Ce inseamna iubirea neconditionata si cum sa ai o relatie perfecta

Insa, doar pentru simplul fapt ca romantismul a disparut inseamna ca si relatia ta s-a terminat, nu?

Sa spui ca totul s-a terminat atunci cand lucrurile nu stau asa cum ai visat, nu este chiar ceea ce ti-ai dorit in momentul in care te-ai implicat in aceasta relatie si este cu siguranta foarte departe de dragostea neconditionata la care ai visat intotdeauna.

Este foarte important sa fii constienta de faptul ca poate nu poti alege de cine te indragostesti, dar cu siguranta tu ai toata libertatea de a alege cu cine incepi o relatie sau nu.

Daca ceea ce iti doresti cu adevarat este sa ai parte de dragostea neconditionata, atunci va fi necesar sa inveti cum sa cresti aceasta iubire impreuna cu partenerul tau, sa va luati angajamentul de a crea radacini puternice iubirii voastre, astfel incat sa poata dura, iar atunci cand simtiti ca pasiunea nu se mai simte la aceeasi intensitate ca la inceput, sa fiti amandoi constienti de acest lucru si sa gasiti modalitati prin care sa treceti peste aceasta etapa.

Noi am gasit 5 modalitati prin care dragostea neconditionata te ajuta sa cresti si consolideaza cele mai bune relatii:

1. In cele mai bune relatii, se ofera constant libertate ambilor parteneri

Micul secret care ajuta la consolidarea dragostei neconditionate este sa oferi partenerului dreptul de a fi autentic, de a fi el insusi (Bineinteles, mai intai este necesar ca si el sa isi ofere acest drept). Ce poate fi mai minunat decat sa fii constienta de frumusetea interioara si de puterea partenerului, iar el sa stie cat de mult il apreciezi pentru ceea ce este.

Insa, daca nu esti de acord sau nu iti place in mod special ceea ce face sau spune partenerul tau, nu trebuie sa te enervezi si sa pui capat relatiei doar pentru ca uneori nu sunteti pe aceeasi lungime de unda. Nu trebuie sa iei nimic personal si ar trebui sa te gandesti ca toti am avut un drum propriu al vietii si am intampinat uneori situatii similare sau diferite, asa ca este perfect normal sa nu va puneti de acord de fiecare data. Puteti sa va ascultati si sa alegeti ceea ce este mai bun din micile neintelegeri.

2. Partenerii aleg ce fel de persoana vor sa fie, dar si cand

In mod normal, dragostea neconditionata inseamna sa iti accepti partenerul exact asa cum este, rau sau bun, dar nu varianta pe care tu ti-ai creat-o deja in mintea ta si mai ales, sa vrei sa il modelezi astfel incat sa se incadreze in tiparul tau iluzoriu.

Aceasta inseamna sa ii accepti sentimentele, perceptiile, experientele si punctele de vedere, sa ii oferi libertatea de exprimare, fara a se simti nevoit de a se justifica pentru ele. Pana la urma, este inclus respectul pe care il ai pentru partenerul tau, dar si pentru propria persoana.

Toti ne dorim sa fim acceptati, apreciati si iubiti exact pentru ceea ce suntem.

3. Dragostea neconditonata presupune intelegerea diferentei dintre sentimente si realitate

Dragostea neconditionata reda abilitatea de a fi martor la tristetea, nebunia, rusina sau vinovatia partenerului si totusi sa ramai constient si de latura frumoasa a acestuia. Priviti-va cu atentie partenerul si alegeti sa vedeti dincolo de unele trasaturi de personalitate care nasc uneori dintr-o lipsa de controlare sau constientizare a emotiilor si focuseaza-te si pe latura lui buna, incearca sa intelegi de ce a ajuns sa reationeze astfel si sa discutati despre asta.

Atunci cand alegem sa vedem partea buna a partenerului in situatiile neplacute, reusim sa aducem si aceasta parte a noastra la suprafata, iar din acest punct vine si capacitatea unei iubiri neconditionate.

4. Partenerii din cuplu realizeaza valorea momentului prezent si gandesc inainte de a vorbi

Cum ar fi daca ati lua o pauza pentru un moment, doar pentru a va concentra la momentul prezent, pentru a va simti bataile inimilor, atingerea palmelor si pentru a va conecta unul cu celalalt cu adevarat inainte de a spune ceva sau de a actiona automat?

Daca alegeti sa va cunoasteti cu adevarat de la inceput si sa va conectati, dupa aceea orice problema, oricat de dificila ar parea, o veti putea rezolva. Este atat de simplu si este ceva atat de natural, insa este nevoie de timp si sa va doriti amandoi o astfel de conexiune.

5. Ambii parteneri inteleg ca este necesar sa existe un spatiu intre “noi” si “eu”

Intimitatea este esentiala pentru o relatie sanatoasa, spre deosebire de atasamentul excesiv. In mod paradoxal, bucuria de a fi intr-o relatie este redata de necesitatea unui timp petrecut fara compania partenerului. Dragostea, in adevaratul sens al cuvantului, nu cunoaste crearea dependentei de prezenta constanta a partenerului. Aceasta necesitate de a fi conectat tot timpul cu partenerul rezulta din frica, nu din iubire.

Iubirea este singura traire care poate transcende spatiul si timpul, asa ca partenerii, care sunt cu adevarat indragostiti, sunt constienti de intensitatea iubirii lor si nu simt frica de a se pierde unul pe altul, alegand sa isi ofere si timp pe care sa il petreaca singuri sau cu prietenii.

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Shutterstock