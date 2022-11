TOP 10 cele mai așteptate filme ale iernii, pe care nu trebuie să le ratezi

Drame cu potențial de Oscar, pelicule cu acțiune explozivă, filme SF sau horror – cu siguranță vei găsi ceva pe placul tău! Iată ce merită să vezi în această iarnă la cinema.

Violent Night

Nu e chiar genul de film tradițional de Crăciun, însă poate nu strică să ne schimbăm un pic perspectiva. David Harbour, John Leguizamo, Cam Gigandet, Beverly D’Angelo și Alex Hassell joacă în acest thriller care te va ține cu sufletul la gură. Ce se poate întâmpla atunci când un grup de mercenari atacă domeniul unei familii înstărite chiar în timpul sărbătorilor de iarnă? Ei bine, Moș Crăciun face pasul în față pentru a salva situația.

Premiera: 2 decembrie 2022

Avatar: The Way of Water

Cu siguranță James Cameron nu a avut deloc o sarcină ușoară atunci când a decis să facă un sequel pentru Avatar, unul dintre cele mai de succes filme din istoria cinematografiei, căci pretențiile fanilor au crescut de-a lungul anilor. Producția lui Avatar 2 a început în urmă cu o decadă și o tehnologie specială a fost inventată pentru a ajuta la filmările subacvatice. Filmul îi readuce pe Sam Worthington în rolul lui Jake și Zoe Saldana în rolul Neytiri care trebuie să își protejeze familia de o nouă invazie a unui clan de extratereștri necunoscuți care își spun „venusieni” și vor face asta printr-o alianță cu tribul acvatic Metkayina.

Premiera: 16 decembrie 2022

I Wanna Dance with Somebody

Naomi Ackie o interpretează pe Whitney Houston în acest film biografic cu adevărat emoționant. Vom asista la comemorarea voioasă, dar și sfâșietoare, a vieții și carierei mult iubitei Whitney Houston, cea mai puternică voce din muzica pop și R&B din toate timpurile. Filmul îi urmărește parcursul de la începutul obscur, la statutul de legendă și până la moartea sa prematură din 2012.

Premiera: 23 decembrie 2022

Operation Fortune: Ruse de guerre

Prima lună a lui 2023 vine cu o peliculă abundentă în scene de acțiune și spunem asta doar uitându-ne la actorii care interpretează rolurile principale: Josh Hartnett, Jason Statham, Cary Elwes, Hugh Grant, Bugzy Malone, Aubrey Plaza. Agentul special Orson Fortune și echipa sa de agenți recrutează una dintre cele mai mari vedete de cinema de la Hollywood pentru a-i ajuta într-o misiune sub acoperire, care vizează vânzarea unei noi tehnologii mortale de arme ce amenință să perturbe ordinea mondială.

Premiera: 6 ianuarie 2023

Babylon

Cu siguranță unul dintre cele mai așteptate filme ale anului 2023! Brad Pitt, Margot Robbie, Li Jun Li, Olivia Wilde, Eric Roberts și Tobey Maguire sunt numai câțiva dintre actorii care fac parte din distribuția peliculei regizate de Damien Chazelle. Filmul rememorează succesele și eșecurile a diverse personaje care au populat decadentul Hollywood la începuturile lui. Această eră a Hollywood-ului a fost renumită nu numai pentru petrecerile sale legendare și comportamentul desfrânat, ci și pentru conținutul controversat al filmelor.

Premiera: 20 ianuarie 2023

A Man Called Otto

Acțiunea filmului se învârte în jurul unui bărbat văduv, interpretat de Tom Hanks, care trăiește în singurătate și amărăciune. Însă viața lui va lua o întorsătură neașteptată atunci când în cartier sosește un cuplu cu două fiice, care îl va face să vadă viața altfel pe măsură ce se formează o relație emoționantă între ei. Pelicula este o adaptare a cărții lui Fredrick Backman.

Premiera: 13 ianuarie 2023

What’s Love Got to Do with It?

Comedia romantică „What’s Love Got to Do with It?” spune povestea unei tinere britanice care se îndrăgostește de un bărbat sud-asiatic. Din distribuție fac parte Lily James, Emma Thompson, Shazad Latif, Oliver Chris, Nosheen Phoenix.

Premiera: 27 ianuarie 2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Luna februarie începe cu film cu supereroi. Evangeline Lilly și Paul Rudd revin pe marile ecrane în rolurile atât de apreciate în universul Marvel: Ant-Man și, respectiv The Wasp. Lor li se adaugă celebra Michelle Pfeiffer, dar și Michael Douglas, Bill Murray și Kathryn Newton.

Premiera: 17 februarie 2023

Empire of Light

O poveste de dragoste plasată în și în jurul unui vechi și frumos cinematograf aflat într-un oraș de pe coasta de est a Angliei anilor ’80. Rolurile principale sunt interpretate de Olivia Colman, Colin Firth, Toby Jones, Sara Stewart, Tom Brooke

Premiera: 24 februarie 2023

Astérix & Obélix: L’Empire du Milieu

Astérix și Obélix revin pe marile ecrane cu noi aventuri garantate a ne amuza și binedispune. Din distribuție fac parte Marion Cotillard, Vincent Cassel, Guillaume Canet și Zlatan Ibrahimovic.

Premiera: 24 februarie 2023

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro