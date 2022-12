Agenda de decembrie 2022: cele mai interesante evenimente ale lunii, pe care nu trebuie să le ratezi

Bardo, False Chronicle of a Handful of Thruths

De la câștigătorul în multiple rânduri al premiului Oscar Alejandro González Iñárritu ajunge pe Netflix, pe 16 decembrie, această comedie neagră epică, ce îl urmărește pe Silverio, un jurnalist și documentarist mexican reputat ce trăiește în Los Angeles, pe măsură ce se întoarce în țara natală, fără să-și dea seama de consecințele deciziei sale. Călătoria e plină de anxietăți și amintiri despre trecut, ce fac viața de zi cu zi o revelație, așa că eroul nostru ajunge să-și pună întrebări fundamentale despre identitate, succes, mortalitate, dar și despre istoria locului său și a familiei sale.

Rețeaua Jane

O dramă istorică cu relevanță mare și azi, filmul lui Phyllis Nagy spune povestea lui Joy (Elizabeth Banks), o casnică ca oricare alta în Statele Unite ale anilor 60, care află că este însărcinată și că sarcina o poate costa viața. Asta o împinge către rețeaua Jane, ale cărei membre furnizează cu riscuri uriașe avorturi celor care au nevoie de ele. Cu Sigourney Weaver, Chris Messina, Wunmi Mosaku și Kate Mara, filmul ajunge în cinematografele de la noi pe 9 decembrie.

Partea nevăzută a colecției Lucia Dem. Bălăcescu

Iarna aceasta e musai să dai o fugă până la Muzeul Colecțiilor de Artă din București, pentru a o cunoaște mai bine pe una dintre cele mai interesante artiste românce ale secolului trecut. Lucia Dem. Bălăcescu s-a născut în 1895 într-o familie boierească din Oltenia și a studiat pictura la Paris și București, formându-și un stil aparte, caracterizat de elemente avangardiste suprapuse pe o abordare aparent naivă. Jovială și excentrică, artista a fost activă în majoritatea cercurilor artistice ale vremurilor ei, iar la moartea sa și-a lăsat colecția prin testament muzeului, de la primul desen în cărbune, din 1914, până la peisajele marine din 1976. Le regăsești pe toate aici, în expoziția curatoriată de Liliana Chiriac și Ilinca Damian.

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Al doilea Pinocchio de anul acesta vine de la un veteran al filmelor în care domnește fantezia, mexicanul Guillermo del Toro. Clasica istorie a băiețelului din lemn a lui Carlo Collodi este reimaginată acum în stop motion de Mark Gustafson și ajunge pe Netflix pe 9 decembrie, cu Gregory Mann în rolul titular, cu Ewan McGregor ca Jiminy, dar și cu David Bradley, Tilda Swinton și Finn Wolfhard.

Brother and sister

Marion Cotillard și Melvil Poupaud sunt, în cel mai recent film al lui Arnaud Desplechin, doi frați care nu-și mai vorbesc de mult, dar pe care moartea părinților îi aduce din nou alături. Alice este actriță și îl urăște pe Louis de mai bine de două decenii. Louis, profesor și poet, este ignorat de aceasta când dă peste ea pe stradă. Dar totul e pe cale să se schimbe când sunt forțați de împrejurări să stea față-n față…

Corset

Mitul lui Sissi continuă să fascineze, iar pe 2 decembrie ajunge în cinematografe încă un film biografic care îl exploatează din plin. Regizat de Marie Kreutzer, cu Colin Morgan, Vicky Krieps, Finnegan Oldfield, Alma Hasun și Jeanne Werner în rolurile principale, filmul spune povestea împărătesei în anul în care împlinește 40 de ani și se revoltă împotriva imaginii publice care simte că o încorsetează și a rolului ei pur decorativ.

I Wanna Dance With Somebody

Kasi Lemmons se încumetă să povestească în acest film viața unei cântărețe cum au fost puține, Vocea, dar și persoana care a fost Whitney Houston. Filmul, cu Naomi Ackie în rolul principal, îi urmărește cariera extraordinară, de la începuturile sale la descoperirea ei și traiectoria rapidă către statutul de legendă, parcurgând apoi evenimentele dramatice care au condus la moartea prematură din 2012. Cu premiera pe 23 decembrie, din distribuție mai fac parte Stanley Tucci, Tamara Tunie, Nafessa Williams și Clarke Peters.

Boy from Heaven

O poveste despre un fiu de pescar, primul membru al familiei sale care primește o bursă la Universitatea Al-Azhar din Cairo, centrul puterii islamului sunnit. Însă în prima zi a anului universitar Marele Imam se prăbușește și moare în fața studenților adunați în curtea moscheii. Eroul filmului lui Tarik Saleh, Adam, ajunge astfel în mijlocul unui lupte pentru putere în care sunt implicate și serviciile secrete. Cu Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammed Bakri și Mehdi Dehbi în distribuție, pelicula ajunge în cinematografe pe 2 decembrie.

Mosie Romney – turnturnturnturn

Până pe 14 ianuarie, la galeria Nicodim din cadrul Combinatului Fondului Plastic din București (strada Băiculești 29) ai de văzut prima expoziție a lui Mosie Romney în România, constând în zece picturi ce captează momente unice din timp, scene fotografice încărcate de simbolism și de motive detaliate, lucrări de sine stătătoare străbătute, totuși, de aceeași obsesie pentru storytelling, frânturi de realitate alături de străfulgerări de fantezie. De neratat.

Lady Chatterley’s Lover

Celebra poveste a doamnei Chatterley, tânăra căsătorită cu Sir Clifford care descoperă, când acesta se întoarce din război incapabil să mai meargă, că viața ei de privilegii nu îi mai ajunge, este spusă din nou, de data aceasta de Laure de Clermont-Tonnerre, într-un film cu Emma Corrin, Jack OConnell și Matthew Duckett în rolurile principale. În scenariul adaptat de David Magee după D.H. Lawrence firește că eroina noastră trăiește revelația senzualității alături de Oliver, dar legătura lor devine imediat subiectul preferat al bârfitorilor locali. Din 2 decembrie pe Netflix.

White Noise

După premiera de la Festivalul de la Veneția, cel mai recent film al lui Noah Baumbach, o comedie neagră adaptată după romanul lui Don DeLillo cu același nume, ajunge la sfârșitul anului pe Netflix, descriind o familie americană care se confruntă atât cu greutățile vieții de zi cu zi, cât și cu întrebări fundamentale într-o viață, despre dragoste, moarte și posibilitatea fericirii în lumea în care trăim. Din distribuție fac parte Adam Driver, Greta Gerwig, Raffey Cassidy, André Benjamin, Alessandro Nivola, Jodie Turner-Smith și Don Cheadle.

Muzeul pentru tine!

Chiar acesta este numele unei expoziții inedite, de văzut până la finalul lui decembrie în sala Tancred Bănățeanu a Muzeului Țăranului Român din București. Pusă la cale de Rețeaua Națională a Muzeelor din România, expoziția propune un concept curatorial care aduce în fața publicului laolaltă, pentru prima dată, zeci de piese de tezaur sau de patrimoniu provenite din colecțiile mai multor muzee din țară, cu intenția de a oferi experiențe de cunoaștere și interacțiune unice. Astfel, ai de văzut tronul celor patru monarhi ai României, manuscrisul original al imnului, obiecte steampunk ale poetului Traian T. Coșovei, piese din tezaurele dacice și multe altele.

Tori și Lokita

Veteranii Cannes-ului, frații Luc și Jean-Pierre Dardenne ne aduc, de pe 16 decembrie, în cinematografe un film despre prietenia fără limite dintre doi adolescenți africani care emigrează în Belgia pe cont propriu și despre încercările la care îi supune acest exil. Astfel, o adolescentă din Camerun, Lokita, se apropie de băiețelul Tori, din Benin, și împreună formează o familie de suflet, genul acela rar pe care îl apropie nu doar împrejurările și singurătatea. Un film tandru despre ajutorul care se transformă uneori în sacrificiu de sine.

Concerte speciale de Crăciun la Sala Radio

Concertele cu care ne întâmpină Sala Radio în luna decembrie devin o tradiție, așa că-ți recomandăm câteva cu adevărat festive. Nu rata sâmbătă, pe 10 decembrie, concertul Corului de Copii Radio (dirijat de Răzvan Rădos), interpretând Joy to the World, Jingle Bells, Stille Nacht, Sus, boieri nu mai dormiți. Pe 15 decembrie, Corul Academic Radio are concert tradițional de colinde, sub bagheta lui Ciprian Țuțu. Iar pe 23 decembrie bucură-te de un eveniment extraordinar: prima audiție în România a Swing Symphony, de Wynton Marsalis, dirijor Sascha Goetzel. Concertul este prezentat de Orchestra Națională Radio și Big Band-ul Radio.

Pe urmele abandonului, un podcast narativ

Dacă nu ești deja familiară cu munca esențială pe care o face proiectul Muzeul Abandonului pentru istoria recentă și teribil de dureroasă a fenomenului abandonului din România, poți să începi cu acest podcast narativ și de investigație, un ghid util și totodată o unealtă care evidențiază consistența cercetărilor din spatele produselor muzeului și dezbaterile din cadrul echipei. Înregistrate în parte chiar la Căminul Spital Sighet, clădirea simbolică a instituției digitale Muzeul Abandonului, două episoade ale discuțiilor între cercetători, Memoria generează speranță și Antifonarea durerii, sunt deja disponibile pe Spotify și pe canalul de YouTube al muzeului.

