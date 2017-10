4 lucruri pe care barbatii le considera infidelitate

Practic, se considera ca partenerul te insela atunci cand face sex cu o alta persoana, desi sunteti implicati intr-o relatie monogama, in care (sustineti ca) aveti sentimente unul fata de altul, si eventual relatia e de durata. Pare simplu, dar de fapt nu e deloc asa. Mai ales cand tu esti cea implicata intr-o situatie de infidelitate.

Am avut relatii cu barbati care, desi nu au facut sex cu alte femei, mi-au fost infideli. Cel putin in sufletul meu asa i-am considerat. Bineinteles, definitia infidelitatii difera de la un individ la altul si chiar de la o relatie la alta. Pentru unii se rezuma strict la actul sexual; pentru altii dimensiunea sexuala a infidelitatii e prea putin relevanta. Si cu siguranta mai putin relevanta decat infidelitatea emotionala.

Nu e nici un secret pentru nimeni ca femeile si barbatii abordeaza relatiile diferit, asa ca avand aceasta idee in minte am intrebat mai multi barbati din cercul meu de cunoscuti ce considera ei a fi infidelitate si cum definesc inselatul. Si am grupat raspunsurile lor in patru categorii conform carora:

1. O femeie isi insala partenerul daca are secrete fata de el

Multi dintre barbatii cu care am stat de vorba au spus ca secretele au un impact negativ asupra relatiilor. Practic, un secret care implica un alt barbat echivaleaza cu un act de infidelitate. Pentru ca este, evident, o informatie care ne-ar rani (sau indeparta partenerul). Cu alte cuvinte, e o informatie care te face sa te simti vinovata, atat de vinovata incat alegi sa nu o divulgi. De exemplu, daca i-ai dat numarul tau de telefon unui tip cunoscut intr-un bar, cand ai iesit la o petrecere cu fetele. Sau daca ai iesit la cina cu un fost iubit si te-ai simtit napadita de nostalgie si sentimente contradictorii.

2. O femeie isi insala partenerul daca are o relatie emotionala cu altcineva decat partenerul ei

Unii barbati sustin ca spatiul mental si emotional pe care il dedici sau il rezervi unui alt barbat decat partenerul tau poate fi considerat infidelitate (parere impartasita si de multe femei). Nici macar nu trebuie ca aceasta relatie sa evolueze si sa ajunga sa aiba si o componenta sexuala. Practic, daca investesti timp sau emotii in interactiunea cu un alt barbat este la fel de grav ca o aventura.

3. O femeie isi insala partenerul daca incalca anumite angajamente stabilite anterior de comun acord

Pentru cei mai multi barbati cu care am stat de vorba ceea ce considera o tradare in relatie depinde de ceea ce au stabilit anterior cu partenera lor. De exemplu, daca esti intr-o relatie „deschisa” si ati convenit ca e in regula sa aveti mai multi parteneri sexuali, infidelitatea nu se traduce la fel ca intr-o relatie monogama conventionala. Dar daca faci ceva ce incalca regulile stabilite de comun acord – de exemplu ai intalnit pe cineva nou, dar ai omis cu buna stiinta sa-i comunici asta partenerului tau, atunci aceasta omisiune ar putea fi considerata infidelitate. Intr-un cuplu monogam lucrurile sunt, evident, mai traditionale si mai putin fluide. Daca esti implicata intr-o astfel de relatie, atunci partenerul tau ar putea conidera ca ii esti infidela si daca te saruti sau te tii de mana cu un alt barbat.

4. O femeie isi insala partenerul daca face sex cu un alt barbat

Daca ceea ce am enumerat mai sus pentru unii este doar un „comportament periculos”, cumva la limita, totusi asupra acestui aspect exista unanimitate: sexul cu un alt barbat este un act de infidelitate. Unii barbati spun ca situatiile enumerate mai sus ar putea face obiectul unor interpretari, in functie de conjunctura. Insa aventurile sau relatiile paralele nu lasa loc de negociere.

Tu consideri ca i-ai fost vreodata infidela partenerului tau?

Citeste si:

10 semne care pot indica infidelitatea in cuplu

Foto: Imaxtree