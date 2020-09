Actori care și-au pierdut cumpătul pe platourile de filmare, ducând la scandaluri de proporții

Hollywood-ul a fost dintotdeauna un loc problematic, sursă infinită de scandaluri și complicații între celebrități – multe dintre acestea se petrec chiar pe platoul de filmare, între actorii care se presupune că ar trebui să colaboreze între ei.

Chiar dacă ajung și la urechile publicului, toate aceste neînțelegeri ajung în timp să fie trecute cu vederea și chiar uitate, reprezentând în final doar o excelentă sursă de știri și o bătaie de cap în plus pentru echipele de PR.

Iată 10 astfel de evenimente despre care probabil nici nu știai, deși, la momentul în care au apărut în presă, toată lumea fierbea de uimire:

Christian Bale a avut o cădere nervoasă în timpul filmărilor penru Terminator Salvation

Se pare că în timp ce filma o scenă pentru Terminator Salvation, apărut în 2009, directorul de imagine Shane Hurlbut ar fi intrat în fața lui Christian Bale, cel din urmă izbucnind într-o criză de înjurături la adresa acestuia, conform The Guardian. Materialul de 4 minute a ajuns însă și pe internet la scurt timp, șocând pe toată lumea – actorul și-a cerut scuze într-o emisiune radio, implorându-și fanii să nu permită acestei „ieșiri incredibil de stânjenitoare să le distragă atenția de la film”.

Marlon Brando l-a jignit pe regizorul filmului The Score

Regizorul Frank Oz era cunoscut că ar fi lucrat ca păpușar în Sesame Street și The Muppet Show, aflându-se în spatele unor personaje precum Fozzie Bear sau Miss Piggy – acest lucru îl deranja foarte tare pe actorul Marlon Brando, potrivit The Guardian, acesta refuzând să lucreze cu el în ultimul său film înainte să moară, The Score. Actorul obișnuia să îl strige „Miss Piggy” și să îl jignească, ajungându-se chiar la soluția ca Robert De Niro, colegul său de platou, să fie mesager între cei doi cât timp Oz urmărea totul de pe un monitor din altă încăpere.

Grace Jones a fugit de pe platoul noului film cu James Bond imediat ce a ajuns



Actrița Grace Jones jucase deja în celebra serie, mai exact în A View to a Kill din 1985 – și a fost rechemată să joace, 25 de ani mai târziu, în No Time to Die programat să apară în toamna anului acesta. Potrivit the Sun, producătorii au transformat revenirea lui Grace într-un adevărat eveniment, cu tot cu o cazare de lux și un covor roșu pentru a o face să se simtă binevenită. Însă, când actrița a văzut că urma să joace rolul unui personaj destul de neimportant, a plecat mai repede decât a venit, fără măcar să filmeze o scenă. „A plecat de acolo mai repede decât ai sorbi un martini”, a descris o sursă lucrurile la acel moment.

Sonny Landham avea un bodyguard, dar nu pentru el

Actorul cunoscut pentru rolul lui Billi Sole din filmul de acțiune din 1987, Predator, avea probleme destul de mari cu consumul de alcool dar și cu violența. Asistentul regizorului filmului, Beau Marks, a mărturisit pentru un documentar că Sonny „era nebun. Ajunsesem să angajăm un bodyguard care să ne protejeze de Sonny și să îl mai verifice cât de cât. Fiindcă, dacă începea să bea, eram terminați”. Totul a fost confirmat mai târziu și de regizorul filmului, John McTiernan, într-un material ce apare alături de film pe DVD.

Steven Seagal și John Leguizamo s-au luat la bătaie de cum s-au văzut

Celebrul actor Steven Seagal, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din filmele de acțiune, ar fi avut ieșiri destul de violente cu John Leguizamo, colegul său de platou pentru filmul Executive Decision din 1996, chiar la câteva minute după ce s-au întâlnit prima dată. „Venim la repetiții, și el spune ‘Eu comand. Ce spun eu e lege. Se opune cineva?’ iar eu am început să râd rău… a venit și m-a împins în perete, m-a lovit cu cotul”, își amintește Leguizamo. „Chiar voiam să îi spun cât de mare și gras era și că aleargă ca o fată, dar n-am făcut-o pentru că tot ce-am putut spune a fost ‘De ce?!'”. Mai târziu, actorul mărturisește și cum, în timpul filmărilor pentru scena morții personajului interpretat de Seagal, el venea mai devreme doar pentru a vedea totul de mai multe ori – „era ca o fantezie”, explică Leguizamo.

Shannen Doherty s-a luat la bătaie cu Jennie Garth, pe platourile de filmare Beverly Hills 90210

S-a zvonit ceva timp că actrițele din Beverly Hills 90210, Shannen Doherty și Jennie Garth, ar fi avut o ceartă destul de violentă în timpul filmărilor – lucru confirmat la un moment dat într-un interviu TV din 2015 de către colega lor, Tori Spelling, aka fiica lui Aaron Spelling, creatorul serialului. Cele două actrițe au recunoscut și ele mai târziu că ar fi avut o ceartă în spatele camerelor, însă nu una „cu pumnii” așa cum spuneau zvonurile, ci mai mult una nesemnificativă, din care s-au ales doar cu niște mici „zgărieturi”.

Shia LaBeouf se lupta cu Tom Hardy în timpul „liber”

Colegi de platou în timpul filmărilor pentru Lawless din 2012, LaBeouf și Hardy au devenit protagoniștii unor zvonuri confirmate chiar de regizorul Tom Hillcoat conform cărora existau mereu bătăi între ei, „până în momentul în care trebuiau chiar ținuți”. Tom Hardy a făcut și el câteva remarci despre eveniment, recunoscând că „și-a luat bătaie de la Shia, aparent,” și continuând să îl descrie pe fostul său coleg ca fiind „destul de intimidant de asemenea”. LaBoeuf însă a pus capăt tuturor speculațiilor când a descris întreaga scenă într-un interviu pentru Hot Ones ca fiind un accident – mai exact, Hardy a intrat brusc în camera lui și l-a tras din pat, l-a provocat la bătaie; deși nu era o bătaie serioasă, au ajuns până la scări unde „Tom a căzut și și-a lovit spatele”. Hardy a împrăștiat zvonul cum că l-ar fi bătut, dar „nu era cazul”, a mai spus Shia – „pur și simplu aveam momentele noastre de bătaie prietenească.”

Bill Murray, ceartă furtunoasă cu Chevy Chase în culisele SNL

Chevy Chase a fost primul star al emisiunii Saturday Night Live din 1975 – însă a fost înlocuit de Bill Murray chiar la jumătatea filmărilor celui de-al doilea sezon, după plecarea sa bruscă. Când Chase s-a întors cu gândul de a redeveni vedeta emisiunii, colegii de platou n-au fost prea încântați, fiindcă asta ar fi însemnat distrugerea carierelor abia începute – în timp ce Chevy avusese deja succes. În culise, se pare că însuși Murray s-ar fi luat la ceartă cu Chase pe acest subiect – el a confirmat mai târziu evenimentul, însă l-a descris ca fiind mai mult un „non-eveniment”, adică fără violență fizică, ci doar verbală, fiindcă el a trebuit să vorbească în numele nemulțumirilor tuturor.

Bette Davis a lovit-o pe Joan Crawford chiar în timpul filmărilor pentru What Ever Happened to Baby Jane

Legende ale Hollywood-ului, actrițele Bette Davis și Joan Crawford au fost de acord să joace împreună în filmul What Ever Happened to Baby Jane din 1962 – deși Crawford probabil a regretat decizia după aceea. Se pare că cele două se urau atât de mult încât Crawford cerea să fie înlocuită cu o dublură în timpul scenelor violente dintre ele, de frică să nu fie lovită cu adevărat de cealaltă actriță – acest lucru s-a și întâmplat la un moment dat, Joan având nevoie chiar să îi fie cusută rana. Ca răzbunare, ea și-a pus cele mai grele pietre în buzunar în timpul unei scene în care Davis trebuia să o tragă de pe scaun, filmarea trebuind repetată astfel de mai multe ori, extenuând-o pe Davis până la final.

Johnny Depp, acuzat că ar fi atacat un membru al echipei de pe platoul City of Lies

Într-una dintre scenele pe care chiar Depp le regiza, echipa se afla pe o stradă din Los Angeles închisă special pentru filmări, când managerul de producție l-a anunțat că „permisul a expirat” și că filmările trebuie să înceteze. Johnny Depp, care „fumase și băuse toată ziua”, a devenit furios și a încercat să-l lovească pe respectivul coleg – acesta ar fi depus și plângere în urma ieșirii nervoase a actorului, potrivit Deadline, iar lansarea filmului City of Lies a fost amânată până la finalizarea procesului, cu doar o lună înainte de data inițială de lansare din septembrie 2018.

Text: Cristiana Daraban

Foto: PR

