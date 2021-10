BFFF 2021 și-a desemnat câștigătorii

BFFF 2021, adică cea de-a cincea ediție Bucharest Fashion Film Festival, s-a desfășurat între 23 – 26 septembrie în București, reunind laolaltă film, advertising și modă. În secțiunea Dressing The Cinema au fost proiectate filme-cult, al căror numitor comun a fost vălul ca obiect care ascunde numeroase semnificații politice și socio-culturale, documentare despre designeri și fotografi revoluționari sau consecințele obsesiei pentru fumusețe. Tineri regizori, operatori, fotografi și stiliști și-au putut prezenta portofoliile în fața unui juriu de profesioniști și o expoziție colaborativă a explorat autenticitatea în modă, dar și în spațiul privat, în relațiile pe care le construim cu propriile haine.

BFFF 2021 a inclus o secţiune competiţională internaţională, la care s-au înscris peste 100 de scurtmetraje de modă. În cadrul ediţiei din 2021, BFFF a oferit patru premii. Câștigătorii au fost selectați de un juriu format din profesioniști din film, advertising și modă de pe scena locală și cea internaţională: Grigor Devejiev – Creative Director Jam Project, Marley Hansen – curator Nowness, Marcin Kempski – fotograf de modă londonez, Sandra Bold – Global Creative Director Publicis și Ina Borcea – fashion editor Harpers Bazaar.

Preferatul publicului BFFF 2021 a fost AVENIR – Renew, Reduce, Reuse, r. Katharina Hingst. Fresh Perspectives, oferit unui film cu buget redus care abordează într-o manieră nonconformistă o temă relevantă, a fost acordat scurtmetrajului Stories from a Twelfth Floor Hotel Room ( r. Zheqiang Zhang) – un voiaj alegoric imaginat dintr-o camera de la etajul 12 în timpul lockdown-ului, realizat în colaborare cu Google Earth. „În primul rând, vreau să subliniez că l-am perceput ca pe un film perfect format, cu început, desfășurarea acțiunii și punct culminant. Dramaturgia filmului, alternanța temelor și scalei globale și locale, sinteza ingeniozității improvizate și imaginile grafice de calitate conferă filmului o atmosferă unică. Deosebit de impresionant a fost că provoacă emoție pe fundalul unei recenzii în miniatură a evoluției universului și umanității. Cred că este aproape imposibil să obții un efect similar pentru spectator fără a folosi performanța actoricească și oamenii drept componente principale ale filmului”, a comentat Grigor Devejiev în legătură cu acesta. Mențiunea juriului pentru categoria Fresh Perspective a fost Manner, al designeriței și regizoarei daneze Marie Sloth Rousing, care propune o abordare conceptuală în explorarea limitelor obiectelor vestimentare.

Premiul Cea mai bună producţie locală, acordat de Conceptual Lab by Theo Nissim, a mers către New fake top secret, co-regizat de Codruț Sebastian Neguț și Amalia Dobre, iar mențiunea juriului pentru Cea mai bună producţie locală a fost Veronica Now (r. Gabriel Juduc). „Conceptual Lab este unul dintre cei mai activi susținători ai evenimentelor culturale din România fiind alături de cele mai importante și inovatoare proiecte așa că ne bucurăm să continuăm parteneriatul cu Bucharest Fashion Film Festival. E o onoare pentru noi să oferim premiul pentru cea mai bună producție locală și să fim parte dintr-un eveniment aflat în plină ascensiune”, declară Theo Nissim fondator Conceptual Lab.

The Art of Value ( r. Sylvie Weber) a fost declarat Cel mai bun fashion film în această ediție. „Mi-a plăcut atmosfera subtilă cu o tentă de Wong Kar Wai, iar pe lângă styling și accesorii, mi-au atras atenția mai multe detalii legate de interioarele minimaliste și austere, elementele de sci-fi care au creat o viziune futuristă. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult însă e mesajul de pe clădirea unde are loc licitația: Take care of each other. Simt că în vremurile astea este singurul lucru care contează.”, a spus Ina Borcea, fashion editor Harpers Bazaar România.

Până pe 14 noiembrie, va mai putea fi vizitată la Muzeul Național de Artă Contemporană expoziția Based on a True Story: a Collaborative Investigation în care 7 artiști și designeri locali (Apparatus 22, Anca Adina Cojocaru, Maria Guță, Giulia Crețulescu, Lucian Varvaroi și Robert Antoniac) au fost invitați să chestioneze autenticitatea în industria modei, dar și în spațiul personal, în ce privește modul în care hainele contribuie la proiecția propriei noastre identități. Conceptul curatorial se pliază pe tema BFFF 2021: transparența. Prin lucrărilor lor, artiștii aduc în atenție subiecte precum supra-mediatizarea celebrităților și utilizarea unor formatelor cu capacitate de viralizare adesea simplificatoare, supra-utilizarea limbajului în universul promis de industriile de modă și beauty, influența modului în care sunt reprezentate femeile în media asupra psihicului colectiv sau stereotipii ale masculinității.

O noutate adusă de cea de-a cincea ediție a fost BFFF Insights, un eveniment de industrie, organizat în parteneriat cu 2029 Productions. Acesta a avut în centru o prezentare de portofolii, colectate în urma unui open call de la regizori, operatori, fotografi și stiliști în plină dezvoltare, evaluate de un juriu care acoperă cele 4 arii. Reunind profesioniști locali din marketing, publicitate și producţie, BFFF Insights își dorește să deschidă porțile pentru proiecte viitoare.

Foto: PR

