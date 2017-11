7 moduri sigure prin care poti evita infidelitatea in relatie

Infidelitatea este calea directa catre o despartire. Cine spune ca poate trece peste, nu de putine ori se dovedeste incapabil sa faca fata unei astfel de tradari. Si asta nu doar pentru ca te intrebi obsesiv de ce s-a intamplat, ci si pentru ca este foarte greu sa ierti un astfel de lucru si sa mergi mai departe.

Multora ne este frica de infidelitate, desi de multe ori nu recunoastem in fata partenerului nostru. Dar haideti sa fim realiste, cel mai sanatos mod de a infrunta frica de tradare este sa vorbesti cu iubitul tau despre nesigurantele tale si sa observi schimbarile din comportamentul celui de langa tine, pentru a diminua socul in caz de necesitate. Comunicarea este cheia si in acest caz!

Si crede-ma, aceste precautii sunt valabile pentru toate lumea. Nu vreau sa te sperii, dar infidelitatea este mai frecventa decat ti-ai putea imagina. 1 din 5 persoana a tradat la un moment dat sau a fost tradata de fostii parteneri, potrivit unui sondaj YouGov. Daca ai avut mai mult de 5 iubiti, nu este greu sa faci o estimare. Acest lucru nu inseamna ca infidelitatea este inevitabila. Sunt moduri in care poti tine la distanta aceasta inspita de relatia ta. Cea mai eficienta metoda este comunicarea deschisa cu partenerul tau despre fidelitate, tentatii si sex.

Nu este usor sa accepti ca ti se poate intampla si tie, dar este inteligent. Nu prea stii cum ar trebui sa arate un plan preventiv? Vezi mai jos 7 moduri in care iti poti proteja relatia de infidelitate.

VORBESTE DESPRE FRICILE TALE

Esti geloasa si il suspectezi ca te tradeaza? Este in regula, toate avem astfel de ganduri. Important este sa vorbesti cu el despre asta. Daca nu te deschizi, ideile tale te vor macina si asta il va indeparta. Nu lasa posesivitatea sa iti afecteze relatia. Cel mai sanatos pentru cuplu este sa identificati impreuna motivele ingrijorarii si sa fiti sinceri.

NU CREDE CA IN RELATIA TA ESTE IMPOSIBILA TRADAREA

Poate este greu sa accepti realitatea, dar oricine poate fi tradat. Pentru ca este usor sa ranesti si sa indepartezi pe cel de langa tine. Tine minte ca tradarea nu este o rautate a a partenerului. Este mult mai complicat decat atat. Nu exista relatii ideale si nici a ta nu este o exceptie. Cea mai mare greseala pe care o facem este sa consideram ca doar oamenii rai tradeaza. In general nu este deloc asa. Infidelitatea intervine atunci cand in relatie exista o lipsa sau o problema si partenerii nu comunica deschis. In aceste situatii prieteniile devin aventuri, iar simpatia devine atractie.

ROAGA-L SA ITI DEFINEASCA INFIDELITATEA

Probabil tu si iubitul tau sunteti pe aceeasi lungime de unda si deduci ca acelasi lucru este valabil si in privinta infidelitatii. Oricat de mult v-ati asemana, nu uita sa lamuresti impreuna cu el ce inseamna fidelitate si ce nu. Nu poti avea garantia ca un alt om gandeste ca tine in aceasta privinta doar pentru ca va asemanati in altele. Unii oameni considera tradare doar raportul sexual, de vreme ce altii considera tradare si intimitatea emotionala. Vezi ce parere are despre acest subiect. Desi pare evident, ar fi constructiv sa vezi ce inseamna pentru el monogamie si infidelitate si alte aspecte importante pentru tine. Asta te va ajuta sa eviti neintelegerile.

DACA ORICARE DINTRE VOI ESTE TENTAT SA INCERCE, VORBITI DESCHIS

Ce te faci daca ii trece prin cap sa te tradeze? Ideea este ca inca nu a facut-o si inca mai puteti face ceva pentru a preveni. Poate suna ciudat, dar cel mai bine este sa vorbiti deschis despre asta si sa gasiti o solutie. Este cumva firesc sa va simtiti atrasi si de alte persoane dupa o perioada lunga in care ati fost impreuna. Motivul principal este rutina care intervine in relatie si care ucide entuziasmul si pasiunea dintre voi. La inceput totul este minunat si nu depui mari eforturi pentru a-l tine aproape, dar important este ca in timp sa nu uiti sa condimentezi viata de zi cu zi cu putina adrenalina.

MENTINE INTIMITATEA IN RELATIE

Si prin intimitate nu ma refer doar la cea fizica. Baza unei relatii este pana la urma complicitatea emotionala si mai apoi atractia sexuala. Cea mai buna strategie pentru a-l tine aproape este sa lucrezi la aceste doua aspecte. Satisfactia intr-o relatie este determinata de emotie si chimie. Daca una dintre ele schiopateaza sau mai grav, ambele sunt deficitare, atunci va simti ca ceva ii lipseste si va cauta sa suplineasca intr-un fel acea carenta. Nu trata iubirea partenerului tau ca pe ceva ce ti se cuvine, ci ca pe ceva care se castiga permanent si se mentine. O persoana care se simte desconsiderata sau dezamagita va cauta atentia din partea altora. Asa ca fii acolo pentru el!

COMUNICA EFICIENT

Ai grija intotdeauna ca ce transmiti partenerului tau sa fie clar. Comunicarea deficitara poate fi sursa multor conflicte si mai departe chiar si a infidelitatii. Nu va desconsiderati reciproc si invatati ca parte importanta din comunicare este ascultarea. Lasa sarcasmul si criticile deoparte si spune direct si sincer ce te deranjeaza. Neintelegerea nemultumirilor celuilalt duce deseori la racirea relatiei si la destramarea intimitatii la care ati construit pentru mult timp.

ASUMA-TI RESPONSABILITATEA SI COMUNICA

Fii deschisa si spune-i iubitului tau cand nu esti de acord cu modul in care abordeaza o problema. Daca eviti sa discuti despre ceea ce gandesti pentru a evita certurile, nu vei face decat sa hranesti incertitudinea si tensiunea in cuplu. Asuma-ti prima responsabilitatea si incepe sa discuti cu el. Aceasta gandire este constructiva mai ales in momentele in care simti ca v-ati indepartat. Astfel, eviti suspiciunea si frica de tradare si il faci pe celalalt sa inteleaga ce anume din comportamentul lui te afecteaza.

Parca infidelitatea nu mai este chiar arma celui rau, ci mai degraba slabiciunea celui trist. Invata din aceste sfaturi si axeaza-te pe comunicare si sinceritate. Pana la urma, tradarea este veche de cand lumea si nu esti prima femeie care se confrunta cu aceasta problema. Cere sfatul femeilor experimentate si vorbeste deschis cu iubitul tau.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Imaxtree