O prima intalnire inseamna emotii, nerabdare si poate chiar si putina teama. O sa ma placa? Arat suficient de bine? Aceste intrebari ni le putem toate. Pentru ca orice persoana vrea sa impresioneze, mai ales daca iti place cu adevarat persoana cu care vei merge la intalnire, cateodata mai apar si cateva minciuni.

Un lucru amuzant este ca si barbatii fac asta, asadar nu te astepta sa fie complet sincer. Ce minciuni spune? Nu iti spunem spune acest lucru concret, insa am adunat o lista cu cele mai intalnite minciuni pe care ti le-ar putea spune la prima intalnire.

1. Despre job-ul lui

S-ar putea intampla ca job-ul lui adevarat sa nu fie intocmai cel pe care si-l doreste, asadar simte nevoie sa schimbe putin acest lucru. Acest lucru ar putea fi nevinovat, mai ales daca nu este vorba despre o diferenta atat de mare. Daca el vrea sa te impresioneze, ar putea sa iti spuna ca are mai multe responsabilitati decat in realitate. Daca nu pare nimic exagerat, nu ar trebui sa iti faci foarte multe griji – veti glumi din cauza acestui lucru daca veti ramane mai mult timp impreuna.

2. Despre situatia lui financiara

Inca din cele mai vechi timpuri, barbatii au fost considerati cei care au grija de familie. Multi inca sunt de parere ca ei ar trebui sa aiba cel mai mare venit, asadar este de inteles ca ar putea incerca sa te minta in aceasta privinta. Poate vrea sa te impresioneze, insa aici trebuie sa ai grija. Nu ti-ai dori ca barbatul cu care te intalnesti sa aiba de fapt o datorie imensa pe care nu o poate gestiona.

3. Daca exista si o alta persoana in viata lui

De data asta nu mai vorbim despre o minciuna nevinovata, ci una care chiar te-ar putea rani. Indiferent ca este vorba despre o relatie care nu mai functioneaza sau pur si simplu o alta femeie cu care se vede, probabil nu ai nevoie de asa ceva. Desigur, nu prea ai cum sa afli asa usor acest lucru, insa este bine sa fii precauta.

Citeste si:

10 greseli critice pe care le fac in relatii aproape toti barbatii de succes

4. Unde locuieste

Este destul de greu sa minti pe cineva in privinta locuintei tale, insa probabil pur si simplu va evita acest subiect daca inca locuieste cu parintii sau prietenii lui. Daca tu vei insista insa, ar putea sa iti spuna ca acest loc este doar temporar si ca urmeaza sa se mute singur, insa nu poti stii niciodata cat de adevarat este acest lucru, nu?

5. Cat de des merge la sala

Daca tu ii povestesti cat de mult iti place sa faci sport, atunci s-ar putea ca el sa iti spuna ca merge zilnic la sala, chiar daca el in realitate probabil nici nu are vreun abonament. Daca iti spune ca face sport, insa mai rar, atunci sansele sa te minta sunt mici. De ce ar minti in privinta acestui subiect? Probabil isi doreste ca tu sa crezi ca el are un stil de viata activ, si, facand sport, devine automat mai atragator.

6. Trecutul lui

Cand vine vorba de trecut, nimeni nu este nerabdator sa dezvaluie toate secretele. La prima intalnire s-ar putea sa te minta in privinta motivului despartirii de fosta iubita sau, mai ales daca el a fost cel care a gresit. In plus, daca si-a inselat iubita sau sotia, cu siguranta nu o vei afla atunci. Ar putea evita acest subiect, insa probabil nici tu nu ai vrea sa vorbesti despre fostele relatii atunci cand esti pe cale sa ai parte de un nou inceput, nu?

Citeste si:

7 lucruri pe care persoanele independente le fac in relatii

7. Adevaratele sale intentii

Cand vine vorba despre intentiile sale, ar trebui sa fii foarte atenta. Daca el iti spune de mai multe ori cat de ocupat este si cum are saptamani intregi in care nu isi vede prietenii sau familia, ti-ar putea da de inteles ca este in cautarea unei relatii fara obligatii. Desigur, nu iti poate spune acest lucru direct (nu stim de ce), insa nu ar trebui sa il crezi daca iti aminteste cat de mult isi doreste o relatie, in acelasi timp mentionand programul lui incarcat. Desigur, asta daca nu cumva iti doresti si tu acelasi lucru.

Foto: Imaxtree