Activități amuzante sau utile în cuplu, când sunteți plictisiți și nu vreți să ieșiți din casă

Este o zi ploioasă, sunteți obosiți, nu aveți chef să ieșiți din casă, vreți să petreceți timp în doi. Oricare ar fi varianta cine spune că timpul în interiorul căminului trebuie să fie unul plictisitor? Există o serie de activități amuzante în cuplu care pot aduce un plus de dinamism și distracție.

Board game

Pregătiți jocul și treceți la atac. Atenție să nu devină o luptă pentru putere, competiție care să se lase cu certuri. Pur și simplu vă distrați și, de ce nu, este un teasing care crește atracția fizică. Vă redescoperiți capacitățile intelectuale, de a inova, a găsi soluții eficiente, creșteți gradual admirația reciprocă.

Vizitați un muzeu…

… chiar de pe canapeaua voastră, fără să plătiți avion, cazare și să consumați zilele de concediu. În pandemie multe muzee au permis turul virtual, pe care îl puteți face cu muzica preferată în fundal și un pahar cu vin bun în mână. Nu vă loviți de aglomerație și puteți comenta în voie.

Gătiți împreună ceva wow

Asta mai ales dacă sunteți pasionați de cooking. Dar nu o rețetă simplă, testată de multiple ori, ci ceva cu adevărat provocator, care să devină un proiect îndrăzneț pentru echipa de bucătari pe care o formați.

Trivia despre voi

Vă este familiar acest concept ca joc de cultură generală. Cum ar fi să îl adaptați la voi și relația voastră? Vreți ca totul să devină și mai palpitant? Puneți o miză pe care o negociați de comun acord. Puteți pune întrebări mai ușoare de tipul culoarea preferată, dar și întrebări medii sau grele care să solicite intens memoria. Credeați că știți totul unul despre celălalt? Posibil să nu…

Picnic în mijlocul sufrageriei

E mult prea cald afară ori plouă cu găleata? Aveți anumite responsabilități și nu puteți evada din oraș? Vă îmbracați adecvat, așezați păturica pe covor, puneți la televizor un fundal cu natură și efectiv luați masa acolo ca și cum sunteți la pădure!

Karaoke

Fie că aveți voce sau nu, o seară de karaoke va aduce multiple zâmbete. Stați la bloc? Puneți vecinii în temă. Locuiți la casă? Închideți geamurile și lăsați divele din voi să iasă la iveală. You’re simply the best, beeetter than aaaall the rest….

Bucket list

Mai știi filmul The Bucket List? Nu trebuie să ajungeți ca personajele lui Morgan Freeman și Jack Nicholson. Așterneți pe hârtie toate acele lucruri pe care fiecare își dorește cu ardoare să le facă. Apoi comparați notițele și vedeți ce aveți comun. După, concepeți un plan pentru când și cum le puteți pune în practică. Cele individuale doriți să le faceți singuri, cu prieteni care știți că visează la aceleași lucruri? Sau le puteți integra într-o vacanță în care să mergeți împreună?

Focul de tabără

Dacă aveți un șemineu, puteți să faceți focul în curte, cu atât mai bine. Locuiți la apartament? Strângeți toate lumânările din casă, așezați-le pe o tavă pentru a proteja covorul. Apoi depănați întâmplări amuzante sau terifiante la acest foc de tabără improvizat.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro