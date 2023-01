Agenda de ianuarie 2023: cele mai interesante evenimente ale lunii, pe care nu trebuie să le ratezi

Babylon

Pentru fanaticii vârstei de aur a Hollywood-ului, o comedie dulce-amăruie în regia lui Damien Chazelle ajunge în cinema pe 20 ianuarie, la timp să ne arunce într-o poveste despre ambiții și exces, populată de personaje istorice din vremea filmelor mute, dar și de personaje fictive, toate gata să ne arate în ce constă magia și amăgirea cetății filmului. Din distribuție fac parte Brad Pitt, Margot Robbie, Li Jun Li, Jean Smart și mulți alții.

THE REAL SHOW @SNDW

Sandwich Offspace de la Malmaison (Calea Plevnei 137c) prezintă până la sfârșit de ianuarie o expoziție ce reunește lucrări de Liliana Basarab, Virgile Fraisse, Teodor Graur, Erick Meyenberg și Nicoleta Mureș, ce are drept principală temă populismul, cu caracteristicile sale, de la simboluri naționaliste până la teorii ale conspirației și de la lideri charismatici la promisiuni de bunăstare deplină. Expoziția prezintă felurite perspective artistice care ating aceste subiecte și care ne pot ajuta să distingem între nuanțele acestui fenomen complex.

What’s Love Got to Do with It?

Comediile romantice cu distribuții numeroase erau filmele tradiționale de sărbători, însă What’s Love Got to Do with It? vine să ne aline tristețea de ianuarie, cu povestea unei tinere britanice care se îndrăgostește de un bărbat sud-asiatic, cu toate complicațiile pe care le generează acest lucru. În regia lui Shekhar Kapur, filmul îi are în distribuție pe Lily James, Emma Thompson, Shazad Latif, Oliver Christ și Nosheen Phoenix, și are premiera în România pe 27 ianuarie.

Operation Fortune: Ruse de guerre

Cel mai nou proiect de acțiune al lui Guy Ritchie are premiera pe 6 ianuarie, și îi aduce în fața publicului pe Josh Hartnett, Jason Statham, Cary Elwes, Hugh Grant, Bugzy Malone și Aubrey Plaza. Pe scurt, agentul special Orson Fortune și echipa lui recrutează o mare vedetă de la Hollywood pentru o misiune sub acoperire, atunci când vânzarea unei noi tehnologii mortale de arme amenință să perturbe ordinea mondială.

Plane

Dacă ți-era dor de un film de acțiune, Plane, în regia lui Jean-François Richet, poate fi soluția. Thriller-ul, cu Gerard Butler și Mike Colter, are premiera pe 27 ianuarie și ne arată cum reușita căpitanului Brodie Torrance, care reușește să aterizeze riscant după ce avionul său e lovit de fulger, e doar primul pas într-o serie de aventuri periculoase. Și asta pentru că aeronava ajunge pe o insulă aflată în război, iar pasagerii sunt luați ostatici de rebeli înarmați. Singurul sprijin al căpitanului pare să fie acum un criminal transportat de FBI.

Un bărbat pe nume Otto

În acest remake după un film suedez și totodată o ecranizare a romanului lui Fredrick Backman, un pensionar nervos se împrietenește, în ciuda șanselor mici, cu noii săi vecini gălăgioși, un cuplu cu două fiice care va schimba viața văduvului singuratic și amărât. În rolul titular îl vezi, din 13 ianuarie, pe Tom Hanks, iar regia e semnată de Marc Forster, celebru pentru Finding Neverland sau Stranger than Fiction.

The Last of Us

Pe HBO și HBO Max are premiera, pe 16 ianuarie, primul sezon al serialului The Last of Us, o distopie a cărei acțiune începe la 20 de ani după ce civilizația modernă a fost distrusă. Unul dintre supraviețuitori, Joel (Pedro Pascal), este angajat să o scoată ilegal pe Ellie (Bella Ramsey), o fată de 14 ani, dintr-o zonă de carantină opresivă. Misiunea se transformă într-o călătorie brutală, cei doi fiind nevoiți să traverseze SUA și să supraviețuiască. Având la bază un celebru joc video, serialul are șanse să ne dea fiori reci.

Bestiile

Un thriller interesant, în regia lui Rodrigo Sorogoyen, are premiera pe 20 ianuarie și la noi, și arată cum doi francezi stabiliți într-un sat din Galicia, Vincent și Olga, duc o viață liniștită, cultivând o grădină cu legume și reabilitând case abandonate. Însă relația cu localnicii e tensionată, iar refuzul lor de a participa la implementarea unei ferme de turbine eoliene tulbură liniștea localității. Din distribuție fac parte Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera, Diego Anido.

Holy Spider

Un film care a stârnit uriașe controverse, proiectul lui Ali Abbasi are la bază povestea reală a lui Saeed Hanaei, un criminal în serie care a omorât 16 femei în Iran, și urmărește o jurnalistă fictivă ce încearcă să descurce ițele complicate ale cazului. După premiera de la Cannes, Zar Amir Ebrahimi a câștigat trofeul pentru cea mai bună actriță, lucru care a condus la condamnări ferme din partea autorităților iraniene, care spun că filmul poate fi comparat cu Versetele satanice, insultând credințele a milioane de musulmani. Între timp, însă, Danemarca l-a propus și la premiile Oscar, iar tu îl poți vedea în cinematograf și poți decide ce crezi, începând cu 27 ianuarie.

O istorie uitată. Sindicatul Artelor Frumoase din România

Muzeul Național de Artă al României aduce în fața publicului peste 150 de lucrări de pictură, sculptură, grafică și documente ce ilustrează activitatea primelor organizații artistice din România: Societatea Generală a Artiștilor din România (1908-1909), Sindicatul Artelor Frumoase (1922-1940) și Noul Sindicat al Artelor Frumoase (1944-1950). Acestea au contribuit din plin la statutul artiștilor și la maturizarea mediului artistic local, iar lucrările expuse, grupate în trei secțiuni, corespunzând fiecăreia dintre organizații, sunt semnate de artiști importanți, de la Octav Băncilă la Arthur Verona și de la Camil Ressu la Francisc Șirato.

The Domino Effect 3 la Gaep

Până la final de ianuarie, la Gaep (strada Plantelor 50, București) ai de văzut o expoziție rezultată în urma invitației lansate de șase artiști ai galeriei către alți șase artiști, o practică de încurajare a dialogului între artiști devenită deja tradiție. Astfel, în expoziție se regăsesc lucrări de Răzvan Anton, Răzvan Botiș, Vlatka Horvat, Kristina Horvat Blažinovic, Alina Manolache, Sebastian Moldovan, Damir Ocko, Diogo Pimentão, Mihai Plătică, Mihai Șovăială, Marko Tadic și Ignacio Uriarte, într-o varietate de medii, generate de preocupări diverse, dar care își răspund în mod neașteptat între ele.

The Pale Blue Eye

Pe 6 ianuarie are premiera pe Netflix un film cu o distribuție impresionantă (Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Harry Lawtey, Simon McBurney, Hadley Robinson, Timothy Spall și Robert Duvall), în regia lui Scott Cooper. Având la origine romanul lui Louis Bayard, filmul spune povestea unei crime misterioase ce are loc la academia militară West Point în 1830. Un detectiv (Christian Bale) e angajat de conducerea școlii să elucideze enigma, însă are dificultăți în a trece peste legământul tăcerii dintre cadeți. Până ce apelează la ajutorul unuia dintre ei… un tânăr ce va deveni cunoscut lumii întregi drept Edgar Allan Poe.

Paul Neagu. O retrospectivă

Prima expoziție de asemenea amploare dedicată artistului român care a trăit și lucrat la Londra începând cu 1971, retrospectiva organizată inițial la Kunstmuseum Liechtenstein punctează toate etapele activității lui Neagu, și prezintă o selecție vastă de desene, obiecte, sculpturi, documentații ale unor performance-uri, materiale adiacente (cărți de artist, caiete de schițe, fotografii). Locul în care este organizată expoziția, de văzut până în luna aprilie, Muzeul de Artă din Timișoara, este special ales pentru legătura profundă a artistului cu orașul în care a trăit o vreme și a avut un prim contact cu neo-avangarda locală; iar în februarie se va lansa și o monografie dedicată artistului.

Ziua Culturii Naționale la Sala Radio

Sala Radio organizează primul concert al anului pe 13 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, când violonistul Gabriel Croitoru va interpreta, alături de Orchestra Națională Radio, Rapsodia română pentru vioară și orchestră, de Emanuel Elenescu. Programul începe cu Suita Cinema, creată de compozitorul român Theodor Rogalski (primul dirijor din istoria Orchestrei Naționale Radio), și se încheie cu Simfonia nr. 3 de Brahms, toate sub bagheta lui Adrian Morar.

Construiește un loc

Sub acest slogan a început, la final de an, campania de strângere de fonduri organizată de Habitat for Humanity România pentru a construi locuințe pentru familiile vulnerabile, la care poți și tu să contribui prin donații sau, dacă e cazul, prin redirecționarea impozitului pe profit. Organizația construiește de peste 26 de ani locuințe decente pentru familii cu venituri reduse și ridică de la zero sau reabilitează centre de utilitate publică în comunități vulnerabile (numai în 2022 a construit 14 case și a continuat lucrul la alte 8 locuințe), lucru extrem de important dacă ne gândim că un sfert dintre români nu au case cu grup sanitar propriu. Află mai multe pe www.habitat.ro/construiesteunloc.

Moda la porțile Levantului

Dacă te pasionează istoria modei și modelor, e musai să faci o vizită iarna aceasta la Palatul Șuțu, unde te așteaptă o expoziție care îți arată cum s-a reflectat în modă poziția geografică a Țărilor Române, între Orient și Occident, și cum au fost asimilate în spațiul românesc elemente istorice, culturale, moduri de viață. Costumul spune această poveste fascinantă, alături de note de călătorie, jurnale, schițe. Iar cele prezente în colecția Muzeului Municipiului București, de la cele fanariote, opulente, până la unele mai recente, alături de tot soiul de alte accesorii și obiecte, îți arată un potret cât se poate de complet al unor vremuri și stiluri de viață care și-au lăsat amprente de neșters până azi.

