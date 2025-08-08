Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna august 2025

Ce nu trebuie să ratezi luna aceasta pe HBO Max.

  de  Madalina Frasineanu
Peacemaker
Fie că ești în tren în drum spre mare sau că te ascunzi de caniculă în casă, cu jaluzelele trase, HBO Max este alături de tine în toiul verii și îți aduce conținutul care va face zilele irespirabile să treacă mai repede. Începutul lui august aduce un clasic al genului horror, noul „Destinație finală: Succesorii”, chiar în prima zi a lunii. Pentru iubitorii universului DC, august vine cu noul sezon din „Peacemaker”, iar pentru fanii misterelor, producția originală HBO „Crimele de la magazinul cu iaurturi” vine cu toate elementele necesare unui documentar de neratat: dramă și o investigație întortocheată. Și, asta nu e tot! În luna august, HBO Max aduce ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, și ultimul mare tur de ciclism al anului, Turul Spaniei.

SERIALE

„Străina: Sânge din sângele meu” (Outlander: Blood of my Blood) are premiera pe HBO Max pe 9 august. Serialul, un prequel al producției „Outlander”, se concentrează pe viețile părinților lui Jamie, Brian Fraser și Ellen MacKenzie, și pe relația dintre ei.

Pe 18 august se lansează producția Adult Swim „Femei în uniformă” (Women Wearing Shoulder Pads), despre o femeie bogată care călătorește în Ecuador pentru a crește porcușori de Guineea pentru profit, însă un hărțuitor misterios îi complică viața.

Sezonul doi din „Peacemaker” apare pe 22 august. Noul sezon îl urmărește pe Christopher „Chris” Smith, alias Peacemaker, supereroul justițiar, în încercarea sa de a-și împăca trecutul cu noul său scop în viață, în timp ce continuă să-i pedepsească pe răufăcători în căutarea sa greșită de pace cu orice preț.

FILME

Prima zi a lunii august aduce „Destinație finală: Succesorii” („Final Destination: Bloodlines”). Stefanie nu reușește să scape de un coșmar violent, așa că se întoarce acasă unde speră să găsească singura persoană care poate să-i salveze familia.

„Planeta maimuțelor: Noul regat” (Kingdom of the Planet of the Apes) vine pe HBO Max pe 7 august. Regizorul Wes Ball aduce un suflu proaspăt în franciza globală de proporții epice cu acest film spectaculos de acțiune și aventură. Cu acțiunea plasată câteva generații în viitor după regimul lui Caesar, maimuțele trăiesc în armonie ca specie dominantă, iar oamenii trăiesc în umbre. În timp ce un nou tiran maimuță își construiește imperiul, o tânără maimuță pornește într-o călătorie care pune la îndoială tot ce știa despre trecut și ia decizii care definesc viitorul maimuțelor și oamenilor.

16 august îl aduce pe Paddington într-o nouă aventură, cu „Paddington în Peru” (Paddington in Peru). Plin de amestecul clasic al lui Paddington de farmec și umor în hohote, filmul îl găsește pe îndrăgitul urs care adoră marmelada, într-o aventură palpitantă în junglă, cu mize mari. Atunci când Paddington descoperă că mătușa lui a dispărut de la Casa pentru Urși Pensionari, el și familia Brown merg în Peru pentru a o căuta. Singurul indiciu este un semn pe o hartă enigmatică. Decis să rezolve misterul, Paddington pornește să o caute în pădurile tropicale ale Amazonului.

O mamă trebuie să se reinventeze și să-și apere familia în timpul unei dictaturi militare care devine și mai strictă în „Sunt încă aici” (I’m Still Here), din 22 august.

Și, sfârșitul lunii, 29 august, aduce „Premiul cel mare” (Jackpot!). În viitorul apropiat este stabilită o „mare loterie” cu regula: dacă cineva ucide câștigătorul până la apus, acea persoană preia premiul în valoare de mai multe miliarde de dolari. Atunci când Katie Kim (Awkwafina) se trezește în mod accidental cu biletul câștigător, ea își unește forțele cu agentul amator Noel Cassidy (John Cena), care vrea s-o ajute să supraviețuiască, în schimbul unei părți din premiul ei.

Alte filme: „A trăi” (Living), „Pasagerii” (Passengers), „King Kong” (King Kong), „Baby Driver” (Baby Driver), „Planeta Maimuțelor: Revoluție” (Dawn of the Planet of the Apes), „Planeta Maimuțelor: Războiul” (War for the Planet of the Apes), „Tutorele nepotrivit” (The Bad Guardian), „Distrugerea concurenței” (Killing the Competition), „Drumul rușinii” (Walk of Shame), „Space Jam: O nouă eră” (Space Jam: A New Legacy), „80 pentru Brady” (80 for Brady), „Hancock” (Hancock), „Vecini de coșmar” (Neighbors), „Vecini de coșmar 2” (Neighbors 2: Sorority Rising), „Secretul lui Adaline” (The Age of Adaline), „Superman” (Superman), „Superman II” (Superman II), „Superman III” (Superman III), „Superman IV: Lupta pentru pace” (Superman IV: The Quest for Peace), „Superman revine” (Superman Returns).

Filme artistice și documentare românești: „Captura”, „Italiencele”, „Fără prelungiri”, „Umilința”, „Roxanne”, „Vis. Viață”, „Kapitalism – Rețeta noastră secretă”, „Klaus & Barroso”, „Arsenie: Viața de apoi”.

SPORT

US Open începe pe 24 august, aducând la start cei mai buni jucători și cele mai bune jucătoare pe terenurile americane de hard. Jannik Sinner și Aryna Sabalenka sunt campionii en-titre ai turneelor de simplu de la New York și vor încerca să-și apere titlurile în ultimul Grand Slam al anului. HBO Max transmite toate meciurile de pe toate terenurile, inclusiv turneul de calificări începând cu 18 august, dar și turneul de dublu-mixt, desfășurat în premieră înaintea celor principale, pe 19-20 august.

Turul Franței feminin continuă pe HBO Max până pe 3 august, în timp ce noi competiții din UCI World Tour sunt programate toată luna, începând cu Clasica San Sebastian (2 august) și continuând cu Turul Poloniei (4-10 august). Turul Spaniei, ultimul mare tur al anului, începe pe 23 august, cu Jonas Vingegaard și alți rutieri de top precum Richard Carapaz, Juan Ayuso, Filippo Ganna, Enric Mas, Tom Pidcock sau Joao Almeida la start. HBO Max transmite toate etapele turului în direct.

DOCUMENTARE & REALITY

Elizabeth Chambers a descoperit minciuni și semnale de alarmă în propria căsnicie. Acum analizează cu alte victime iubirea care devine toxică în „Toxic” din 1 august.

Producția originală HBO „Crimele de la magazinul cu iaurturi” (The Yogurt Shop Murders) are premiera pe 4 august. Acest serial de patru episoade explorează tragica ucidere a patru adolescente într-un magazin de iaurturi pe 6 decembrie 1991, în Austin, Texas.

„Bogății murdare” (Filthy Fortunes) are premiera pe 14 august. Matt Paxton și echipa lui își ajută clienții să-și curețe, să-și sorteze și să-și evalueze colecțiile profitabile pe care le-au adunat.

„Expediții și mistere” (Expedition X) vine cu două noi sezoane pe 29 august. Josh Gates împreună cu o echipă investighează „necunoscutul”. Jessica Chobot și Phil Torres i se alătură pentru a investiga fenomene inexplicabile.

În aceeași zi aflăm și povestea lui Frank Dan Nørgaard Jørgensen, în „Călăreți și călăi” (Horses & Hangman). În vara lui 2022 el dispare din Djursland. Iubita lui, Rikke, îl așteaptă în acea seară pentru o întâlnire romantică, dar familistul nu apare. Familia, iubita și cel mai bun prieten al lui Frank sunt îngrijorați, pentru că îl știu pe Frank drept cineva pe care te poți baza. Câteva zile mai târziu, mașina lui Frank e descoperită incendiată, într-o parcare dintr-o pădure din nordul Djursland. Cazul de dispariție ia curând o turnură sinistră.

COPII

La sfârșit de august, pe 30, ne întâlnim cu „Ruby Gillman, adolescenta kraken” (Ruby Gillman: Teenage Kraken), o adolescentă pentru care liceul devine o experiență și mai stânjenitoare pentru că se simte jenată de familia ei de monștri de mare, care locuiesc incognito printre oameni. Ea află însă că provine din familia regală de krakeni care au jurat să protejeze oceanele de sirenele vanitoase și însetate de putere. Lucrurile iau o turnură și mai proastă când Chelsea, o sirenă devenită om, se înscrie la liceul lui Ruby și amenință să reînceapă conflictul dintre creaturile marine.

Foto: PR

