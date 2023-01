Cele mai bune seriale lansate în 2022, pe care merită să le vezi sau să le revezi anul acesta

Trăim în epoca de aur a producțiilor cinematografice de pe micile ecrane, fie că ne referim la cele lansate de posturile TV sau rețelele de streaming. Pentru că este destul de dificil, dacă nu chiar imposibil, să vizionezi absolut toate serialele lansate într-un an, noi îți venim în ajutor cu o selecție a celor mai bune producții lansate în 2022. Partea cea mai bună? Cele mai multe dintre ele vor reveni cu sezoane noi, așteptate cu mare interes de fani.

The Bear

Cine ar fi crezut că unul dintre cele mai stresante seriale făcute vreodată va deveni unul dintre hiturile anului 2022? Drama The Bear are un mod de a sfida așteptările și te cucerește de la primul episod. Aceasta este povestea lui Carmy (Jeremy Allen White), un bucătar câștigător al premiului James Beard, care vine acasă în Chicago pentru a salva magazinul de sandviciuri al familiei după sinuciderea fratelui său. Crudă și frenetică, o poveste captivantă despre familie, traume și dependență, care nu trebuie ratată. Și o veste bună: sezonul 2 este deja în pregătiri.

Severance

Acest serial de la producătorul/regizorul Ben Stiller este un dark thriller comic, care se simte ca o îmbinare a Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Being John Malkovich și Office Space. Povestea se concentrează pe un bărbat (Adam Scott) care trece printr-un proces în care amintirile vieții sale profesionale și ale vieții sale personale sunt complet separate, fără a conștientiza acest lucru. Serialul interpretează într-o manieră diferită ideea cu care toată lumea se luptă: echilibrul dintre muncă și viața personală. Restul distribuției îi include și pe Zach Cherry și Britt Lower, împreună cu un trio de legende format din Christopher Walken, John Turturro și Patricia Arquette.

Pachinko

Cei de Apple TV+ știu un lucru bun când îl văd, așa că au luat romanul premiat al lui Min Jin Lee, l-au plasat pe câștigătorul premiului Oscar Yuh-jung Youn în prim-plan și au creat ceva spectaculos. În această serie multilingvă, povestea emoțională a unei familii de imigranți este spusă prin intermediul a patru generații. Totul începe cu decizia unei tinere însărcinate de a intra într-o căsătorie de conveniență care o duce către un nou început în Japonia. Decizia ei de a pleca de acasă are impact de-a lungul a mai multe generații,, totul se desfășoară într-o Japonie în continuă schimbare a secolului XX, unde Zainichi (imigranții coreeni și descendenții lor) se confruntă cu rasismul brutal și discriminarea de clasă. Această poveste dulce-amăruie despre bucurie, sacrificiu și dezamăgiri sentimentele te va face să plângi și te va emoționa.

The White Lotus

OK, știm la ce te gândești: The White Lotus nu este un serial nou! A avut deja un sezon întreg și a câștigat o grămadă de premii. Contează? Ei bine, vă spunem ce contează: există un nou sezon cu o poveste cu totul nouă (doar personajul Tanya, interpretat de Jennifer Coolidge, și iubitul ei, BLM Greg (Jon Gries) se întorc) plasată în Sicilia. Este The White Lotus și are același vibe ca primul sezon, dar este total diferit. Distribuția include actori precum Aubrey Plaza, Theo James, F. Murray Abraham și Michael Imperioli și este perfectă. Să mai spunem că așteptăm cu nerăbdare sezonul 3?

Andor

Dacă ți-a plăcut cum serialul Obi-Wan Kenobi ne-a oferit o scurtă privire asupra unui grup numit The Path, suntem convinse că ai avut numai cuvinte de laude producția Andor. Serialul este considerat un prequel al excelentului film Rogue One. Andor arată ascensiunea The Rebel Alliance și rolul pe care îl joacă spionul Cassian Andor (Diego Luna). Vei vedea și alte fețe cunoscute, deoarece Genevieve O’Reilly și Forest Whitaker îți reiau rolurile liderului rebel Mon Mothma și luptătorului de rezistență Saw Gerrera. Andor este cu siguranță unul dintre cele mai bune seriale făcute vreodată și care au la bază franciza Star Wars.

Interview With the Vampire

Este despre o reimaginare a celebrului film Interview With the Vampire, bazată pe romanele gotice ale lui Anne Rice (care a fost adaptat memorabil pentru marile ecrane în 1994 cu Brad Pitt și Tom Cruise în rolurile principale). Unele detalii au fost modificate și modernizate. Interviul este acum pentru un podcast, chiar în timpul pandemiei de COVID-19, în timp ce protagonistul Louis de Pointe du Lac este un bărbat de culoare, interpretat de Jacob Anderson, cunoscut pentru rolul din Game of Thrones. În New Orleans, în anii 1910, Louis supraveghează bordelurile și locurile unde se desfășoară jocuri de noroc. El este abordat de Lestat de Lioncourt (Sam Reid), care îi oferă putere, influență și nemurire, dar la un preț sângeros.

Wednesday

Sunt destul de mici șansele să nu fi văzut acest serial sau cel puțin cu siguranță ai observat pe social media celebra scenă de dans, reproduse de milioane de fani. Un serial cu mistere, detectivi și o infuzie sănătoasă de supranatural, care prezintă anii petrecuți de Wednesday Addams ca elevă la Academia Nevermore. Wednesday încearcă să-și folosească abilitatea paranormală incipientă pentru a contracara o serie de crime monstruoase care au terorizat orașul din apropiere și a rezolva misterul supranatural în care au fost implicați părinții ei în urmă cu 25 de ani. Totul în timp ce navighează prin noile și foarte încurcatele ei relații de la Nevermore. Rolul lui Wednesday Addams este interpretat de Jenna Ortega, iar Catherine Zeta-Jones și Luis Guzman îi interpretează pe Morticia și Gomez Addams, personajele care au apărut pentru prima dată în forma unor benzi desenate în 1938. Din distribuție mai fac parte Gwendoline Christie, Christina Ricci, Hunter Doohan, Percy Hynes White, Joy Sunday, Emma Myers, Riki Lindhome, Jamie McShane, dar și câțiva actori români, printre care și George Burcea, care joacă rolul majordomului familiei Addams, Lurch, și Victor Dorobanțu, care va interpretează rolul Thing.

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Adaptarea pentru micul ecran al celebrului Lord of the Rings a apărut în primele zile ale lunii septembrie 2022 și, potrivit surselor, bugetul pentru această producție a fost de 1 miliard de dolari. Filmările începuseră în 2020, însă au întârziat din cauza pandemiei. Evenimentele din serialul cu opt episoade în primul sezon au loc cu mii de ani înainte de cele prezentate în filmul The Fellowship of the Ring. Din distribuție fac parte Benjamin Walker, Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Lenny Henry, Maxim Baldry, Augustus Prew, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Amelie Child Villiers.

The Sandman

O altă lume ni se deschide când închidem ochii și dormim, un loc numit „Visarea”, unde Sandman, Stăpânul Viselor (Tom Sturridge), insuflă viață celor mai intime temeri și fantezii. Dar când Visul este capturat în mod neașteptat și ținut prizonier timp de un secol, absența sa declanșează o serie de evenimente care vor schimba atât lumea visării, cât și pe cea a trezirei pentru totdeauna. Pentru a restabili ordinea, Visul trebuie să călătorească în diferite lumi și fire temporale pentru a repara greșelile făcute în lunga sa existență, a-și vizita prietenii și dușmanii și a întâlni pe parcurs noi entități cosmice și umane. Bazat pe îndrăgita și premiata serie de benzi desenate de la DC Comics, creată de Neil Gaiman, serialul The Sandman este o combinație de mituri și fantezii întunecate, cu personaje bine conturate, care urmăresc numeroasele aventuri ale Visului de-a lungul a 11 capitole epice. A fost confirmat și al doilea sezon.



Yellowjackets

Povestea se desfășoară după 25 de ani de când a avut loc un accident aviatic traumatizant în sălbăticie. Serialul urmărește viețile unor jucătoare de fotbal dintr-un liceu în timp ce își dau seama că acțiunea care a început în urmă cu 25 de ani în sălbăticie nu a fost niciodată oprită și că trecutul nu a fost cu adevărat lăsat în spate. Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Juliette Lewis și Christina Ricci fac parte din distribuție, iar o veste foarte bună pentru fanii este că sezonul 2 este programat a apărea anul acesta.

Pam and Tommy

În mini-serialul de opt episoade, Sebastian Stan interpretează rolul lui Tommy Lee, fostul soț al Pamelei Anderson (Lily James). Filmul este regizat de Craig Gillespie, cel care a realizat și I, Tonya, și aduce la lumină relația dintre Tommy Lee și Pamela Anderson din anii 90, și mai ales episodul celebrei casete video care îi arată pe cei doi făcând sex și care a cauzat un scandal uriaș. Cei doi s-au căsătorit la doar 96 de ore după ce s-au cunoscut, în 1995. Relația lor a fost una tumultuoasă, iar în 1998 Tommy Lee a fost arestat pentru abuz domestic.

Slow Horses

Sigur îți era dor de un thriller de spionaj ca la carte, și exact asta a adus și Slow Horses, serialul al cărui scenariu se bazează pe romanul lui Mick Herron. După o misiune eșuată, agentul MI5 River Cartwright (Jackn Lowden) este exilat într-un departament rezervat muncii birocratice, plictisitoare, repetitivă și frustrantă. Doar că lucrurile sunt pe cale să se schimbe… Din distribuția impresionantă fac parte Gary Oldman în rolul șefului, Jackson Lamb, Olivia Cooke, Jonathan Price, Kristin Scott Thomas și mulți alții.

House of the Dragon

Vă era dor de dragoni? Vestea bună e că s-au întors, în număr mare chiar. Acțiunea din House of the Dragon are loc cu 200 de ani înainte de evenimentele prezentate în Game of Thrones și spune povestea Casei Targaryen și a războiului civil care a devenit cunoscut sub numele de „Dansul Dragonilor”. Scenariul este o adaptare după cartea lui George R. R. Martins Fire & Blood, care explică istoria familiei Targaryen, scoțând la iveală detalii despre una dintre cele mai puternice familii din istoria Westeros. Primul sezon al serialului a avut zece episoade, Paddy Considine l-a interpretat pe regele Viserys Targaryen, în timp ce Emma D’Arcy pe prințesa Rhaenyra Targaryen, iar Matt Smith îl interpretează pe Daemon Targaryen.

The Dropout

Serialul are la bază podcast-ul cu același nume găzduit de Rebecca Jarvis. Ea a documentat ascensiunea și decăderea lui Elizabeth Holmes, cea care la un moment dat era considerată Steve Jobs la feminin. Compania ei, Theranos, a promis să revoluționeze medicina, în special testarea sângelui cu ajutorul unui aparat care nu a funcționat niciodată. Publicând rezultate false, ea a atras imense sume de bani ca investiții și a comis fraude într-un număr copleșitor. În plus, recent a fost găsită vinovată de toate acuzațiile aduse împotriva ei de procurorii americani. Rolul lui Elizabeth Holmes este interpretat excelent de Amanda Seyfried, distribuția fiind completată de nume precum Naveen Andrews, Laurie Metcalf, Stephen Fry, William H. Macy.

Obi-Wan Kenobi

În sfârșit cele șase episoade ale acestui serial au ajuns la fani. Acțiunea din serial are loc cu 10 ani înainte de evenimentele din Revenge of the Sith și cu câțiva ani înainte de cele din Rogue One, iar asta înseamnă că Hayden Christensen a intrat direct în pielea personajului Darth Vader. Ewan McGregor, care este și producătorul serialului, interpretează rolul principal, iar serialul debutează cu Kenobi trăind în exil în Tatooine.

