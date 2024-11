Agenda de noiembrie 2024: cele mai interesante evenimente ale lunii, pe care nu trebuie să le ratezi

Gladiatorul II

Ridley Scott se întoarce după 24 de ani la unul dintre cele mai mari succese comerciale, dar și de critică, ale carierei sale incredibile, creând un sequel la Gladiatorul, care îl are în centru pe Lucius, fiul lui Maximus și al Lucillei, după moartea tatălui său. Denzel Washington, Joseph Quinn, Pedro Pascal, Paul Mescal și Connie Nielsen fac parte din distribuție, iar filmul ajunge la cinema pe 15 noiembrie.

Get Millie Black

La final de noiembrie, pe HBO și MAX are premiera seria limitată creată de Marlon James, scriitorul jamaican recompensat cu Man Booker Prize, despre o fostă detectivă a Scotland Yard, care se întoarce în Kingston pentru a lucra la cazul unor persoane dispărute, dar care se trezește împărțită între încercarea de a-și salva familia, ambiția de a găsi un copil care este de negăsit și hotărârea de a rezolva un caz care îi va da lumea peste cap. Din distribuție fac parte Tamara Lawrence, Joe Dempsie, Gershwyn Eustache Jnr și Chyna McQueen.

Alice On & Off

Documentarul regizat de Isabela Tent despre tânăra Alice, care la doar 16 ani se îndrăgostește de un bărbat, Dorian, de peste 50 de ani, și care are un fiu cu acesta a emoționat deja publicul la TIFF, unde a fost văzut pentru prima dată în România. Pe 22 noiembrie, filmul ajunge pe marile ecrane, așa că vei avea ocazia să o urmărești pe Alice în vreme ce este bântuită de propria-i copilărie dureroasă, recurgând la videochat în detrimentul propriilor aspirații artistice și luptându-se cu adicția, într-o perpetuă speranță a regăsirii.

Calea Victoriei așa cum nu o știi

Dacă azi te agasează aglomerația pestriță care domină principala arteră bucureșteană în weekend-uri, poate că expoziția care-i e dedicată și pe care o poți vedea în această toamnă la Palatul Șuțu îți va oferi o perspectivă nouă. Și asta pentru că istoria fostului Pod al Mogoșoaiei este una fascinantă, așa cum reiese din imaginile interioare și exterioare ale imobilelor, gravuri, litografii, fotografii de epocă, picturi, care o înfățișează de la tăierea ei în 1692, traversând apoi vremurile, odată cu stabilirea familiilor boierești aici, cu transformarea într-una din primele străzi luminate din Europa (înainte de Paris sau Berlin) și cu statutul de principală arteră comercială și de loisir pe care l-a dobândit mai recent.

Luminile lui Caravaggio

De la jumătatea lui noiembrie, la Muzeul Național de Artă din Timișoara te așteaptă o expoziție care promite să-ți arate, prin intermediul mai multor lucrări din colecția Fundației Roberto Longhi, felul în care a debutat modernitatea în pictura europeană. Așadar, până în februarie, în Galeria Ioachim Miloia din Palatul Baroc, 43 de picturi aduse din Florența (un Caravaggio din 1597, dar și lucrări de Lorenzo Lotto, Juseppe Ribera, Gian Battista Caracciolo, Dirck van Baburen, Mattia Preti, Gerrit Van Honthorst și alții) te îndeamnă să aprofundezi un episod semnificativ din istoria culturii vestice.

Emilia Perez

Filmul lui Jacques Audiard care a avut premiera internațională la Cannes, unde a și câștigat premiul juriului (dar și trofeul pentru cea mai bună actriță pentru întreaga distribuția feminină: Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Zoe Saldana), este o melodramă care ne arată cum o avocată îl ajută pe liderul temut al unui cartel să dispară din afacerile, dar și din viața soției și a copiilor săi, pentru a deveni femeie, un lucru la care a visat mereu. Filmul ajunge în cinematografe pe 29 noiembrie.

Kensuke’s Kingdom

O animație specială, în regia lui Kirk Hendry și a lui Neil Boyle, ni-l prezintă pe tânărul Michael, naufragiat pe o insulă, unde trebuie să învețe să se adapteze unei vieți de singurătate. În timp, însă, băiatul simte o prezență și își dă seama că lumea cea nouă îl poate pune în pericol. Din distribuție fac parte Cillian Murphy, Raffey Cassidy, Sally Hawkins și Ken Watanabe. Premiera are loc pe 15 noiembrie.

The Other Way Around

După 15 ani de relație, un cuplu decide să își anunțe despărțirea, pentru prieteni și apropiați, prin intermediul unei petreceri de pomină – numai că nimeni nu pare să îi creadă. Aceasta este premisa comediei lui Jonás Trueba, cu Itsaso Arana, Vito Sanz, Fernando Trueba, Jon Viar, care are premiera pe 1 noiembrie în cinematografele de la noi.

Povești din bucătărie

Alonso Ruizpalacios îi aduce laolaltă pe Rooney Mara, Oded Fehr, John Pyper-Ferguson, Laura Gomez și James Waterston, într-o dramă ce are loc în bucătăria unui restaurant newyorkez pentru turiști, într-o zi obișnuită de vineri. Numai că toți banii au dispărut din casă, și toți angajații au devenit suspecți. Pedro, tânărul bucătar mexican îndrăgostit de chelnerița Julia, care nu-și dorește o relație cu un imigrant fără acte, devine cel acuzat de furt, iar lucrurile se complică major din acel moment. Din 15 noiembrie la cinema.

Joy

Pe 22 noiembrie ajunge pe Netflix filmul lui Ben Taylor inspirat de o poveste adevărată: cea a nașterii lui Louise Joy Brown, care devenea în 1978 primul copil născut din eprubetă, adică prin fertilizare. Întreaga întâmplare (și anii de cercetare și eforturi care au precedat-o) este văzută prin ochii unei asistente tinere, Jean Purdy, care se alătură cercetătorului Robert Edwards și chirurgului Patrick Steptoe, care au devenit pionierii a ceea ce numim astăzi fertilizare in vitro. Bill Nighy, James Norton și Thomasin McKenzie dețin rolurile principale.

Blitz

Pe Apple TV+ are premiera, pe 22 noiembrie, cel mai recent proiect al artistului și cineastului britanic Steve McQueen (12 Years a Slave), care îl urmărește pe micuțul George (Elliott Heffernan), în vârstă de 9 ani, trimis de mama lui, Rita (Saoirse Ronan), la țară, departe de Londra aflată în război. Decis să se întoarcă la mama și bunicul lui, George își vede viața în mare pericol, în vreme ce Rita îl caută disperată.

DesFacerea Lumii: Anca Benera & Arnold Estefán

Cele mai recente lucrări ale duo-ului artistic format din Anca Benera și Arnold Estefán te așteaptă toamna aceasta la Timișoara (orașul în care cei doi și-au început primele proiecte colaborative, la începutul anilor 2000), în spațiul expozițional al Fundației Art Encounters. Expoziția, curatoriată de Krisztina Hunya și Diana Marincu, include și o producție nouă ­– o reimaginare la scară 1:1, din sare, a Cumințeniei pământului a lui Brâncuși, amplasată în natură –, alături de lucrarea Rehearsals for Peace prezentată la n.b.k. Berlin în 2023, și o serie de proiecte recente ale artiștilor. Ai, deci, vreme să explorezi practica artistică a celor doi, bazată pe cercetare, care urmărește tiparele din spatele unor narațiuni istorice, sociale sau geopolitice, așa cum se exprimă ea în formate și medii dintre cele mai diverse (instalație, video, sculptură, performance).

Dor de vară la Sala Radio

Concertele lunii noiembrie au iz de vacanță la Sala Radio! Asta pentru că, pe 8, te așteaptă îmbarcarea într-o călătorie sonoră în Italia: Simfonia nr. 4 – Italiana, de Mendelssohn, și Harold în Italia, de Berlioz; cu Răzvan Popovici la violă, sub bagheta lui Nicolae Moldoveanu. Iar pe 14 noiembrie Big Band-ul Radio, dirijat de Simona Strungaru, și invitata sa, Irina Sârbu, te invită la concertul At the End of July, titlu împrumutat de la cel al albumului Irinei, care va fi prezentat integral și care include o serie de genuri, de la swing, samba, bossa nova până la blues și funk.

Senna

O miniserie de șase episoade explorează încă o dată viața fabuloasă și sfârșitul tragic al lui Ayrton Senna, pilotul de Formula 1 care și-a găsit moartea în urma accidentului din cadrul Marelui Premiu al statului San Marino, pe circuitul de la Imola. Gabriel Leone își asumă rolul lui Senna, iar din distribuția serialului care apare pe 29 noiembrie pe Netflix mai fac parte Kaya Scodelario, Matt Mella, Pamela Tomé și Hugo Bonemer.

Megalopolis

Deopotrivă criticat și aclamat, cel mai recent proiect al lui Francis Ford Coppola ajunge în cinematografele românești pe 8 noiembrie. Această dramă cu accente SF ne arată cum un dezastru a transformat New York-ul într-o ruină pe care un arhitect își propune s-o reconstruiască din temelii, după un plan utopic. În rolurile principale îi vezi pe Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Adam Driver, Shia LaBeouf și Dustin Hoffman.

The Piano Lesson

Un pian lăsat moștenire devine mărul discordiei într-o familie: fratele (John David Washington) plănuiește să construiască o afacere pornind de la vânzarea lui, în vreme ce sora (Danielle Deadwyler) speră să păstreze acest unic vestigiu al familiei, iar unchiul (Samuel L. Jackson) trebuie să medieze conflictul. În jurul acestei întâmplări apar întrebări despre generații, identitate, rezistență și trecut, la care Malcolm Washington, aflat la debutul său în regie, încearcă să găsească răspuns. De pe 22 noiembrie pe Netflix.

Conclav

Regizorul Edward Berger (All Quiet on the Western Front) a decis să arate publicului desfășurarea unuia dintre cele mai vechi și ascunse ritualuri care se perpetuează și azi: alegerea unui nou papă. Așa încât cardinalul Lawrence (Ralph Fiennes) este responsabil de organizarea tradiționalului conclav după moartea neașteptată a papei, reunind liderii bisericii la Vatican. Însă eroul nostru va descoperi un secret care ar putea zgudui din temelii fundațiile instituției din care face parte. Din distribuția excelentă mai fac parte Stanley Tucci, Isabella Rossellini și John Lithgow, iar premiera pe marile ecrane de la noi are loc pe 1 noiembrie.

Foto: PR

