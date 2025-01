10 dintre cele mai bune thrillere psihologice, care îți păstra interesul până la final

Cu ocazia acestor thrillere psihologice, vei descoperi personaje foarte bine conturate și povești captivante care nu te vor face o clipă să te plictisești.

1. Dressed to Kill

Brian De Palma a scris și regizat filmul Dressed to Kill cu Angie Dickinson și Michael Caine în rolurile principale. În acest thriller psihologic, o femeie asistă la o crimă, însă, în urma unor circumstanțe, ajunge să fie considerată suspecta principală. Așa că, pornește singură în căutarea dreptății.

2. What Ever Happened to Baby Jane?

Filmul What Ever Happened to Baby Jane? regizat de Robert Aldrich spune povestea a două surori a căror relație trece printr-o transformare neașteptată și ajung să fie una împotriva celeilalte. De atunci încolo, legătura lor va capătă dimensiuni înspăimântătoare.

3. Rebecca

Rebecca este unul dintre primele filme de succes regizate de Alfred Hitchcock. În drama devenită între timp clasică, din 1940, este vorba despre o femeie care se adaptează la noul ei rol de soție în timp ce partenerul ei aristocrat încă se simte tulburat de moartea primei sale soții. Joan Fontaine, Laurence Olivier, Judith Anderson și George Sanders sunt câteva dintre numele care au făcut parte din distribuția peliculei.

4. Nightcrawler

Dan Gilroy a scris și regizat thrillerul Nightcrawler, cu actorul Jake Gyllenhaal în rol principal. El joacă rolul unui tânăr care vrea să își facă loc în lumea jurnalismului criminal din Los Angeles. Însă dorința lui de muncă se transformă aproape într-un coșmar, care îl aruncă într-o serie de situații înfricoșătoare.

5. Vertigo

Vertigo e un film clasic din anul 1958 regizat de Alfred Hitchcock și e catalogat drept unul dintre cele mai bune din cariera lui. Pelicula spune povestea unui fost detectiv de la Departamentul de Poliție din San Francisco, care e rugat să o urmărească pe soția unui coleg, despre care se spune că e misterioasă.

6. Rear Window

Acțiunea filmului Rear Window regizat de Alfred Hitchcock se petrece în apartamentul unui fotograf imobilizat în casa lui în urma unui accident de muncă. Din curiozitate, începe să își spioneze vecinii. Este convins că a fost martorul unei crime și e ajutat de iubita lui pentru a elucida misterul. Din distribuție fac parte Grace Kelly, James Stewart, Thelma Ritter și Wendell Corey.

7. You Were Never Really Here

Filmul You Were Never Really Here regizat de Lynne Ramsay îl are în rol principal pe Joaquin Phoenix. El îl interpretează pe Joe, care începe să fie urmărit și măcinat de trecutul său foarte sumbru și zbuciumat în timpul unei misiuni prin care vrea să salveze o tânără.

8. Parasite

În lăudatul film Parasite, regizat de Bong Joon Ho, familia Kim nu dispune de foarte multe posibiliăți materiale și locuiește într-un apartament înghesuit la demisol. Ki Woo este cel care aspiră să își depășească condiția și merge în fiecare zi la universitate. El e ales de prietenul său, Min, să lucreze pentru o familie bogată. Ki Woo face o impresie bună acolo și plănuiește să fie angajată și sora lui.

9. The Babadook

În filmul The Babadook din 2014, regizat de Jennifer Kent, Amelia, jucată de Essie Davis, este o mamă văduvă care îl crește singură pe copilul ei, Samuel. Cei doi trec prin experiențe înfricoșătoare după ce citesc o carte în casa lor despre Babadook, Samuel fiind sigur de faptul că monstrul este real. În cele din urmă, locuința lor ajunge să fie bântuită de o forță misterioasă.

10. The Others

Nicole Kidman are rolul principal în The Others, filmul scris și regizat de Alejandro Amenábar. Actrița a interpretat rolul unei mame cu doi copii, care alege să se mute cu ei și să își găsească liniștea într-un conac din Jersey, la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. În timp ce își așteaptă soțul să se întoarcă de la luptă, ea și cei doi copii sunt chinuiți de fantomele despre care e convinsă că locuiesc în conac.

Citește și:

10 filme dezamăgitoare în care au jucat actrițe premiate cu Oscar

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro