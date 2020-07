Actori care au decis să părăsească serialele care i-au făcut faimoși

Mai mulți actori de la Hollywood au decis să plece din serialele care le-au adus notorietatea de care se bucură astăzi.

Iar în ceea ce privește motivele, acestea sunt multiple, fie faptul că și-au dorit mai mulți bani, nu se mai regăseau în povestea serialului respectiv sau au decis să se implice în alte proiecte. Așadar, iată care sunt actorii care au plecat din serialele care i-au făcut faimoși:

1. America Ferrera – Superstore

În februarie, actrița America Ferrera a anunțat că va părăsi serialul Superstore, în care a interpretat-o pe Amy, după cel de-al cincilea sezon. „Ultimii cinci ani din Superstore au fost unii plini de satisfacții și plăcuți. Producția, regia și acțiunea alături de această distribuție și echipă mi-au oferit oportunitatea să mă dezvolt ca persoană”, a declarat actrița, potrivit CNN. America Ferrera ar mai putea avea o apariție scurtă în sezonul șase, cu toate că filmările pentru sezonul cinci au fost suspendate în contextul pandemiei.

2. Kourtney Kardashian – Keeping Up With the Kardashians

După 18 sezoane, Kourtney Kardashian a luat decizia de a se retrage din celebrul show Keeping Up With the Kardashians. Conform declarațiilor ei, mediul de lucru devenise unul toxic. „Filmăm non-stop de 14 ani. Mă simțeam neîmplinită și a devenit un mediu toxic pentru a mai putea continua”, a declarat recent Kourtney Kardashian pentru Vogue Arabia. „Am decis să mă dedic mai mult vieții de mamă”, a adăugat ea pentru People în noiembrie 2019, dezvăluind decizia ei de a părăsi show-ul.

3. Sandra Oh – Grey’s Anatomy

După ce a interpretat-o timp de zece ani pe dr. Cristina Yang în serialul Grey’s Anatomy, Sandra Oh a decis că ar fi momentul să renunțe la acel rol. Într-un interviu acordat publicației Vulture în 2018, actrița a mărturisit că: „Am simțit că am făcut tot ceea ce am vrut. Nu am crezut că asta este tot ceea ce pot, am făcut totul. A fost mai mult de atât. A fost de fapt un sentiment de satisfacție.”

4. Justin Chambers – Grey’s Anatomy

Un alt actor care a părăsit Grey’s Anatomy a fost și Justin Chambers, care l-a interpretat de Alex Karev. În plus, a fost printre puținii actori care au rămas în serial încă de la începutul acestuia, jucând pentru aproape 15 ani. „Nu există niciodată un moment potrivit să spui adio unui show şi unui personaj care mi-au definit atât de mult viaţa în ultimii 15 ani. Totuși, de ceva vreme, am sperat să îmi diversific rolurile şi alegerile în carieră. Ajungând la 50 de ani sunt binecuvântat cu o soţie remarcabilă şi care mă încurajează şi cu cinci copii minunaţi, așa că acum este momentul”, a declarat actorul. Ultimul episod în care a apărut a fost în noiembrie, iar fanii nu știau la vremea respectivă că nu-l vor mai vedea pe Justin Chambers.

5. Skeet Ulrich – Riverdale

La începutul anului, Skeet Ulrich, care l-a interpretat pe FP Jones în Riverdale, a anunțat că va părăsi serialul. Potrivit Comicbook.com, actorul a mărturisit că a decis să plece deoarece s-a „plictisit din punct de vedere creativ.” Scenaristul serialului, Roberto Aguirre-Sacasa, a declarat pentru Entertainment Weekly că îi dă oportunitatea actorului de a reveni în serial.

6. Jim Parsons – The Big Bang Theory

Actorul Jim Parsons din The Big Bang Theory a decis după 12 sezoane că a venit momentul să își rămas-bun de la rolul său, Sheldon Cooper. Cu toate că i s-a oferit și un nou contract care i-ar fi adus 50 de milioane de dolari, actorul nu a fost de acord. „Le sunt profund recunoscător telespectatorilor noştri, ei fiind principalul motiv pentru care noi am primit şansa de a explora aceste personaje timp de 12 ani din vieţile noastre. Le sunt recunoscător şi membrilor echipei noastre, oamenii care sunt atât de drăguţi, cei care ne salută şi ne zâmbesc de fiecare dată când apărem pe platourile de filmare şi care, chiar dacă nu-i vedeţi la televizor, reprezintă adevăratul suflet al acestui serial. Le sunt recunoscător tuturor scenariştilor fără de care Big Bang Theory nu ar fi existat”, a declarat actorul la momentul respectiv. După plecarea lui, CBS a decis că serialul se va încheia după 12 sezoane.

7. Mischa Barton – The O.C.

După trei sezoane pline de dramă, Mischa Barton, care a jucat-o pe Marissa Cooper în serialul The O.C. a decis să plece. „Personajul meu a trecut prin multe, atât de multe încât nu știu ce ar mai putea face”, a declarat actrița. „Am ajuns în acel punct al vieții în care să consider că nu sunt atât de sigură că îmi place să fac asta”, a mai spus Mischa Barton.

8. Christopher Meloni – Law and Order: SVU

După 12 ani, Christopher Meloni a decis că este momentul să plece din Law and Order: SVU și să abandoneze rolul detectivului Elliot Stabler. În ciuda faptului că au existat și câteva negocieri privind salariul său, actorul nu s-a lăsat convins.

9. T.R. Knight – Grey’s Anatomy

După cinci sezoane în care l-a interpretat pe George O’Malley în Grey’s Anatomy, T.R. Knight a luat decizia de a părăsi serialul. În 2009, actorul a mărturisit pentru Entertainment Weekly că a resimțit anumte „probleme în comunicarea” cu producătoarea serialului, Shonda Rhimes.

10. Adam Brody – Gilmore Girls

Adam Brody a decis să plece din serialul Gilmore Girls, unde îl interpreta pe iubitul lui Lane Kim, Dave Rygalsky, pentru a juca în The O.C. Plecarea personajului său din Gilmore Girls a fost motivată de faptul că el a decis să meargă la facultate în California.

11. David Caruso – NYPD Blue

David Caruso a plecat din serialul NYPD Blue, acolo unde îl juca pe John Kelly, din cauza faptului că negocierile privind salariul său nu au mers așa cum s-a așteptat. Mai exact, potrivit Entertainment Weekly, el a cerut 100.000 de dolari pentru un episod, ceea ce ar fi fost cu mult față de suma pe care o câștiga înainte, și anume 40.000 de dolari.

12. Topher Grace – That ’70s Show

În 2018, Topher Grace a declarat pentru Indiewire faptul că, după ce l-a jucat pe Eric Forman timp de șapte sezoane în That ’70s Show a fost suficient de stabil din punct de vedere financiar astfel încât să se retragă din serial. „Acum 5-6 ani, am întâlnit-o pe femeia care acum este soția mea. Eram încrezător și a fost un noroc faptul că am jucat într-un serial atât de mulți ani. Am realizat atunci că nu am nevoie de atât de mulți bani.”

13. Jared Padalecki – Gilmore Girls

După ce a jucat timp de cinci sezoane în Gilmore Girls, Jared Padalecki a decis să plece din serial. Acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că în acea perioadă obținuse un rol principal în Supernatural.

14. Jerry Seinfeld – Seinfeld

Jerry Seinfeld a jucat timp de nouă sezoane în celebrul serial Seinfeld, iar după a renunțat. „Am vrut să închei serialul în aceeași notă în care am și făcut-o atâția ani. Am vrut ca finalul să fie puternic și să fiu recunoscător”, spunea actorul în 1997 pentru The New York Times.

Foto: PR

