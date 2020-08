Cele mai bune 12 comedii romantice pe care TREBUIE să le vezi vara aceasta

Dacă tocmai ți-ai dat seama că nu ai nimic mai bun de făcut decât să visezi în fața televizorului la povești de iubire de-a dreptul hilare, pregătește-ți popcornul – noi ți-am pregătit cele mai bune 12 comedii romantice, vechi și noi!

When Harry Met Sally

O comedie romantică din 1989, pusă în scenă de Billy Crystal și Meg Ryan, care ne face să ne întoarcem la celebra întrebare: pot femeile și bărbații să rămână doar prieteni? Sunt atâtea motive pentru care să începi filmul chiar acum: aerul de toamnă din Central Park, de exemplu, te va face cu siguranță nostalgic după zile doar un pic mai răcoroase.

The Half Of It

Ellie își face proprii bani de buzunar scriind eseuri pentru colegii ei de liceu. Însă când un băiat îi cere să scrie o scrisoare de dragoste pentru fata de care îi place, nu prea se aștepta să se îndrăgostească și ea de… respectiva. O producție Netflix din 2020 care tratează cu naturalețe și umor atât căutarile, cât și descoperirea de sine a tinerilor – perfectă dacă ai revăzut deja de prea multe ori To All the Boys Ive Loved Before, dar nu ești gata să renunți la acest gen de filme!

Naomi and Ely’s No Kiss List

Cumva în genul The Half of It – doar că un pic altfel. Apărut în urmă cu 5 ani, filmul urmărește relația dintre Naomi (Victoria Justice) și Ely (Pierson Fode), care sunt cei mai buni prieteni de când se știu. Cei doi nu ajung să fie împreună fiindcă Ely se întâlnește cu băieți – însă aici intervine o altă problemă: dacă s-ar îndrăgosti amândoi de același băiat într-o zi? Chiar dacă își fac o listă cu toți băieții cu care ies, tocmai ca să evite situațiile de genul, inevitabilul tot se petrece (atenție, aici apare Matthew Daddario în rolul lui Gabriel!).

The Perfect Date

Că tot vorbeam de To All the Boys Ive Ever Loved… Noah Centineo se descurcă chiar foarte bine cu întâlnirile! În The Perfect Date din 2019, personajul său, Brooks Rattigan, dezvoltă o aplicație prin care oricine îl poate „închiria” ca să facă pe iubitul perfect în diverse ocazii. Totul pentru a strânge bani de facultate. Unele întâlniri însă ajung să se repete cam des… până se transformă în relații oficiale! Ce? Cum adică ai început deja filmul?!

10 Things I Hate About You

Oarecum varianta din 1999 a The Perfect Date. Puțin altfel. Puțin inspirată și din „Îmblânzirea Scorpiei” a lui Shakespeare. Bianca și Cameron vor să iasă împreună, dar Bianca nu poate ieși cu niciun băiat până când sora ei mai mare, Kat, nu iese și ea cu cineva (decizia tatălui, căci Kat nici măcar nu se gândește să iasă cu vreun băiat, VREODATĂ). Așa că, normal, Cameron îi lansează lui Patrick Verona, alt elev al liceului, provocarea de a o „îmblânzi” pe Kat, ca el să poată ieși cu Bianca.

P.S. Dacă ai mai văzut filmul, ce ai zice de un maraton de old rom-coms din liceu? Știi tu, ai putea revedea și Clueless, Mean Girls…

Isn’t It Romantic

Cu siguranță o să îndrăgești acest film dacă în general privești comediile romantice ușor… critic. Fiindcă aici toate stereotipurile caracteristice acestui gen sunt luate peste picior – ironic, tot în formatul unei comedii romantice: Natalie nu a crezut niciodată în poveștile de dragoste, însă după ce un hoț o lovește și o lasă inconștientă, se pare că se trezește într-o lume perfectă unde absolut totul îi merge frustrant de bine; Un vis pentru unii, un coșmar pentru realista Natalie.

Monster in Law

Faceți loc, intră în scenă stereotipul soacrei care îți dă bătăi de cap de când plănuiești nunta și până când… ei bine, nu se știe exact până când. Și cine altcineva să o pună mai bine în scenă pe proaspăta noră decât carismatica Jennifer Lopez?! O comedie plină de stil din 2005, care merge de minune la pachet cu The Wedding Planner sau Maid in Manhattan, ambele bucurându-se de prezența simpaticei „Jenny from the Block”.

My Best Friend’s Wedding

Nu puteam să n-o includem pe listă pe regina comediilor romantice din anii ’90 – Julia Roberts! Bineînțeles, nu puteam nici să nu-ți reamintim de filmul în care face „echipă” numai bună cu Cameron Diaz: mai exact, cele două ajung rivale atunci când cel mai bun prieten al primei ajunge să se însoare cu… cealaltă. Pretty Woman sau Notting Hill te-au captivat? Atunci e clar că My Best Friend’s Wedding va fi o comedie de-a dreptul savuroasă pentru tine.

2 Days in Paris

Mergem mai departe la o comedie un pic mai subtilă. În 2 Days in Paris, Marion (Julie Delpy) și Jack (Adam Goldberg) încearcă să își împrospăteze relația cu o vizită la Paris. Aici se lovesc însă de mai multe „probleme”: faptul că stau acasă la Marion, alături de părinții ei; faptul că Marion se întâlnește frecvent cu câte un fost iubit pe stradă (doar a locuit ceva timp în Paris, nu?!), dar și faptul că Jack abia acum învață primele cuvinte în franceză. Combinate, ne oferă o oră și jumătate de sarcasm și realitate.

Her

În acest film din 2013, Theodore, aka Joaquin Phoenix, se îndrăgostește nebunește de asistenta sa. Singura problemă? Vorbim de un asistent virtual. Povestea explorează relația confuză încă dintre oameni și tehnologia din ce în ce mai umană, dar și felul în care ceea ce ne dorim într-o relație s-a tot schimbat de-a lungul timpului. Deși totul tinde mai mult spre dramă, momentele dintre Theodore și „partenera” sa sunt absolut adorabile – și te cam fac să îți pui muuuulte întrebări. Dar, hei, e vară – avem timp să ne răspundem la toate!

One Day

One Day e probabil filmul din 2011 care ne-a oferit cele mai visătoare cadre cu Anne Hathaway și Jim Sturgess. La fel de visătoare e și povestea lor: personajele lor petrec o noapte împreună la final de facultate, apoi decid să se întâlnească în fiecare an, în aceeași zi, ca să schimbe ultimele experiențe de viață. Uneori sunt singuri, alteori nu – depinde cum i-a purtat viața până la acel moment. Poetic, nu-i așa?

Love, Rosie

Rosie și Alex sunt cei mai buni prieteni de când aveau 5 ani. Iar asta îi face extrem de nepotriviți unul pentru celălalt… sau poate, din contră? Cu siguranță faptul că Rosie rămâne însărcinată la scurt timp după balul de absolvire a liceului nu ușurează lucrurile… iar aici ne oprim cu spoiler-ele. Uită-te și apoi mai vorbim! P.S. Lily Collins și Sam Claflin în același film!!

Text: Cristiana Daraban

Foto: PR

