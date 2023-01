Filme de neratat în luna ianuarie 2023 în cinematografe

Iată ce filme poți vedea în luna ianuarie 2023 în cinematografe.

Babylon

Cu siguranță unul dintre cele mai așteptate filme ale anului 2023! Brad Pitt, Margot Robbie, Li Jun Li, Olivia Wilde, Eric Roberts și Tobey Maguire sunt numai câțiva dintre actorii care fac parte din distribuția peliculei regizate de Damien Chazelle. Filmul rememorează succesele și eșecurile a diverse personaje care au populat decadentul Hollywood la începuturile lui. Această eră a Hollywood-ului a fost renumită nu numai pentru petrecerile sale legendare și comportamentul desfrânat, ci și pentru conținutul controversat al filmelor.

Premiera: 20 ianuarie 2023

Operation Fortune: Ruse de guerre

Prima lună a lui 2023 vine cu o peliculă abundentă în scene de acțiune și spunem asta doar uitându-ne la actorii care interpretează rolurile principale: Josh Hartnett, Jason Statham, Cary Elwes, Hugh Grant, Bugzy Malone, Aubrey Plaza. Agentul special Orson Fortune și echipa sa de agenți recrutează una dintre cele mai mari vedete de cinema de la Hollywood pentru a-i ajuta într-o misiune sub acoperire, care vizează vânzarea unei noi tehnologii mortale de arme ce amenință să perturbe ordinea mondială.

Premiera: 6 ianuarie 2023

A Man Called Otto

Acțiunea filmului se învârte în jurul unui bărbat văduv, interpretat de Tom Hanks, care trăiește în singurătate și amărăciune. Însă viața lui va lua o întorsătură neașteptată atunci când în cartier sosește un cuplu cu două fiice, care îl va face să vadă viața altfel pe măsură ce se formează o relație emoționantă între ei. Pelicula este o adaptare a cărții lui Fredrick Backman.

Premiera: 13 ianuarie 2023

What’s Love Got to Do with It?

Comedia romantică „What’s Love Got to Do with It?” spune povestea unei tinere britanice care se îndrăgostește de un bărbat sud-asiatic. Din distribuție fac parte Lily James, Emma Thompson, Shazad Latif, Oliver Chris, Nosheen Phoenix.

Premiera: 27 ianuarie 2023

Frère et soeur

Pelicula „Frère et soeur” a francezului Arnaud Desplechin, a avut premiera la Festivalul de Cannes 2022, iar din distribuție, alături de celebra actriţă franceză Marion Cotillard, face parte și românca Cosmina Stratan. Alice şi Louis sunt frate şi soră. Ea e actriţă, el profesor şi poet. De mai bine de două decenii, Alice şi-a urât fratele cu ardoare şi în tot acest timp nu s-au întâlnit niciodată, însă moartea părinţilor face ca reîntâlnirea să fie inevitabilă.

Premiera: 6 ianuarie

Taximetriști

Doi taximetriști trec, într-o noapte, printr-o serie de întâmplări care le dau viețile peste cap. „Taximetriști” – cel mai recent film regizat de Bogdan Theodor Olteanu, după un scenariu pe care l-a scris împreună cu Adrian Nicolae, la fel ca piesa de teatru cu același nume – invită publicul alături de personaje savuroase, într-o poveste plină de umor și suspans. Din distribuție fac parte pe Alexandru Ion și Rolando Matsangos – taximetriștii Lică și Liviu – alături de Victoria Raileanu, Monica Bîrlădeanu, Andi Vasluianu, Cosmin Nedelcu („Micutzu”), Ana Maria Guran, Nicoleta Hâncu și Carol Ionescu, dar și Maria Popistașu, Mădălina Stoica, Alex Mircioi, Ramona Niculae, Ștefania Cîrcu, Emma Mateciuc, Adrian Ban, Adi Bulboacă, Adrian Nicolae. Rapperul Spike are o apariție specială și semnează, de asemenea, muzica originală de pe coloana sonoră.

Premiera: 20 ianuarie

M3GAN

Allison Williams interpretează rolul principal din acest thriller SF cu accente horror despre o minune a inteligenței artificiale, o păpușă foarte apropiată de realitate, pe nume M3GAN, programată să fie cel mai bun companion al unui copil și cel mai mare aliat al unui părinte. Jucăria a fost proiectată de geniala specialistă în robotică Gemma (Williams), care, în momentul în care devine brusc tutore nepoatei sale orfane de 8 ani, Cady, decide să conecteze prototipul ei M3GAN cu Cady – o decizie care va avea consecințe inimaginabile.

Premiera: 13 ianuarie

Foto: PR

