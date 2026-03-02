8 filme de neratat în luna martie 2026 în cinematografe

Iată ce filme poți vedea în luna martie 2026 în cinematografe.

1. The Bride!

„Mireasa!” este o abordare îndrăzneață, emblematică și emoționantă a uneia dintre cele mai cunoscute povești fantastice. Acțiunea se desfășoară în anii 1930, când Frankenstein (Christian Bale) se simte extrem de singur și îi cere unui doctor briliant să îi creeze o parteneră. Împreună, aceștia readuc la viață o tânără superbă și astfel Mireasa! ia naștere. Ce urmează este dincolo de imaginația oricui: Crimă! Posesie! Mișcare socială radicală! O idilă criminală!

Premiera: 6 martie 2026

2. Project Hail Mary

Profesorul de științe Ryland Grace (Ryan Gosling) se trezește pe o navă spațială la ani-lumină de casă, fără să-și amintească cine e sau cum a ajuns acolo. Pe măsură ce memoria îi revine, Ryland începe să-și înțeleagă misiunea: trebuie să rezolve misterul substanței care provoacă stingerea soarelui. Profesorul trebuie să-și folosească cunoștințele și ingeniozitatea pentru a împiedica dispariția vieții pe Pământ…

Premiera: 20 martie 2026

3. Reminders of Him

Fenomenul literar semnat de autoarea Colleen Hoover, bestseller #1 New York Times, devine un lungmetraj emoționant despre maternitate, iertare și forța iubirii de a depăși chiar și cea mai gravă greșeală. După o ieșire perfectă cu iubitul ei, Kenna (Maika Monroe; The Hand That Rocks the Cradle, Longlegs) face o greșeală inimaginabilă care o trimite la închisoare. Șapte ani mai târziu, Kenna se întoarce în orașul natal din Wyoming, sperând să-și refacă viața și să câștige șansa de a se reuni cu fiica ei, Diem, pe care nu a cunoscut-o niciodată. Când bunicii care au custodia lui Diem refuză categoric să-i permită Kennei să-și vadă fiica, aceasta descoperă o compasiune neașteptată – și apoi ceva mai adevărat și mai profund -alături de Ledger (Tyriq Withers; HIM, I Know What You Did Last Summer), fost jucător NFL și proprietar al barului local. Pe măsură ce relația lor secretă prinde contur, cresc și pericolele pentru amândoi, împingând-o pe Kenna spre suferință dar, în cele din urmă, spre speranța unei a doua șanse.

Premiera: 13 martie 2026

4. The Magic Faraway Tree

Simon Farnaby adaptează îndrăgita poveste pentru copii a lui Enid Blyton într-o aventură fantastică și capricioasă, cu Claire Foy și Andrew Garfield în rolurile principale. După ce se mută într-o zonă rurală izolată din Anglia, copiii lor dau peste un copac magic uriaș, locuit de personaje excentrice precum Moonface și Dame Washalot. În timp ce se cațără în tărâmuri fantastice deasupra norilor, această familie modernă găsește refugiul suprem și șansa de a se reconecta și de a se aprecia reciproc pentru ceea ce sunt cu adevărat.

Premiera: 27 martie 2026

5. Acel martie

Anabel Albu, o agentă a serviciilor de informații românești, primește misiunea de a-l supraveghea pe Vlad Bratu, un cercetător implicat într-un proiect științific de importanță strategică. Ceea ce începe ca o operațiune de rutină se transformă rapid într-o confruntare complexă, în care interese politice, jocuri de putere și servicii secrete rivale se intersectează periculos. În timp ce Vlad încearcă să împiedice ca rezultatul muncii sale – o descoperire medicală revoluționară – să ajungă pe mâinile unui stat dispus să o folosească în scopuri de control și manipulare, Anabel este prinsă între loialitatea față de misiune și adevărul pe care începe să-l descopere. Pe fondul unei operațiuni internaționale ce se desfășoară între România și Spania, alianțele devin instabile, iar granița dintre bine și rău se estompează. Filmul este regizat de Iura Luncașu, iar din distribuție fac parte Mădălina Bellariu Ion, Esther Acebo, Costas Mandylor, Eduard Trică, Luke Roberts, Didi Anderson.

Premiera: 6 martie 2026

6. Hoppers

O iubitoare de animale folosește o tehnologie care îi plasează conștiința într-un castor robotizat pentru a descoperi mistere din lumea animalelor dincolo de imaginația ei. O animație adorabilă, de neratat!

Premiera: 6 martie 2026

7. Good Luck, Have Fun, Don’t Die

O noapte întunecată. Un local aglomerat. Un bărbat cu un detonator dă buzna, pretinzând că vine din viitor. Este a 117-a oară când se întoarce cu aceeași misiune urgentă. Înainte să expire timpul, trebuie să recruteze un grup de clienți clar nepregătiți (Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry și Juno Temple) pentru a opri iminenta apocalipsă a inteligenței artificiale și a salva omenirea de pericolele rețelelor sociale. Problema? Totul le este potrivnic, de la străini sceptici și adolescenți cu mințile prăjite, până la monstruozități algoritmice dincolo de controlul lor. Dar, dacă acest grup de neaveniți reușește, lumea s-ar putea să fie, până la urmă, în regulă… Sau nu, cine știe!

Premiera: 6 martie 2026

8. They Will Kill You

Pelicula se dezlănțuie cu valuri de sânge, plus groază plină de acțiune și umor negru, în care o tânără trebuie să supraviețuiască o noapte în hotelul Virgil. Acolo un cult demonic ascuns a pregătit o capcană mortală care să facă din femeie ofrandă. Filmul îi are în rolurile principale Zazie Beetz, Myha’La, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham și Patricia Arquette.

Premiera: 27 martie 2026

Citește și:

Actori care refuză să își facă toate cascadoriile din filme și motivele pentru această decizie

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro