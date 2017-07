7 semne ca ai gasit dragostea pe care o meriti

Noi am descoperit 7 semne care iti indica fara doar si poate ca ai gasit dragostea pe care o meriti.

1. Te simti incurajata sa fii cea mai buna varianta a ta

Atunci cand ai gasit persoana potrivita, nu te temi sa te arati lumii exact asa cum esti. In acelasi timp, nici nu ti-e teama sa-ti doresti sa (te) imbunatatesti si sa devii o varianta mai buna a ta. Vrei sa-ti urmezi visele, sa inveti ceva nou, sa-i ajuti pe altii, sa fii mai implicata in ceea ce faci. Incepi sa te simti speciala, dar in acelasi timp iti doresti ca partenerul tau sa cunoasca cea mai buna versiune a persoanei tale.

2. Nu esti macinata de indoieli

Atunci cand ai gasit dragostea pe care o meriti, nu esti chinuita de indoieli. Nu mai simti nevoia sa joci roluri, nu mai elaborezi strategii complicate, nu te mai lasi antrenata in fel si fel de jocuri, care iti mananca timp si energie. In adancul sufletului tau, stii ca iti este loial si nu te mai infurii sau nu te mai ingrijorezi daca intarzie sa-ti raspunda la un SMS. Ai incredere in el, pentru ca stii ca aveti o relatie speciala.

3. Nu iti este teama

Cand esti la inceputul unei relatii, este absolut normal sa te temi atunci cand te gandesti la cursul pe care il va urma acea relatie. Dar daca gasesti barbatul potrivit pentru tine, viitorul nu va mai parea un spatiu inspaimantator, ci o perioada promitatoare, pe care o vei astepta plina de entuziasm, curioasa in legatura cu ceea ce urmeaza in viata voastra. Gandul ca iti vei petrece urmatoarea etapa sau urmatorul capitol din viata alaturi de o persoana pe care o iubesti te motiveaza si iti da o stare de liniste si fericire.

4. Te simti iubita cu adevarat

Poate ca suna cliseistic si foarte predictibil, dar cand gasesti acea persoana alaturi de care te vezi imbatranind, simti ca dragostea ei te insosteste in orice moment si pe orice palier al vietii tale. Te simti acceptata pentru ceea ce esti, cu toate defectele si imperfectiunile tale, iar gandul ca cineva te iubeste cu adevarat iti da curaj si putere. Simti ca dragostea te poate face suficient de puternica incat sa invingi in orice lupta si sa faci fata oricarei provocari.

5. Stii cand are nevoie de un pic de singuratate

Nimeni nu a spus ca trebuie sa petreci fiecare moment al zilei alaturi de el (si nici nu este de dorit!). Uneori, chiar daca iti vei dori sa fii in preajma lui, e posibil ca el sa aiba nevoie de un pic de spatiu. Dar stii ca el este alesul, atunci cand nu te simti respinsa sau inutila, cand va respectati unul altuia nevoia de singuratate.

6. Ai curajul sa-i spui ce te deranjeaza

Sa spui deschis partenerului tau ce nu-ti convine este , de fapt, un semn de incredere totala. Esti suficient de sigura pe relatia voastra incat sa puteti discuta despre orice, fara sa-ti fie teama ca-l ranesti sau ca-l pierzi. Daca te simti indeajuns de confortabil sa provoci o discutie pertinenta in contradictoriu (si nu doar de dragul contrazicerii), inseamna ca aveti o relatie matura, fara zone tabu.

7. Recunosti cand gresesti

Am vazut multe relatii in jurul meu care s-au destramat doar pentru ca cei doi au fost suficient de orgoliosi incat sa nu recunoasca atunci cand au gresit. Atunci cand vei gasi barbatul potrivit, te vei simti suficient de confortabil incat sa admiti ca ai dat-o in bara, daca chiar ai facut asta. Nu vei simti nici un moment ca el ar putea sa foloseasca aceasta marturisire impotriva ta in viitor.

Citeste si:

Lucrurile care isi maresc sansele de a gasi dragostea adevarata

Foto: Instagram