mare, ceea ce îi cauzează probleme, iar mai târziu rămâne blocat în larg. Astfel, aflat în pustietare și singur, este într-o luptă directă pentru supraviețuire.

8. The Outfit

The Outfit este un film din 2022 cu Zoey Deutch și Mark Rylance în rolurile principale. Cu o atmosferă din Chicago-ul anului 1956, în această peliculă este vorba despre un croitor care are drept clienți oameni extrem de periculoși. În urma unui context care îi amenință existența, trebuie să facă o serie de alegeri pentru a scăpa cu viață.

9. My Dinner with Andre

Acțiunea filmului My Dinner with Andre, regizat de Louis Malle, se petrece într-un restaurant din New York și ne aduce în atenție întâlnirea dintre doi prieteni vechi, Wallace și Andre. Cei doi se văd la cină și își povestesc unul altuia prin ce experiențe și momente de cumpănă au trecut în perioadele în care nu au fost atât de apropiați.

10. Nära livet

Nära livet este o dramă suedeză regizată de Ingmar Bergman în care tema principală este maternitatea și felul în care trei femei, care provin din contexte de viață diverse, se raportează la această experiență. Din distribuția filmului au făcut parte Eva Dahlbeck, Ingrid Thulin și Bibi Andersson.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro